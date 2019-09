Ukážu kryptoměny i vaší babičce, říká autor nového projektu

Matouš Polák tvrdí, že bitcoinu a dalším kryptoměnám může porozumět každý. A že to bude právě on, kdo k tomu pomůže.

Když přišel bitcoin, vypadalo to jako libůstka pro pár technologických nadšenců a sotva někdo dokázal odhadnout, co všechno se kolem bitcoinu a kryptoměn, které přišly po něm, semele. Přestože dnes o kryptoměnových projektech aspoň slyšel každý, pro mnoho lidí zůstávají raketovou vědou. Něčím, co s námi je, ovlivňuje to náš svět – ale proniknout do jejich fungování vypadá pro obyčejného člověka nemožně.

Matouš Polák, majitel investiční společnosti WCA, se o krypto začal zajímat jako technologický fanoušek a nyní začíná budovat web a komunitu Žraloci sobě. Projekt je to ambiciózní: tvrdí, že by rád svět kryptoměn přiblížil i vaší babičce.

Co vás osobně na kryptoměnách láká, přitahuje a proč by o něm podle vás měli lidé vědět víc?

Líbí se mi, že kryptoměny nejsou ovlivňované žádnými institucemi, vládami, kýmkoliv, kdo by do nich jako nějaká vyšší moc mohl zasahovat. Většina kryptoměn má stanoveno dopředu, kolik se vytěží nebo vydá mincí. Když se podíváme na bitcoin, u něj je řečeno, že se nevytěží víc než dvacet jedna milionů mincí. Na druhé straně se podívejte na Fed, americkou centrální banku – ta neustále dotiskává dolar, jak se jí zachce.

Kryptoměny zajímají nejen jako nástroj investiční nebo spekulativní, ale věříte, že se s nimi skutečně někdy bude platit? To zatím úplně nevidíme, možná nějaké vlaštovičky, ale jaro ještě nenadělaly.

Přesně tak, věřím, že kryptoměny najdou na trhu svoji pozici. Nyní je jejich pozice malinká, procentuální, ale do budoucna poroste. Nyní máme přes 1200 kryptoměn, určitě přežije jenom pár těch silných, ale věřím, že ty – nebo některé z nich – pak lidé budou využívat jako klasickou měnu.

Bude mezi těmi přeživšími bitcoin?

Myslím, že bitcoin určitě. Neříkám ale, že bitcoin bude ta měna, se kterou lidi budou běžně platit kafe. Bitcoin je první kryptoměna, a vzhledem k tomu nebyl technologicky nejlepší. Od té doby se ukázala spousta kryptoměn a bitcoin se sice neustále snaží vylepšovat, co se týká rychlosti transakcí a tak, přesto ale myslím, že ho lidi budou spíš kupovat a držet, aby ho měli v rezervě. Budou předpokládat, že on bude ten stabilní. Přirovnal bych bitcoin dejme tomu ke kybernetickému zlatu. Kafe se bude platit něčím jiným, ale když si člověk bude chtít koupit auto, pak si ho možná koupí za bitcoin.

Roky se zabýváte klasickými trhy – obchodováním na forexu, jednak obchodováním s komoditami, tuším, že nabízíte i nákupy celých indexů…

Ano, obchodováním na přímém trhu, ať je to forex, komodity, indexy. A nějakou dobu se zabývám i podporou startupů a rozjížděním mladých projektů a firem.

Krypto jste původně objevil pro sebe, nebo jste si rovnou řekl, že je to investiční příležitost, kterou byste rád zprostředkoval ostatním?

Samozřejmě jsem nezačal tak, že bych si řekl Oukej, teď nakoupím bitcoin a začnu s ním obchodovat a tradovat. Do krypta jsem se nějak vážně dostal na přelomu roků 2016 a 2017. Začal jsem se o něj zajímat a na začátku roku 2017 jsem navštívil prvně konferenci o bitcoinu. Ten samý rok v dubnu jsem pak měl schůzku se svým obchodním partnerem, který ovšem s kryptem neobchodoval, ale těžil ho. Postavil si menší těžební farmu – a to mi přišlo zajímavé. Bylo to takové novodobé kopání zlata. Někdy kolem prázdnin jsme už stavěli vlastní kryptoměnovou farmu a začali jsme těžit kryptoměnu, převážně ethereum, které se těží na grafických kartách.

To jste vlastně naskočili v nejšťastnější chvíli. Ten rok kryptoměny mířily prudce k historickým maximům.

Přesně. Když my jsme naskakovali, doba splacení těžebního stroje byla tři čtyři měsíce. Návratnost byla strašně velká.

V lednu 2018, to bylo ethereum kolem tisíce dvou set dolarů za jednu minci, jsem zauvažoval, jestli prodám, nebo neprodám. Neprodal jsem, stále ho držím a čekám, kdy to zase vyleze. I na tom je asi vidět, že do krypta jsem se nedostal jako trader, ale jako fanoušek technologií.

A to fanouškovství vám vydrželo?

Vydrželo, neustále těžíme, a když si někdo otevře náš YouTube kanál Žraloci sobě a pustí si nějaký rozhovor, za moderátorem a hostem je vzadu jako kulisa naše těžební farma, která obsahuje několik stovek grafických karet a má příkon desítky kilowattů. Takže můžete mimo jiné v přímém přenosu sledovat, jak tahle celkem hezká strojovna těží kryptoměny.

Zaznamenal jsem, že vaše firma nabízí i nějakou možnost zapojit se do těžby.

Tuhle službu už nenabízíme. V roce 2017 jsme opravdu jako první společnost v republice nabízeli takzvaný cloud mining. Tedy že si koupíte výpočetní sílu na cizím stroji a tohle pronajaté zařízení pro vás těží kryptoměnu. V tu dobu šly kryptoměny nahoru a byl i velký těžební boom, kryptoměnová horečka. Zařízení – grafické karty, základové desky – všecko bylo drahé. Nebo nedostupné, všechno bylo vyprodáno. Já ale měl kontakty v Číně, tehdy jsem uskutečnil asi osm návštěv Číny, kam jsem lítal pro hardware, nakupoval jsem a vozil ho sem. Tenkrát když jste oslovil firmu, že chcete těžit krypto, řekla vám Oukej, dejte nám dvě stě tři sta tisíc nebo půl milionu, my objednáme hardware, a jak přijde, tak ho sestavíme a zapojíme vám to. Jenže prodleva mezi tím, kdy někomu dáte peníze, a tím, že se vám začnou vracet, byla často velmi dlouhá, klidně dva měsíce. Já ale měl přístup k hardware a viděl jsem tu takovou díru na trhu…

Za jak dlouho se dalo těžit u vás?

Dělal jsem to opačně. Zaletěl jsem do Číny, přivezl hardware, postavili jsme ho, a když lidé řekli Chceme těžit, měli farmu spuštěnou… když měli ČSOB banku, tak během pár hodinek. Těžební výkon jsme vyprodali během chviličky, až jsme začali být taky limitovaní hardwarem – ovšem jinak: neměli jsme ho kam dát. Problém je, že potřebujete velký příkon za málo peněz. Takže i naše kapacity byly během dvou a půl měsíce pryč.

Teď tedy cloudové těžení nenabízíte, protože jste pořád plní?

Kdybych byl hajzl, tak tu službu pořád nabízím, pořád bych vydělal. Nakoupím hardware, spočítám si nějaké svoje provozní náklady, dám si na to nějakou marži a prodám to. Jenže to moc morálně nejde. V roce 2017 byl předpoklad, že když si u mě klient koupí kontrakt na dva roky, na konci bude hodnota vytěžené měny vyšší než částka, za kterou si koupil těžební výkon. Dnes už to tak ale nevychází. Takže těžbu krpytoměn teď nenabízíme.

