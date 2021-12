Naučte děti peníze. Přehnaná opatrnost škodí

Mít pro děti něco do začátku – na první bydlení, na cokoli – je super. Ukázat jim v praxi, jak peníze fungují, je ale víc.

Většina Čechů na svoje děti myslí, a když to jde, dávají jim peníze stranou. Problém je, že stejně jako u vlastních peněz, jsou i u těch pro děti zbytečně konzervativní. Nejčastěji sáhnou po produktech se státní podporou, jako je stavební spoření, a úplně ignorují možnosti dynamičtějšího investování. Přitom právě u dětí je možné uvažovat v dlouhodobé perspektivě, kde je přehnaná opatrnost na škodu.

Když využijete stavebko nejefektivněji, i se státní podporou dosáhnete na zhodnocení asi tři procenta za rok. Což teď nepokryje ani inflaci. Často nabízenou alternativou je dětské penzijní spoření. V tom se dá zvolit odvážnější strategie, ale mluví proti němu nedostatečná likvidita: k většině peněz se potomek bez potíží dostane až v šedesáti. Takže třeba jako základ hypotéky je nevyužije.

O autorovi Zdroj: Portu Radim Krejčí je ředitel investiční platformy Portu.

A ještě nepřišla řeč na zdaleka nejhorší, ale často používaný prostředek spoření pro děti: hodně rodičů nechává peníze na běžných a spořicích účtech nebo prostě jen tak v hotovosti. Jenže při dvouprocentní inflaci, na kterou míří tuzemská centrální banka, si po 15 letech pořídíte za stejné peníze o čtvrtinu míň. A co teprve když inflace vystoupá k pěti procentům jako dneska! Peníze se pak znehodnocují rychleji, než si většina střadatelů dokáže představit.

Někdo stovku, někdo milion

Jak tedy postupovat? Nejdřív se rozhodněte, na co dětem peníze odkládáte. Na studium, na první bydlení, nebo rovnou na důchod? Podle cílů pak stanovíte investiční horizonty. Část peněz na cíle, které jsou v čase blíž, můžete vložit do bezpečnějších instrumentů, druhá část může mířit do aktiv, u kterých sice hrozí výkyvy hodnoty, ale mají potenciál vyššího výnosu. Výkyvy totiž při investování v dlouhém období nehrají až takovou roli. Musíte jen myslet na diverzifikaci, tedy nesázet na jedinou kartu, a včas před ukončením investice přejít od rizikovějších instrumentů k bezpečnějším.

Kromě diverzifikace je důležitá i výše poplatků. Pokud chcete co nejnižší, nabízejí se fondy, ideálně nízkonákladové ETF, které diverzifikují za vás a kupovat skrz ně lze všechno od akcií a dluhopisů až po komodity. I v Česku existují platformy, které vám z nich jednoduše a levně poskládají portfolia na míru.

Když máte jasno o horizontu a způsobu, přichází na řadu otázka „kolik a kdy“. Obecně platí, že čím dřív začnete, tím líp. Situace každého rodiče a každé rodiny je ale jedinečná a neexistuje univerzální recept, kolik spořit a investovat. Někdo může začít se stokorunou, někdo s milionem. Osvědčená metoda je držet se určitého procenta z příjmu a reflektovat tak změny ve své finanční situaci. Nastavíte si tak pevné a jednoduché pravidlo, které dává smysl.

Víc než peníze

Nejcitlivější bod spoření pro děti je ale předání jeho výsledků potomkovi. Řada rodičů se bojí, jak dítě s prostředky naloží. Co když těžce získávané peníze bezmyšlenkovitě rozhází? Ruku v ruce s odkládáním peněz, s jejich šetřením a investováním tak musí jít výchova k finanční gramotnosti.

Nepočítejte, že vám zvlášť pomůže škola, vzdělávací systém v tomto ohledu bohužel zaostává. Nejdůležitější je, co se děti o penězích a jejich fungování dovědí doma. Mluvte s dětmi o penězích, pomozte jim porozumět jejich hodnotě a budujte u nich kladný vztah k investicím.

A peníze, které jim jednou hodláte svěřit, můžou být nejlepší názorná pomůcka: klidně jich část vyčleňte a rozdělte mezi nejrůznější spořicí a investiční produkty a instrumenty. Založte spořicí účet i stavebko, nakupte podíl v obyčejném fondu a ve fondu indexovém, dejte něco do zlata i bitcoinu… a společně se pak dívejte, jak se hodnota prostředků v nich vyvíjí. Kromě peněz jim do života dáte i skvělou praktickou lekci, která pro ně nakonec možná bude i cennější.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

