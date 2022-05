Rozdíly v kvalitě nemovitostí se zvýrazní

Už před ruskou invazí na Ukrajinu začaly nemovitostní trh ovlivňovat výrazné tlaky. Zejména rostoucí inflace a dramatické zvyšování základní úrokové sazby, kterým na ni reagovala Česká národní banka. To se týká zejména nemovitostí obchodovaných v českých korunách, kde už vidíme drobné zvyšování yieldů, především u méně kvalitních nemovitostí nebo u segmentů trhu, kde se investoři víc obávají dopadů covidu a změn chování nájemců a nakupujících.

U nemovitostí obchodovaných v eurech se zatím kvůli pasivní politice Evropské centrální banky výrazné změny neprojevily. Nejmarkantnější je částečný odklon velkých institucionálních investorů k logistickým a průmyslovým budovám, jejichž podíl ve svém portfoliu postupně zvyšují na úkor dosud dominujících budov kancelářských.

Za hranice

K pohybům ve výnosech komerčních nemovitostí podle mě zatím nedochází, protože na trhu je pořád nadbytek peněz a nedostatek kvalitních budov. Peníze ale budou zdražovat a inflace zatíží rozpočty firem, likvidita tedy z trhu bude postupně mizet a ceny nemovitostí už neporostou tak rychle. Předpokládám ještě velmi mírnou kompresi u kvalitních logistických nemovitostí, kde investoři stále sázejí na růst internetového obchodu a poptávku e-shopů a doručovacích společností po prostorách.

Komplikovanost českého stavebního řízení vede mnoho českých developerů a realitních investorů za hranice. Čeští investoři začali být významnými hráči na polském trhu a pronikají i na trh západoevropský, zejména do Německa a Rakouska. I to může ovlivnit tuzemský trh. Nedostatek stavebních příležitostí ho může zablokovat a investiční kapitál, včetně českého, kvůli krátkodobě nesmyslným výnosům nasměrovat mimo Česko.

Pomalu, ale jistě

Zatímco vyčkáváme, jak trh zareaguje na inflaci a úroky korunových úvěrů, objevují se nové a nečekané otázky. Jak trh ovlivní geopolitika? Česko může rychle ztratit pověst levné, ale kvalitní a bezpečné lokality uprostřed Evropy. Ruská prohlášení o jejich budoucí sféře vlivu a agresivní kroky směrem na západ stvrzující tuto rétoriku mohou naše renomé narušit a zahraniční investoři mohou začít vyžadovat k investicím v Česku rizikovou přirážku.

A k „tradičním“ procesním překážkám při povolování staveb se můžou přidat další faktory brzdící výstavbu. Například nedostatek lidí způsobený odlivem ukrajinských stavebních dělníků, kteří odešli bránit svou zemi.

Zásadní vlastnost nemovitostního trhu je setrvačnost a pomalé tempo, ve kterém reaguje na proměny ekonomiky i politiky. Než absorbuje to, co se právě děje, a promítne to do cen a trendů, bude to nějaký čas trvat. Odtržený od reality ale není a reagovat bude v dohledné době. Jeho proměnu trochu oddálí stávající přebytky likvidity, nicméně podle mého názoru nás čeká období rostoucích výnosů a rozevírání nůžek v hodnotě mezi kvalitními a méně kvalitními nemovitostmi.

