KB ovládla Upvest, který láká na investice do developerů

Komerční banka je nově většinovým vlastníkem společnosti Upvest, která propojuje developery a investory. Banka dnes oznámila, že na konci července získala 96% podíl. Detaily transakce nezveřejnila.

„Nabytí majority v Upvestu představuje další velký krok směřující k naplnění vize Komerční banky, kterou je rozvoj úspěšné spolupráce s inovativními fintechy a startupy. Naším cílem je, aby banka byla schopna dostat se za hranice poskytování běžných bankovních služeb. Jednou z částí portfolia, na které se zaměřujeme, je crowdfundingové financování,“ uvedl David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

Společnost Upvest se od svého založení podílela na 30 projektech, a to zejména z pozice juniorního věřitele a poskytla financování v celkovém objemu více než 1,29 miliardy korun. Komerční banka do Upvestu majetkově vstoupila už v červenci 2020, kdy nabyla podíl 18,90 % a o rok později jej zvýšila na 31,06 %.

Upvest poskytuje financování zejména developerům a tyto úvěry nabízí k investici pomocí své online platformy. Momentálně na firemním webu není žádný projekt, do kterého by šlo zainvestovat. Naposledy Upvest vybral 180 milionů na úvěr pro vybudování obchodního centra v Jindřichově Hradci, investoři za to mají dostat čistý roční výnos 8,25 až 9 %.

„Po více než dvouleté úspěšné spolupráci dávalo oběma stranám smysl, aby se Upvest stal plnohodnotnou součástí skupiny KB a dále se profesionalizoval a rozvíjel pod záštitou přední české banky, která spadá do globální skupiny SG,“ řekl David Musil, spoluzakladatel a CEO společnosti Upvest.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

