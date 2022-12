Z ledu do světa investic. Hokejisté řídí fond

Erik Kmeť a Jan Lobo se už několik let pohybují ve světě financí. Nejdřív pracovali pro jiné, ale po čase jim to přestalo vyhovovat. Chtěli rozjet něco vlastního, něco, nad čím budou mít kontrolu. Koncem roku 2019 založili společnost K&L Rock a o pár měsíců později spustili první fond pro kvalifikované investory.

Ve svém fondu pro kvalifikované investory propojili Kmeť s Lobem realitní development s investicemi do akcií a dalších instrumentů na kapitálových trzích. „Reality dělá každá druhá firma. Chtěli jsme dát klientům přidanou hodnotu. Díky aktivnímu obchodování na trzích můžeme nabídnout dodatečné zhodnocení,“ říká Erik Kmeť.

Dnes má K&L Rock zhruba 250 klientů a spravuje aktiva za víc než 420 milionů korun. A vedle fondu pro investory, kteří mají na investice připravenou větší sumu peněz, začali před časem nabízet i dluhopisy určené pro retailové zákazníky. V nejbližších měsících se má taky ve Světlé nad Sázavou začít stavět jejich první realitní projekt.

Sportovní výhoda v byznysu

V mládí přitom oba snili o úplně jiné kariéře. Doufali, že je jednou bude živit hokej. Zasvětili mu své dětství i dospívání. I když kariéry profesionálních sportovců opustili, dnes se shodnou, že se jim sportovní průprava v byznysu hodí. „Sport nám dal řád. Vypěstovali jsme si řadu návyků, které nám teď přijdou vhod. Přijdete do práce o půl hodiny dřív, protože se chcete dobře připravit. Víte, že se hraje fér, týmově a že po faulu přijde trest,“ přibližuje Jan Lobo.

Dnes sedmadvacetiletý Lobo byl obránce, s hokejem začínal ve třech letech. „Neměl jsem na výběr, jsme hokejová rodina,“ usmívá se. Po dvacítce mu ale došlo, že vrcholovým sportem se neuživí. Zkusil brigády po stavbách u kameníka. „I to mi dalo do života hodně. Tehdy jsem si řekl, že mě bude živit hlava.“

Jedenatřicetiletý Kmeť se několik let věnoval sportu profesionálně i jako dospělý. Jako brankář působil v nejvyšší slovenské hokejové lize, například v týmech HC Prešov a HK Poprad. Postupně mu ale taky začínalo být jasné, že do americké NHL se už nejspíš nedostane. Slovenské kluby se navíc zpožďovaly s výplatami, a tak hokejovou etapu svého života uzavřel.

Už během ní ho zajímaly finanční trhy. A když sundal výstroj, začal se investování věnovat naplno jako makléř. Právě u forexového brokera se Kmeť a Lobo potkali. Lobo se věnoval prodeji a zprostředkování investic do měn, akciových titulů či komodit. A po pár letech se začal rodit plán, jak rozjet vlastní byznys.

Inflace přitáhla investory

Jejich vize se vzájemně doplňují. Zatímco Kmeť se při rozjezdu vlastního byznysu chtěl věnovat tradingu i správě a zhodnocování majetku svých klientů, Lobo toužil po realitním developmentu a přípravě vlastních projektů. „Už odmala jsem si stavěl domy z lega. Chci, aby tu po nás něco zbylo,“ vysvětluje Lobo.

Plány obou se střetly v podobě alternativního investičního fondu, který vznikl v roce 2020. Propojuje investice do nemovitostí, trading na akciových i komoditních trzích a private equity. Diverzifikace a rozložení portfolia jim umožňují cílit na vyšší výnos.

