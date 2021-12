Kdy budou další volby? Tady jsou termíny

Do konce desetiletí nás čekají – s výjimkou roku 2027 – každý rok některé z důležitých voleb. Naplánované jsou volby do Senátu, prezidentské volby, do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu i do obecních a krajských zastupitelstev.

Termíny voleb

2022: volby do Senátu a volby do obecních zastupitelstev

2024: volby do Senátu, volby do Evropského parlamentu a volby do krajských zastupitelstev

2025: volby do Poslanecké sněmovny

2026: volby do Senátu a volby do obecních zastupitelstev

2028: volby do Senátu, prezidentské volby a volby do krajských zastupitelstev

2029: volby do Evropského parlamentu a volby do Poslanecké sněmovny

2030: volby do Senátu a volby do obecních zastupitelstev

Volby do Senátu

Senátní volby vyhlašuje prezident republiky. Konají se každé dva roky, takže nás čekají do roku 2020 hned pětkrát. V každých volbách se však mění pouze třetina senátorských míst ve 27 vyhlášených volebních obvodech. Ve skutečnosti tedy stačí zajít k volbám jednou za šest let: tehdy, když jsou pro daný rok vyhlášeny volby do Senátu pro volební obvod, kde máte trvalé bydliště.

Senátní volby jsou dvoukolové. Pokud v prvním kole voleb získá některý z kandidátů minimálně polovinu hlasů, získává automaticky senátorské křeslo. Do druhého kola postupují dva kandidáti z největším počtem hlasů a senátorem se pak stane jeden z nich. Ve volební místnosti podporujete konkrétního senátora, jehož volební lístek vkládáte do obálky.

Senát má 81 senátorů ze stejného počtu volebních obvodů, kteří jsou voleni na šest let. Podmínkou pro kandidaturu je minimální věk 40 let.

Do roku 2030 proběhnou senátní volby ve stanovených obvodech v letech 2022, 2024, 2026, 2028 a 2030.

Prezidentské volby

Prezidentské volby se konají jednou za pět let. Nejbližší nás čekají v lednu 2023. Jejich přesný vyhlašuje nejpozději 90 dnů před jejich začátkem předseda Senátu České republiky. Platí pravidlo, že první kolo se nesmí konat dříve než 60 dnů před koncem prezidentského mandátu a druhé musí proběhnout nejpozději třicet dnů před jeho skončením.

První kolo se tedy může konat nejdříve 13. a 14. ledna 2023. Nejzazší termín voleb vychází na první kolo 20. a 21. ledna a druhé kolo 27. a 28. ledna.

Od roku 2013 v ČR funguje přímá volba prezidenta, takže si hlavu státu volí přímo občané, kteří dají hlas konkrétnímu kandidátovi. Volba je v zásadě dvoukolová. Pokud v prvním kole získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, je vítězem voleb. Když se tak nestane, postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů do druhého kola a rozhoduje se mezi nimi.

Funkci prezidenta republiky lze zastávat maximálně dvě volební období za sebou. Miloš Zeman tedy nemůže v lednu 2023 znovu kandidovat.

Volby do Evropského parlamentu

Zástupci Evropského parlamentu mají hájit zájmy občanů při přijímání rozhodnutí Evropské unie. Počet členů parlamentu za jednotlivé státy se liší v závislosti na počtu obyvatel dané země. V České republice se volí 21 poslanců (z celkem 705).

Volby se konají každých pět let. Konkrétní datum stanovuje rada EU. Nejbližší volby vycházejí na červen 2024.

Každý stát si může volební pravidla do jisté míry upravit po svém. V České republice můžete vybrat jedinou kandidátní listinu a označit na ní nejvýše dva preferenční hlasy. Rozdělení mandátů pak odpovídá procentuálnímu počtu hlasů, který jednotlivé strany získaly ve volbách. Například ve volbách z roku 2019 získalo nejvíce hlasů ANO (21,18 %), proto má šest mandátů. Druzí ODS čtyři mandáty, třetí Piráti tři mandáty...

Volby do obecních zastupitelstev

Volby do obecních zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Ty nejbližší budou v říjnu 2022.

Vyhlašuje je prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volit mohou občané starší 18 let (stačí, když dosáhnou tohoto věku alespoň druhý den voleb), kteří nejsou nesvéprávní a mají trvalý pobyt v dané obci. Počet volených zastupitelů se liší podle počtu obyvatel obce, městské části nebo městského obvodu.

Volič u voleb do obecního zastupitelstva nemůže použít voličský průkaz. To znamená, že nelze volit mimo místo trvalého pobytu. Podpořit můžete jednotlivé kandidáty z různých politických stran i celou politickou stranu.

Volby do krajských zastupitelstev

Krajské volby se konají každé čtyři roky. Výjimkou je Praha, kde volby do zastupitelstva probíhají souběžně s volbami do zastupitelstev obcí. Termín vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Volit může každý plnoletý a svéprávný občan. Pokud chcete hlasovat pro celou stranu, pouze vložíte do obálky hlasovací lístek. Můžete i podpořit jednotlivé kandidáty tím, že je zakroužkujete. Maximálně můžete označit čtyři kandidáty na lístku zvolené strany (nelze označit kandidáty napříč stranami, obálka musí vždy obsahovat jeden lístek). Volit můžete i s voličským průkazem, ale jen ve volebním okrsku na území kraje, kde máte trvalé bydliště.

Lhůta pro konání voleb začíná třicet dnů před uplynutím volebního období a končí dnem jeho uplynutí. Nejbližší volby jsou naplánované na podzim 2024 společně s volbami do Senátu.

Volby do Poslanecké sněmovny

Každé čtyři roky vyhlašuje prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny. Ve volbách voliči rozhodují o 200 poslancích. Tím se může stát občan České republiky po dovršení věku 21 let. Volí se podle zásad poměrného zastoupení.

Hlasovací lístky dostanete do schránky nejpozději tři dny před začátkem voleb. Když lístek ztratíte nebo zapomenete doma, dají vám nové lístky ve volební místnosti. Volit můžete i v zahraničí na českých zastupitelských úřadech, když si zařídíte voličský průkaz.

Hlasovat můžete pro jedinou kandidátní listinu, případně na ní zakroužkovat až čtyři preferenční hlasy. Nelze hlasovat pro kandidáty z různách stran (listin).

Poslední volby se uskutečnily v roce 2021, další se mají konat v říjnu 2025.