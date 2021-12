Nákupy v čínských e-shopech nově. Jak na DPH a clo

Daňové osvobození pro balíčky z Číny, USA nebo třeba Británie skončilo. Co se změnilo a na co si s novými pravidly dát pozor?

České poště se ve skladech hromadí nevyzvednuté balíčky z Číny nebo Velké Británie. Jsou jich tisíce a stále přibývají. Lidé jsou totiž překvapeni novými pravidly pro doručování zásilek ze zemí mimo Evropskou unii, která platí od začátku října.

Co je nového? Od daně z přidané hodnoty (DPH) už nejsou osvobozené zásilky s hodnotou do 22 eur, tedy zhruba do 570 korun. Dál jsou osvobozeny už jen dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 eur, tedy přibližně 1170 korun. Každé zboží také musí projít celním řízením, pokud jím už neprošlo v jiném státě Evropské unie (EU).

Nákupy mimo EU mohou i přesto být stále výhodné a bez zbytečného papírování navíc – jen musíte vědět, co si pohlídat.

Vyřeší to za vás

Jestli se chcete vyhnout celnímu řízení, musíte zvolit správný typ dopravy. DPH už velké čínské e-shopy typu Aliexpress nebo Wish vyřešily za vás. Na nová pravidla se předem připravily a DPH účtují při koupi zboží už od července letošního roku.

To, že daň platíte v ceně zboží, je většinou uvedené pod jeho cenou. E-shopy, které za vás DPH pro EU vybírají, mají své identifikační číslo – IOSS (jednotné správní místo). Toto číslo je většinou dohledatelné na faktuře. V horších případech je uvedené až na samotném balíku. Například u nejpoužívanějšího Aliexpressu je to IM5280002556. Jde o klíčový parametr k tomu, abyste svou zásilku získali bez zbytečných problémů – ještě se k tomu dostaneme.

Proč ke změně došlo? Zdroj: Shutterstock Proč se pravidla měnila a proč už nejsou drobné zásilky z Číny, Británie nebo třeba USA osvobozené od DPH? Daňové osvobození podle politiků narušovalo hospodářskou soutěž a znevýhodňovalo dodavatele zboží v Evropské unii. „Praxe také ukazuje, že osvobození od daně při dovozu je jedním z faktorů, které vedou k výraznému podhodnocování hodnoty dovážených malých zásilek, a tím se otevírá prostor pro obcházení daňových povinností,“ napsalo české ministerstvo financí, když vysvětlovalo, proč unijní novelu přijímáme.

Pokud nakupujete v e-shopu, který DPH takto vyřeší za vás, zbývá už jen celní řízení. I tomu se můžete vyhnout. Velké čínské e-shopy totiž na změnu zareagovaly i tím, že si v Evropě vybudovaly distribuční centra. A když objednáte zboží, které má e-shop už naskladněné v EU, celní řízení se vás netýká. V nabídce z evropských skladů ale nemusíte najít vše, co má e-shop k dispozici v Číně.

I když budete objednávat přímo z Číny, je velká pravděpodobnost, že se proclení vyhnete (stále při předpokladu, že DPH za vás odvedl přímo e-shop). Velké e-shopy totiž většinou zboží posílají nejdříve do evropských skladů, kde jej samy proclí – a teprve pak jej dopraví na vaši adresu.

U Aliexpressu si zaslání z Číny přes jiný stát EU můžete zajistit například volbou dopravy Aliexpress Standard Shipping, která ovšem není vždcky zdarma. „V takovém případě jde zboží nejdříve do překladiště v Belgii a teprve když ho tam prodejce proclí, doputuje k vám,“ upřesňuje web ceskyali.cz, který radí, jak nakupovat na Aliexpressu. Že se jedná zrovna o tuto variantu, poznáte třeba podle sledovacího čísla zásilky, které končí písmenem F.

A i když objednáte u někoho, kdo v Evropě sklad nemá, je velká šance, že balík v Evropě poprvé „přistane“ jinde než v Česku. V takovém případě ho musí proclít přepravce a do Česka vám ho doveze už připravený k předání, takže vy nic řešit nebudete.

Méně často se může stát, že zboží přijde rovnou do Česka a bude potřeba jej proclít. Pokud zjistíte, že vám balíček přepravuje Česká pošta, můžete všechno nechat na ní, nebo si celní prohlášení podat sami přes speciální aplikaci celní správy eCeP. Obojí je zdarma. „Zásilky s předem zaplaceným DPH má nyní Česká pošta osvobozeny od veškerých poplatků za zpracování do hodnoty zboží 150 eur," říká Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.

Chcete-li celní prohlášení vyplnit sami, potřebujete znát následující údaje:

podací číslo vaší zásilky (13místný kód),

hmotnost zásilky a údaje o odesílateli,

zařazení zboží (které můžete zjistit přímo v aplikaci eCeP),

vlastní hodnota zboží + cena za dopravu a další poplatky spojené s doručením zboží,

číslo IOSS.

Vše jde vyřídit online z pohodlí domova za předpokladu, že disponujete elektronickou identitou. K tomu vám může posloužit datová schránka, bankovní identita, občanský průkaz s čipem nebo třeba MojeID.

Pro snadnější orientaci ve vyplňování celního prohlášení můžete využít web celnicka.cz, kde naleznete informace a postupy, jak v různých případech celní prohlášení podat a vyplnit.

Nezaplacené DPH? Budete platit

Pokud jste nakupovali na zahraničním e-shopu mimo EU, který DPH v Evropě neodvádí, nemáte jinou možnost, než ho zaplatit sami při doručení balíčku. Jestli je vaším přepravcem Česká pošta, celní řízení si můžete vyřídit sami zdarma přes portál eCeP, nebo tím pověřit Českou poštu. Ta si v tomto případě účtuje 97 nebo 150 Kč – levnější varianta je pro případ, kdy poště poskytnete potřebná data k vyřízení.

Když se rozhodnete celní prohlášení vyřídit sami, celní správa vás po vyplnění a spárování s evidencí pošty požádá o doplacení DPH (na rozdíl od předchozí varianty, kdy jste ho měli DPH zaplacené). Částku automaticky vypočítá eCeP (DPH spočítá i v korunách) a na e-mail vám zašle informace k platbě. Po úhradě dostanete potvrzení a pak už nic nebrání doručení zásilky nebo jejímu vyzvednutí.

Aplikaci celní správy eCeP nemůžete použít v případě jiného než národního dopravce – celním prohlášením tak musíte pověřit někoho jiného. Může to být jiný dopravce, který má schválenou elektronickou komunikaci na základě povolení vydaného celní správou. Kromě České pošty jsou to například mezinárodní dopravci jako DHL, Fedex, TNT a další. Firma, která vás bude v celním řízení zastupovat, za vás odvede státu DPH a pak vám ho naúčtuje i s poplatkem za celní řízení.

DPH mám zaplacené, pošta ho chce znovu

Občas se stane, že zákazníci zvolili správnou dopravu a DPH zaplatili předem, a přesto jim přijde požadavek od České pošty, aby uhradili DPH a celní řízení. Příčinou jsou podle Vysoudila nejčastěji nekompletní nebo nesprávně uvedené celní údaje.

„Kontrolu zásilky provádí celní úřad. Česká pošta pouze sbírá data tak, aby mohla odeslat celní prohlášení. Pokud jsou údaje nepřesné nebo se neshodují s tím, co klient ve své dobré vůli poskytl poště či na portálu Celnička, ukládáme zásilky do celního skladu a žádáme klienta o podrobnější informace. Číslo IOSS, které je nutnou součástí celního prohlášení, se mnohdy dozvídáme až v tuto chvíli,“ vysvětluje Vysoudil.

„Množí se nám případy, kdy příjemce zásilky neuvede číslo IOSS daného e-shopu a zásilka mu je proclena i s DPH, které uhradil již při objednání,“ potvrzuje Šárka Miškovská z Celního úřadu Praha Ruzyně.

Lidé v takovém případě mají dvě možnosti: zásilku převzít a reklamovat, což podle Vysoudila většinou dopadne ve prospěch klienta, nebo zásilku nevyzvedávat a pošta ji vrátí zpátky do zahraničí či rovnou zlikviduje.

Abyste těmto komplikacím předešli, doporučují Česká pošta i celní úřad informovat o tom, že do Česka míří váš balíček prostřednictvím celního prohlášení ještě dříve, než překročí české hranice. To je dobré udělat hned, jakmile vám prodejce sdělí podací číslo zásilky. Tímto krokem můžete podle Miškovské zkrátit i dobu doručení zásilky.

Co říká Česká pošta? Tady je prosincové upozornění

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.