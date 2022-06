Propad trhu kryptoměn: Čas na paniku, nebo příležitost?

Poprvé od února 2021 hodnota spotového trhu s kryptoměnami klesla pod jeden bilion dolarů. Nejen bitcoin se stal obětí masivních výprodejů. Co to znamená pro investory? Autorem komentáře je Juraj Forgacs, šéf platformy Fumbi Network.

Hnacím motorem výprodejů na akciových a kryptoměnových trzích jsou neustále pokračující obavy z rostoucí inflace. Index spotřebitelských cen v USA na základě dat meziročně zrychlil z dubnových 8,3 % na 8,6 % v květnu, přičemž odborníci očekávali inflaci na úrovni přibližně 8,3 %. Investoři jsou proto v obavách z toho, že Fed by na základě nepříznivého vývoje inflace mohl být nucen ještě více zpřísnit svou protiinflační měnovou politiku, což by se mohlo projevit například v rychlejším prosazování růstu úrokových sazeb či ve zrychlení tempa kvantitativního zužování. Bude velmi zajímavé a důležité sledovat, zda se Fedu podaří takzvané „měkké přistání“, což v tomto kontextu znamená zkrocení inflace, aniž by se ekonomika dostala do recese.

O autorovi Zdroj: Fumbi Network Juraj Forgacs je CEO slovenské platformy Fumbi Network, kterou založil v roce 2018. Jeho vizí bylo pomáhat široké veřejnosti využívat potenciál kryptoměn, aniž by museli překonávat často složité vstupní podmínky. V současnosti má společnost už více než 100 000 klientů a kromě Slovenska a Česka působí také v Polsku nebo Maďarsku.

Restriktivní měnová politika však příliš nehraje do karet rizikovým aktivům. Strach a obavy způsobují, že investoři odlévají svůj kapitál z „rizikových“ aktiv, mezi něž patří například technologické akcie či kryptoměny. Investoři mají stále nižší chuť podstupovat riziko, a proto alokují svůj kapitál do bezpečnějších forem investic, mezi které patří například dluhopisy.

Dalším negativním zvratem bylo v pondělí 13. června oznámení platformy Celsius, která nabízí krypto půjčky a spoření, o zmrazení výběrů aktiv s odvoláním na „extrémní tržní podmínky”. Celsius je jednou z největších lendingových platforem a sociálními sítěmi se stále více šíří spekulace o tom, zda má dostatečnou likviditu pro vyplácení svých klientů. Celsius dokonce po tomto oznámení do své otevřené pozice na platformě Oasis až čtyřikrát doplnit kolaterál, aby nedošlo k likvidaci pozice a tím ke ztrátě finančních prostředků svých klientů. Celsiusu se však tuto situaci alespoň prozatím podařilo vyřešit.

Není pochyb o tom, že finanční trhy se dostaly do nechvalné fáze „bear marketu“, kdy je nálada na finančních trzích převážně negativní. Během bear marketu ceny akcií, kryptoměn a jiných finančních instrumentů obvykle klesají, což nabízí investorům možnost potichu akumulovat aktiva ve slevě. Jelikož finanční trhy jsou velmi dynamické a situace se na nich mění prakticky ze dne na den, ani největší finanční odborníci si netroufají říci, kdy fáze bear marketu skončí. S aktuálním směřováním monetárních politik centrálních bank lze však očekávat, že finanční trhy budou ještě nějakou dobu hibernovat.

Přestože nálada na kryptoměnovém trhu, doprovázená vysokou volatilitou, není aktuálně nejlepší, právě poklesy představují ideální vstupní bod pro nákup nebo rozšířování investičních portfolií. Podíváme-li se zpětně do historie, cena bitcoinu je stále o 750 % vyšší, než před pěti lety a s rostoucí adopcí, jakož i s neutuchajícím zájmem institucionálních investorů lze očekávat, že ceny aktiv na trhu kryptoměn v budoucnu opět porostou a dosáhnou svých nových cenových maxim.

