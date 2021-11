Šéf finGOOD: Chceme za vás investovat miliardu ročně

Čím vás finGOOD přesvědčil, abyste se věnoval právě jemu?

Na začátku byl jeden telefonát. Oslovili mě, jestli bych udělal analýzu týkající se jejich platformy. Tehdy jsem se o crowdfunding moc nezajímal. Přemýšlím ale jako investor, řeším, jak naložit s financemi. A zároveň jsem byl několikrát v pozici podnikatele, který shání peníze do podniku, aniž by přibíral dalšího investora a dělil se s ním o firmu. Tady se mi oba pohledy spojily. Na jedné straně investor, který se může rozhodnout, do jaké firmy investuje, a investicí získá určitý pasivní měsíční příjem. A na druhé straně podnikatel, kterému se výrazně zvýší možnost, jak získat kapitál.

Provedl jsem analýzu, zjistil jsem, že jde o životaschopný projekt, a když jsem ji odevzdal, nabídli mi, abych to řídil. Takhle jednoduché to bylo. V té době už byl na scéně Tomáš Pešek z Alcor Investments, připravený do firmy kapitálově vstoupit. Šli jsme do toho společně.

Vít Endler Zdroj: FinGOOF Generální ředitel a podílník firmy finGOOD. Dřív působil jako generální ředitel společnosti NetRetail Holding, mateřské společnosti Mall.cz. Po jejím prodeji se věnoval konzultační činnosti, startupu Virtooal.com, kde byl hands-on investorem, a svému investičními portfoliu složenému z nemovitostí, kryptoměn a akcií.

Čím jste v nové firmě začal?

Nejdůležitější bylo sestavit nový tým. Museli jsme zásadně vylepšit technologické zázemí. Také bylo nutné rozhýbat stávající investory a nabrat nové. Do přijatelného stavu jsme se dostali v březnu 2020, což nebyl zrovna dobrý moment pro rozjezd jakéhokoli nového byznysu. Bylo jasné, že podnikatelé budou potřebovat kapitál, ale nebylo jisté, jak se k tomu postaví investoři. Nakonec ale zájem byl. Za rok 2020 jsme zafinancovali čtyřicet milionů ve dvaceti úvěrech.

Dnes jsme to schopni udělat za měsíc. První dva roky jsou v každém podnikání nesmírně těžké. Musíte potvrdit, že byznysmodel funguje. Ten náš se ukázal jako životaschopný a nyní se dostáváme do další fáze budování. Budeme vylepšovat technologie, přidávat produkty a rozšiřovat tým. Pracujeme na PR a rádi bychom v budoucnu expandovali na zahraniční trhy. Crowdfunding je u nás teprve na začátku, my ve finGOODu ho chceme posouvat dál z čelní pozice.

Jste v segmentu P2B jedničkou na trhu. Jaká čísla si pod tím představit?

Za první pololetí roku 2021 jsme profinancovali sto milionů korun, za další dva měsíce už dalších padesát. Naše databáze má přes 4000 investorů. Do konce roku zafinancujeme 300 milionů. Náš střednědobý cíl je mít v databázi 25 tisíc investorů a zafinancovat více než 1,2 miliardy ve 12 měsících. Což plánujeme zrealizovat v roce 2023.

Podepsala se nějak na fungování firmy pandemie?

Na běhu firmy vlastně vůbec. Od začátku ji budujeme tak, aby fungovala online a remote, tedy aby spolupracovníci mohli fungovat v podstatě odkudkoli. Víme, že čas je nejdražší komodita, snažíme se jím šetřit. Museli jsme ale nové situaci přizpůsobit analýzu rizik a určitým způsobem zpřísnit podmínky pro poskytnutí úvěru, abychom co nejvíce ochránili investice.

Co crowdfunding nabízí proti jiným investičním nástrojům?

Může to být další dílek investičního portfolia. Je zajímavý pro lidi, kteří chtějí investovat, a tím nemyslím posílat pravidelně částku svému bankéři a očekávat výnos tři procenta ročně. Mluvím o investování do velmi slušně zajištěných úvěrů. Naše průměrné čisté zhodnocení před zdaněním je letos 8,5 procenta. Úvěry jsou zajištěné směnkou, notářským zápisem a také je tam movitý a nemovitý majetek. Snažíme se riziko v poměru k výnosu snižovat. I tady je dobré diverzifikovat, tedy investovat do více úvěrů tak, aby se riziko snížilo na minimum a případná ztráta z jednoho byla pokryta výnosem z ostatních.

Na jaký typ investorů cílíte?

Naší cílovou skupinou jsou lidé, kteří přemýšlejí o svých financích a o tom, jak je ochránit před inflací, jak je zhodnotit. Může jít o nováčky, kterým se snažíme vysvětlit základní pojmy a principy investování. Chystáme finGOOD akademii, sérii videí srozumitelně vysvětlujících základy investování. Také jde o lidi, kteří už nějaké investiční portfolio mají a crowdfunding jim nabízí další zajímavou možnost jeho rozšíření. Obecně se dá říct, že většinu našich investorů tvoří takzvaná střední třída.

Na druhé straně jsou podnikatelé, hledající možnosti financování. O jaké firmy převážně jde?

Především o malé a střední podniky, které nemají moc možností dostat se ke kapitálu. Menší developerské projekty, firmy v sektoru e-commerce, ale také podniky typu minipivovar nebo malá továrna s potravinářskou výrobou. Obecně firmy s ročním obratem od 10 do 200 milionů korun. Pro tento druh firem je těžké získat peníze od bank, zvlášť teď třeba v segmentu HOREKA – tedy hotely, restaurace, kavárny –, kde banky výrazně utáhly kohouty. My nabízíme tři významné výhody. Za prvé to, že s námi vůbec můžou jednat o poskytnutí financí. Na druhém místě je rychlost, s jakou ve srovnání s bankami dokážeme reagovat. Po risk-analýze umíme velmi rychle podnikatelům říct, jestli peníze dostanou, nebo ne, jestli jejich projekt zveřejníme. Třetí výhodou je marketingový bonus v podobě online kampaně. Díky ní projekt během pár dní zaznamenají desítky tisíc lidí. Pravidelně se stává, že z investorů, kteří vloží své peníze do úvěru určité firmě, se stávají zároveň její zákazníci.

V čem je finGOOD pro investory i firmy lákavý?

FinGOOD vlastní licenci ČNB, to v crowdfundingu bohužel není běžné. Chceme, aby naše služby byly po technologické stránce co nejpohodlnější. Vybíráme kvalitní a stabilní projekty, které zaručí návratnost. Zásadní je důvěra. I proto nejsme anonymní platforma, jsme otevření. Nejsme bankéři, díváme se na investování z pohledu běžných lidí, kteří chtějí své peníze ochránit před inflací a zhodnotit do budoucna, a z druhé strany pohledem podnikatelů, kteří několikrát sháněli peníze na svoje podnikání.