Ona by to taky dlouhodobě nebyla dobrá strategie.

Asi ne, protože klienti by pak nám i přišli s loučemi a udělali defenestraci.

Dobře a co pro vás tedy bylo impulzem k tomu začít budovat Žraloky sobě?

Kryptoměnám se věnuju nějaký ten pátek a byl bych rád, kdyby lidé v Česku začali krypto víc využívat a brali ho řekněme jako alternativní finance ke klasickým fiat měnám. Všiml jsem si, že v Česku je spousta facebookových skupin, které se lidem snaží vysvětlit, co je krypto, co je trading a podobně, a ty prodávají svoje služby za peníze, ať je to měsíční poplatek, ať jsou to platby za jednorázové kurzy. Proč by ale lidi nemohli tyhle informace dostat zadarmo? Mně nejde aktuálně o to na tom vydělat, chci dělat osvětu a vybudovat Žralokům členskou základnu. Vytváříme silnou kryptokomunitu, jejíž pohled na krpytoměnu může potom do jisté míry začít ovlivňovat český trh.

Není to tak trochu vlamování do otevřených dveří, když tu máme projekty, jako je třeba Paralelní Polis, která už v té osvětě udělala velký kus práce?

Paralelní Polis je velký počin, ale nemyslím si, že zas tak velký, abychom je nemohli ještě doplnit. Mají vlastní budovu, kde se dá platit jenom bitcoiny, mají tam coworking, teď přišli s kryptotruckem, se kterým chtějí jezdit po Česku a dělat osvětu – to je všechno skvělé, ale já myslím, že hlavně – ale nejen – pro lidi staršího věku je Paralelní Polis moc high-tech. Navíc sami o sobě říkají, že jsou anarchisti a s tím se ne každý může ztotožnit. Mně jde o to ukázat krypto i obyčejným lidem, jako jsou moji rodiče, moje babička, a ukázat jim to takovou tou lidskou formou – pusťte si jednou za čas YouTube kanál, přečtěte si nějaký náš článek a zkuste se o tom víc dozvědět.

Jak se vám to zatím daří? Spouštěli jste web v červenci…

Je to asi nad mé očekávání, hlavně co se týká YouTube kanálu. na rozhovory se nám podařilo dostat velmi známá jména z technologického průmyslu a z krypta.

Můžete jmenovat?

Poslední, kdo nás navštívil, tak byl třeba Marek Vaňha, který se kryptoměnami a tradingem zabývá už dlouho. Byl u nás Lubo Smid ze společnosti STRV, která má své vývojové centrum ve Spojených státech.

Jste spokojeni se sledovaností nebo s počty odběrů, nebo čím se měří youtubová úspěšnost?

Co si budeme povídat – mohlo by to být lepší. Ne že by ty počty zhlédnutí v řádech stovek na jednom videu byly málo, ale samozřejmě si myslím, že by to mohlo a mělo vidět víc lidí. U takového projektu je ale potřeba vydržet a pravidelně přicházet s novým obsahem – ostatně už teď je u nás vidět tendence růst, každé nové video má víc a víc zhlédnutí. Máme nakročeno dobrým směrem. A jsme venku měsíc a půl, takže nemůžeme asi očekávat nějak statisíe zhlédnutí.

Říkáte, že chcete budovat komunitu. Komunita se ale musí někde potkávat, byť třeba ne fyzicky, ale aspoň nějaký virtuální prostor potřebuje. Nevšiml jsem si, že by na vašem webu bylo takové místo. Plánujete nějaké fórum, nebo spíš cílíte na sociální sítě?

Jde primárně o sociální sítě. Hodně dlouho jsme uvažovali, jestli vybudujeme i nějaké vlastní fórum nebo něco podobného, ale nakonec jsme usoudili, že v dnešní době jsou lidé pohodlní a všecko vesměs koncentrují na sociální sítě, zejména na Facebook. Tam i my primárně cílíme. Člověk si dneska otevře Facebook, protože ví, že tam zjistí všechno. Zjistí, že kamarádka má nové dítě, že známý si koupil nové auto, a nemusí nikam jinam chodit.

Když se podíváte na web, tak pokud nejde o nějaký opravdu velký online magazín, diskuze pod články jsou chabé. Tři nebo pět komentářů. Otevřete tentýž obsah na Facebooku a máte tam třeba dvacet třicet komentářů.

Máte na Žraloky nějaké ohlasy od lidí, co se kryptem zabývají řekněme profesionálně a vědí o něm víc než ten obyčejný člověk, na kterého cílíte?

Žraloci sobě, jak jsem říkal, jsou venku asi měsíc a půl, ale zatím odstáváme převážně pozitivní nebo neutrální zpětnou vazbu. Mě překvapilo, kolik velmi silných jmen z krypta a technologického světa za námi přijelo do našeho studia v Ostravě. Nedělá jim problém přijet z Prahy nebo druhého konce republiky. Ale ano, setkali jsme se i s tím, že někdo na rozhovor nekývne, protože neví, co od toho má očekávat, myslí si, že se za námi skrývá nějaký scam, podfuk, že chceme sami uvést nějakou kryptoměnu. Někdy se lidé hodně bojí, ale opravdu portál Žraloci sobě slouží čistě jenom k edukaci. Přišli za mnou lidé z, jestli na webu nezavedeme nějaký affiliate, komerční spolupráci? Budeme mít rozhovor, budeme třeba ukazovat nějaký těžební stroj, a u toho že bychom třeba odkazovali na nějaký e-shop a měli z toho procenta… Řekl jsem ne. Nejde o to, abychom my vydělali. Pro mě je důležitější budování hodnotné značky než se zaprodat za pár korun nějakému affiliatu. Když k nám přijde host na rozhovor, ať zmíní, odkud je a co dělá, vážil za námi cestu, ať klidně promuje svoji značku, ale ne že se nám někdo ozve a řekne Za každý kus, který prodáte, dostanete to a to.

Matouš Polák Matouš Polák podniká v investicích a ve fintechu, do jeho investičního portfolia spadají jak automatizované obchodní systémy pro forex a krypto, tak i developerské činnosti a podpora startupů.

Kde myslíte, že budou Žraloci v červenci 2020, za rok od spuštění?

V červenci roku 2020, myslím, budeme tvořit dominantní část na poli kryptoměn na československé scéně. Troufnu si tvrdit, že v kvalitě těch rozhovorů a těch videí, která máme nachystaná, nemáme v Česku konkurenci. Je pár jednotlivců nebo skupin, které se snaží produkovat kvalitní obsah, ale neprodukují ho v takové míře. My na to máme tým aktuálně nějakých pěti šesti lidí, kteří se budou starat o to, abychom lidem předali ten nejkvalitnější obsah.

Tohle mi ale vysvětlete. Platíte šest lidí, to je hodně peněz. To děláte čistě z charity?

Všichni lidé nejsou v týmu na plný úvazek, případně je využíváme i k práci na jiných službách a produktech. Nevěnují osm hodin denně pět dní v týdnu jenom Žralokům, mají na to vymezený čas. Částečně jsou placeni za Žraloky, ale částečně i za práci, kterou pro mě vytvoří mimo ně. Ale jestli narážíte na to, jestli mám v plánu v budoucnu projekt nějak monetizovat –. Myslím, že vybudování značky bude samo o sobě největší zisk a odměna. Lidi zjistí, kdo jste, co děláte, že své věci rozumíte a orientujete se. A pak za vámi budou chodit a budou se ptát, budou chtít nějakou spolupráci, budou chtít pomoct s tím, s tím a s tím. Takže my to sice děláme zadarmo, ale zároveň si budujeme brand a v něm vidíme tu hodnotu. Není tam přímá monetizace, ale nějaký nepřímý zisk to přinese časem jinde.