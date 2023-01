Místo růstu recese. Jaká je teď vhodná investiční strategie?

Válka všechno změnila. Před rokem všichni čekali po konci korony uvolnění a růst procyklických akcií. To se nenaplnilo. Místo růstu přišla recese a inflace. V mnoha zemí dosáhne vrcholu až teď během ledna.

Z pohledu jednotlivých druhů aktiv považuji za nejzajímavější zlato a dluhopisy. Zlatu bude nahrávat recese a válka na Ukrajině. To jsme viděli, když Rusko zaútočilo na Ukrajinu a lidé nevěděli, jak mají investovat – vraceli se ke zlatu jako do bezpečného přístavu. Najednou ho všichni chtěli. Velkou poptávku po zlatě čekám hlavně u centrálních bank.

Dluhopisy a úvěry zní dobře

České dluhopisy budou zajímavé kvůli svému výnosu. Ten je u korporátních dluhopisů obvykle nad 10 procent. Pokud je taková emise zajištěna z více než sta procent nemovitostí, je to podle mě zajímavý poměr výnosu a rizika. Navíc během roku 2024 půjdou úrokové sazby výrazně níž. V tu chvíli bude výnos nad 10 procent luxusní. Dluhopis tak umožní lidem „zamknout“ si výnos na delší dobu.

Vladimír Pikora Zdroj: Dluhopisomat Makroekonom, analytik finančních trhů a publicista, hlavní ekonom investiční skupiny CFG. Doktorát získal na VŠE v Praze. Nejprve působil jako hlavní ekonom Volksbank CZ, pak spoluzaložil analytický dům Next Finance a později vlastní Pikora Invest.

Někdo bude ve strachu z rizika preferovat státní dluhopisy. Ty ovšem ponesou výrazně nižší výnos než dluhopisy korporátní. Je na každém, aby se rozhodl, co je pro něj důležitější.

Samostatnou kapitolou jsou investiční úvěry. Ty nabízejí běžným investorům možnost podílet se na zajímavém výnosu. Rizika lze přitom dost omezit zástavou nemovitosti. Není tedy problém sestavit investici přímo na míru.

S akciemi a nemovitostmi opatrně

Akcie můžou ještě klesat. Jakmile ale přestane Fed zvedat své úrokové sazby, můžou se akcie nadechnout k růstu. A to nejen v USA, ale i v Česku. Dává mi proto smysl v portfoliu přifouknout dluhopisy na úkor akcií. Dřív se doporučoval poměr 60 : 40. Já bych to dnes viděl spíš na 50 : 50. Čas nákupu akcií teprve přijde. Tady je ale důležité, jestli nastane v USA recese. Kdyby to tak mělo být, ještě bych čekal.

Podobně jako akcie budou reagovat i české nemovitosti. Ty budou podle mě padat minimálně po většinu roku 2023. Umím si představit, že budou klesat i několik let. Za největší propadák považuji panelové domy daleko od veřejné dopravy. Tady by mě nepřekvapil pokles ceny o desítky procent. Naopak jedinečné nemovitosti typu s výhledem na Pražský hrad nemusí klesnout vůbec.

ČNB už před delší dobou prohlásila, že jsou české nemovitosti nadhodnocené o 40 procent. To teoreticky otevírá nemovitostem ohromný prostor k poklesu. Já se ale domnívám, že kdyby začaly nemovitosti takto výrazně padat, ČNB sníží úrokové sazby a vytvoří tak po nemovitostech novou poptávku. Ceny nemovitostí totiž klesají kvůli tomu, že si většina lidí při dnešních úrokových sazbách nemůžou vzít hypotéku.

Extrémní riziko v kryptu

Krptoměny v minulosti zažily neuvěřitelný růst. Lidé je ve velkém nakoupili – a spálili se. Teď čekají na růst. Jestli přijde nebo ne, to se nedá odhadovat, protože tenhle typ aktiv není podložený ničím reálným. Ukazuje se ale jedna věc. Totiž že neplatí, že vývoj jejich cen by byl zcela nezávislý na vývoji jiných trhů, jak říkají jejich tvůrci a fanoušci. Zdá se, že platí, že když jsou úrokové sazby nízké a ve světě je hodně kapitálu, jde krypto nahoru. Jenže nízké sazby se nemusí jen tak vrátit a kapitálu nebude dost ještě minimálně několik měsíců. U krypta tedy nelze vyloučit další pokles.

Na druhou stranu jakmile lidé uvidí, že je bitcoin třeba desetkrát levnější než před dvěma lety, začne mnohé lákat. Nelámu proto nad kryptem hůl. Zároveň ale zdůrazňuji, že se jedná o extrémně rizikovou investici.

Nenechte peníze ležet

Všechno výše řečené platí hlavně pro jednorázové investice. Pokud chce někdo investovat pravidelně a dlouhodobě v menších částkách, vyplatí se mu investovat jak do zlata, tak do akcií nebo investičních úvěrů. Tady člověk nehledá nejnižší cenu. Řeší cenu průměrnou. A průměrné ceny akcií i zlata jdou dlouhodobě nahoru.

Pokud chce někdo pravidelně investovat do nemovitostí, může investovat prostřednictvím fondu. I tato investice dává dlouhodobě smysl. Vlastně – v době vysoké inflace dává skoro každá investice smysl. Oportunitní náklady toho, že necháte peníze zahálet, jsou velké.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Vladimír Pikora Makroekonom, analytik finančních trhů a publicista. Vystudoval VŠE, kde získal doktorát. Nejprve působil jako hlavní ekonom Volksbank CZ, následně spoluzaložil analytický dům Next Finance, aby později založil Pikora Invest.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem