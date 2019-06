Pozor při nákupu vstupenek. Problém řeší celá Evropa

Jaké máte možnosti, když se výsledek práce kadeřníka liší od vašich představ? Co když vadu odhalíte až doma? Jak je to se zárukou? A co dělat, když vás zraní?

Špatně spočítaná faktura, nesmyslně vysoké sankce nebo komplikace při výpovědi smlouvy. To jsou typické příklady potíží s dodavateli energií. Na rozdíl od předchozích let se lidé nebojí ozvat. Loni si jich stěžoval rekordní počet. Má to vůbec smysl

Možná máte „účet zdarma“. Možná díky němu neplatíte ani za výběry ze zahraničních bankomatů, nebo je máte za „transparentní“ poplatek. Přesto vám může použití karty v cizině prodražit směnný kurz, který vaše banka používá.