Při pohledu zpět ovšem začínali v té nejhorší, turbulentní době. Přišla pandemie covidu, válka na Ukrajině, prudký vzestup inflace. „Ale jsme tady, tvoříme nová pracovní místa, nemáme problém vyplácet investory. A současný svět nám teď chystá příležitosti,“ říká Lobo. Nebáli se a během covidu si pronajali reprezentativní prostory v kancelářském komplexu Rustonka na pražské Invalidovně. „Dokázali jsme si domluvit dobré podmínky. Každý se tehdy bál, že firmy budou pronájmy kanceláří spíše vypovídat.“

Na druhou stranu, období vysoké inflace je ideální, aby lidé začali řešit své finance. „Inflace nám přinesla mnoho investorů, určité nám to pomohlo, pokud jde o získávání kapitálu. Do konce roku může inflace překročit 20 procent, s tím se krátkodobě ani bojovat nedá. Ale dá se porazit dlouhodobě. A o to se snažíme,“ tvrdí Kmeť.

Lobo dodává, že díky současné situaci přestane být Česko zemí střadatelů. „Česko patří ke státům s největším podílem peněz na běžných a spořicích účtech. Současná inflace začala lidi drtit, rozhýbala je, uvědomili si, že nemohou nechat peníze jen tak ležet,“ myslí si Lobo.

Menší města jako výhoda

V oblasti realitního developmentu vsadili K&L Rock na menší města. Ve srovnání s Prahou či dalšími velkými městy vidí hlavní výhodu v rychlosti, s jakou lze získat stavební povolení a domy postavit.

První projekt v lokalitě Na Bradle ve Světlé nad Sázavou se 43 byty by měl v nejbližší době získat stavební povolení. A na dohled právě kupují další pozemek, kde Lobo a Kmeť plánují ještě větší projekt s dvojnásobným počtem bytů. Vedle toho chystají i další fond, jímž chtějí cílit na podobné zhodnocení. „Zvažujeme, že trochu upravíme jeho složení. V prvním fondu jsou ze 60 procent reality, zbytek představuje obchodování na kapitálových trzích. Do budoucna plánujeme, že to víc rozdělíme,“ přibližuje Kmeť.

Fond by víc cílil na investice na trzích. Na development by získávali peníze spíš prostřednictvím dluhopisů, které jsou – na rozdíl od fondu – určeny i retailovým klientům. Na druhou stranu, podle zakladatelů K&L Rock není teď na trhu prostor pro krátkodobé korporátní dluhopisy. Lobo před nimi varuje. „Pokud chce někdo nabídnout slušný kupon, už to nevychází s marží. Smysl dávají dluhopisy minimálně na tři roky. A pokud dnes někdo slibuje, že jeho dluhopisy porazí inflaci, a dává úrok 20 procent s tím, že celou částku za rok vrátí, zní to podezřele.“

Inspirace Jobsem

Kmeť má v kanceláři pověšený obraz zakladatele společnosti Apple Stevea Jobse. „Baví mě příběhy osobností, které dokázaly vybudovat svou firmu téměř z ničeho,“ vysvětluje. S kolegou se při rozhovoru shoduje, že jsou povahově dost odlišní, ale zároveň se vzájemně doplňují. Lobo je spíš extrovert, který častěji komunikuje s klienty. A naopak Kmeť se věnuje více obchodování na trzích a podobným záležitostem.

„Jsme jako oheň a voda, ale máme i společné zájmy. Líbí se nám filmy nebo knihy, které popisují skutečné události, skutečné osobnosti. Máme rádi jejich příběhy. A platí to třeba i o povídání si s investory. Rozebíráme s nimi, jak začínali a budovali své firmy, a dozvíme se spousty věcí z různých odvětví,“ říká Lobo. A dodává, že se z investorů stali vlastně přátelé, s nimiž chodí třeba na zápasy hokejové extraligy.

Ale ještě zpět k Jobsovi. Kmeť zmiňuje historku, která mu utkvěla v paměti a vlastně ho inspirovala. „Jobs a jeho tým při jedné z prvních prezentací nového počítače Macintosh uspěli. Všichni z týmu oslavovali, byli šťastní. Ale Jobs přišel a všechny zchladil: Je to skvělé, ale pojďme pracovat dál. Líbí se mi ten jeho drajv, nadšení pro práci. Snažíme se tím inspirovat,“ přiznává Kmeť.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Petra Nová Copywriterka, externí spolupracovnice NextPage Media. Kromě hrátek s písmenky se jako absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajímá i o historii. Ráda se toulá po světě i vlastní domovině a má blízko i k fotografii. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem