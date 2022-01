Koruna je k euru nejsilnější za víc než deset let

Česká měna dnes ráno středoevropského času zpevnila na 24,27 koruny za euro, svůj nejsilnější kurz za posledních více než deset let. Poprvé tak zpevňuje pod všechny úrovně roku 2012, takže lze dnes konečně tvrdit, že je nejsilnější za deset let. Dokonce za více než deset let, totiž za celé období od začátku září 2011.

Koruna včera i dnes posiluje ruku v ruce s dalšími měnami středoevropského regionu, zlotým i forintem. V letošním roce zpevňuje vůči euru i dolaru nejvýrazněji ze všech měn zemí, jež Mezinárodní měnový fond řadí mezi vyspělé ekonomiky. V Evropě letos výrazněji než koruna zpevňuje proti dolaru i euru pouze maďarský forint.

Středoevropské měny bezprostředně posilují v reakci na úterní slyšení šéfa americké centrální banky Jeroma Powella před senátním výborem amerického kongresu. Trh Powellovy výroky vyhodnocuje jako relativně méně jestřábí, což vytváří tlak na oslabení dolaru a posílení aktiv vnímaných jako méně bezpečná než právě americká měna, jako jsou právě i česká koruna, zlotý či forint.

Již delší dobu pak česká koruna těží z rapidního zvyšování základní úrokové sazby v podání České národní banky. Trh míní, že ČNB do konce března zvedne tuto sazbu na 4,5 %. Pod vlivem právě razantního zpevňování koruny tak trh zmírňuje svá očekávání ohledně zvedání sazeb ČNB. Ještě v minulém týdnu totiž předpokládal, že základní úrok ČNB se letos v prvním čtvrtletí vyšplhá až na 4,75 %. Posilování koruny však utahuje měnové podmínky natolik, že pokud lednová inflace příliš nepřekročí úroveň deseti procent, mohla by se ČNB opravdu spokojit pouze s nárůstem základní úrokové sazby na 4,5 %. V současnosti základní úrok činí 3,75 %.

Posilující koruna může být problémem pro některé vývozce. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka však takovým problémem plošněji bude teprve tehdy, pokud by prolomila úroveň 24 korun za euro.

Kurz eura ke koruně Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

Lukáš Kovanda Lukáš Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Je členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Vydal... Další články autora.