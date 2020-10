Ceny bydlení dál prudce rostou. Virus je nesrazil

Ceny bytů a rodinných domů v Česku rychle rostly i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Podle dat Eurostatu meziročně zdražily v průměru o 7,7 procenta, což je šestý nejrychlejší růst v Evropské unii.

Tempo růstu cen nemovitostí určených k bydlení v Česku na jaře po první vlně epidemie oproti začátku roku mírně zvolnilo. Zdražování v dubnu až květnu tak bylo o trochu menší než v lednu až březnu, kdy ceny stouply meziročně o 8,6 procenta.

Ceny rychle nemovitostí v Česku dál rostou i přes výrazný ekonomický propad. Realitní trh tak zatím reaguje jinak než v předchozích recesích, kdy byty zlevňovaly.

„Důvodem jsou nejspíš levné peníze. A to nejenom z pohledu možnosti si je vypůjčit, ale především je investovat. Nedostatek investičních příležitostí v době záporných úrokových sazeb a negativních výnosů dluhopisů prostě zatraktivnil realitní trhy v některých zemích natolik, že se investice do bytů staly vyhledávanou příležitostí. A to nejenom pro drobné investory, ale i ty institucionální,“ říká Petr Dufek, analytik ČSOB.

Rychleji než v Česku rostly ceny bydlení ve druhém čtvrtletí v Lucembursku (13,3 %), Polsku (10,9 %), na Slovensku (9,7 %), v Chorvatsku, (8,3 %) a v Portugalsku (7,8 %). Ceny naopak klesaly o téměř tři procenta na Kypru a podle předběžných dat o více jak pět procent v Maďarsku. Průměr za celou EU byl 5,2 %.

Když porovnáme první a druhé čtvrtletí, stouply ceny nemovitostí k bydlení v Česku jenom o 1,6 %, což je dvanáctý nejrychlejší růst v EU. Průměr za celou EU dosahuje 1,5 %.

Dufek také upozorňuje, že až donedávna rychleji zdražovaly starší byty, zatímco teď je to naopak. „O něco málo rychleji rostou ceny nových bytů, kterých se ovšem letos staví stále méně. Boom výstavby je alespoň prozatím za námi, jak potvrzují měsíční statistiky stavebnictví, takže na trh bude postupně přicházet stále méně nových realit,“ říká analytik.

A dodává, že pokračující boom hypoték ukazuje, že poptávka po realitách neopadá. „Když k tomu připočteme zahraniční poptávku, která vyhledává zajímavé investiční příležitosti i na českém trhu, na pokles cen bytů to ani navzdory ekonomickým problémům stále nevypadá,“ upozorňuje Dufek a předpovídá jen další snížení tempa růstu cen bydlení.