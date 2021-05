Dvakrát měř, jednou investuj

Nenechávejte peníze ležet ladem na účtu, říkali, proděláte! Radši chytře investujte! Tahle rodinná firma, říkali, má dlouhou tradici a je předurčená k úspěchu. Čeká vás nadstandardní výnos, říkali. Tutovka, říkali. Musíte se rozhodnout rychle!

A tak jsem investoval. Vsadil jsem všechno na jednu kartu, protože ta nabídka byla prostě pohádková. A teď to vypadá, že je většina investovaných peněz...

Tmavý odstín vynech

Ten příběh, jehož nehezký konec asi tušíte, je sice smyšlený, ale nějaký podobný zažilo hodně investorů. Třeba lidé, kteří se nechali toxickým marketingem nalákat k nákupu dluhopisu, aniž jim někdo předložil a vysvětlil analýzu nabízené investiční příležitosti. Analýzu, ve které by kromě možných výnosů byla poctivě vypsaná i konkrétní rizika nesplacení a ztráty kapitálu. Místo ní dostali pěkný leták s usměvavými lidmi a zvýrazněnými pohádkovými parametry, který z možných scénářů budoucnosti vybral jen ten v růžovém odstínu, a hokejkové grafy znázorňující hypotetickou budoucí prosperitu společnosti.

Často se mi zdá, že v Česku je to s investováním tak trochu ode zdi ke zdi. Buď si necháváme většinu svých úspor na bankovních účtech. Pak se o tom říká a píše, že neumíme hospodařit se svým volným kapitálem. Nebo se v nás něco zlomí a najednou bychom chtěli nejlépe všechny svoje peníze zhodnocovat nejméně deseti procenty ročně a k tomu jako bonus dostat životní pojištění. Děláme pak impulzivní rozhodnutí na základě pocitů a dojmů.

Hazard–spoření a zpět

Právě teď – dovolím si tvrdit – spoustu investorů čeká opět zklamání. Myslím si to proto, že se v minulých letech upsalo spousta „junk bonds“. Vysoce rizikových dluhopisů, které se nedočkají splacení. Hodně lidí si spletlo přítomnost razítka ČNB na prospektu cenného papíru s kvalitní analýzou finančních výkazů, přehlédlo emisní podmínky a nechalo se přemluvit, že je to tutovka.

Mým úmyslem ale rozhodně není vás od investic odradit. To určitě ne. Cílem je posílit v naší společnosti imunitu proti „nadstandardním výnosům“, „pohádkovým parametrům“ a jiným planým slibům, které vzbuzují nesplnitelná očekávání. Ta logicky vyústí ve zklamání klientů a znovu poškodí pověst celého investičního trhu. Pak se zas kyvadlo přesune do druhého extrému a všichni se křečovitě vrátíme k těm spořicím bankovním účtům.

Trochu péče

Hledejme tedy na trhu sebevědomé a transparentní investiční produkty a společnosti, které se nám nebudou bát otevřeně sdělit i potenciální rizika a budou nám všechno bez nátlaku vysvětlovat tak dlouho, dokud o to budeme stát.

Zvlášť dneska, v nejisté době, je nutné se rozhodovat co nejvíc analyticky a na základě tvrdých dat. U nákupu jiných produktů jsme si už zvykli jít do hloubky a zkoumat je z pohledu mnoha parametrů. Bylo by fajn, kdybychom stejnou péči věnovali i umisťování a zhodnocování svého volného kapitálu tak, aby se z příběhu v úvodu mohla stát čistá fikce.

