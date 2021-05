Nový šéf Bondster: Chceme prorazit i na Západě

Investicím se i přes koronavirovou krizi daří. Roste Bondster?

Loni pokračoval v růstu, i když vlivem pandemie ten růst – stejně jako celý trh – zpomalil. I tak jsme byli úspěšní. Proinvestovaná částka narostla o 533 milionů na 1,4 miliardy korun. Investorů přibylo o třetinu a na konci roku 2020 jsme jich měli 11 tisíc. Výnosy loni byly na úrovni 14,5 milionu korun.

Fungujete od roku 2017, jste už v zisku?

Zatím ne. Bod zvratu očekáváme ve druhé polovině roku 2022.

Do vedení firmy přicházíte kromě jiného s tím, že chcete rozšířit investiční příležitosti. Budete nabízet i něco jiného než půjčky?

Primárně chceme rozšířit možnosti investování do úvěrů, chystáme nové druhy. Například mezaninové úvěry, kde by na developerské projekty většinu peněz půjčila úvěrová firma a zbytek investoři na Bondsteru. Chceme investorům nabídnout co nejširší možnosti, aby mohli investice dobře diverzifikovat. Přemýšlíme i o příležitostech mimo půjčkový byznys, třeba o kryptoměnách. Je s nimi ale spojena složitá legislativa, takže pokud do toho půjdeme, nebude to hned, půjde řekněme o vyšší jednotky měsíců.

Pavel Klema Zdroj: Bondster Generální ředitel společnosti Bondster se ve finančních službách pohybuje přes 14 let. Dřív pracoval například v Air Bank nebo zastával funkci generálního ředitele společnosti Profi Credit. Vystudoval VUT v Brně a má tři děti.

Jaké úvěry investorům nabízíte teď?

Na Bondsteru jsou úvěry už poskytnuté a prověřené. Jde o půjčky, které prošly schvalovacím procesem konkrétní úvěrové společnosti. Investor se u nás tedy nemusí zabývat zjišťováním informací o dlužníkovi, udělali to za něj experti poskytovatele. Poskytovatel je navíc na každé půjčce zainteresován – nejčastěji drží v každé nabízené půjčce desetiprocentní podíl.

Vybírat u nás lze z krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých půjček. Začínáme na splatnostech v řádu měsíců, k dispozici jsou ale i zajištěné úvěry až na dvacet let. Máme spotřebitelské i podnikatelské úvěry z různých zemí. Přes 98 procent půjček tvoří zajištěné úvěry. Zajištěné jsou nemovitostmi, šperky, automobily. A u některých zajištění představuje i garance zpětného odkupu – když dlužník nesplácí, poskytovatel investorovi vrátí investovanou částku i s dosaženým výnosem.

Říkáte, že jedna z vašich výhod je, že nabízíte schválené půjčky od úvěrových společností. Proč dá poskytovatel úvěrů půjčku k dispozici vašim investorům? Jaká je jeho motivace?

Získává tím velmi flexibilní možnost financování, má další peníze na poskytování nových půjček. Nenabízí ji také za plnou cenu, část úrokové sazby si nechává jako svůj výnos. Pomáhá to i reputaci úvěrových firem, protože jsou s námi součástí fintechového světa.

Jací poskytovatelé na Bondsteru jsou?

Jsou to firmy ze čtyř kontinentů. Spolupracujeme s poskytovateli úvěrů třeba z Bulharska, Jižní Afriky, Kolumbie, Kazachstánu nebo Španělska. Nejčastěji jde o rychle rostoucí fintechové vyzyvatele větších hráčů na daném trhu. Bondster na začátku partnerství důkladně analyzuje jejich schvalovací a další procesy. Stanovujeme maximální výši půjček, kterou u nás můžou nabídnout. Chceme mít v nabídce kvalitní úvěry od spolehlivých partnerů, proto je důkladně prověřujeme.

Největším poskytovatelem úvěrů u vás je česká Acema, která je zároveň strategickým partnerem Bondsteru.

Acema poskytuje zajištěné úvěry a je u nás na platformě z hlediska objemu největším poskytovatelem, co do počtu úvěrů ale největší není. Acema není ani jediný poskytovatel z Česka. Podíl českých půjček v portfoliu investorů na Bondsteru je zhruba na čtvrtině.

A odkud jsou nejčastěji vaši investoři?

Kolem 70 procent z Česka. Zbytek investoři z Evropy – nejčastěji Němci, Slováci a Španělé. Naše platforma je tomu přizpůsobená, kromě češtiny je i v angličtině a němčině. Teď pracujeme na španělské verzi.

Na jaký výnos u vás investoři většinou dosahují?

Když vezmeme celou svoji historii a postavíme naproti sobě celkově vyplacenou jistinu a celkově vyplacené výnosy, tak se dostaneme na 14,89 procenta.

Počítají se do toho i nesplácené půjčky?

Ano. Nicméně u drtivé většiny investic je nabízena zmíněná garance zpětného odkupu. S ní se původní poskytovatel úvěru zavazuje, že když je úvěr určitou dobu, většinou to je 60 dnů, nesplácený, tak ho zpětně vykoupí. Investor pak dostane peníze zpátky a nepřichází o už vyplacený výnos. A u půjček, které jsou bez garance, je podíl nesplácených úvěrů pod jedním procentem.

To se mi skoro až nechce věřit, že tu je služba, která má 15procentní výnos a je skoro bezriziková.

Poskytovatele úvěrů, se kterými spolupracujeme, se snažíme dobře prověřit a monitorujeme i jejich další působení. Vždycky je však nějaké riziko, že dojde k jeho insolvenci nebo k nějakému kolapsu trhu. Něco podobného se stalo loni během pandemie koronaviru v Polsku, kde mimořádná regulace úplně vymýtila trh krátkodobých půjček. Spousta firem zkrachovala a jejich závazky vůči investorům se snažíme řešit vzájemnou domluvou nebo soudní cestou. To jsou rizika spojená i s půjčkami, které mají garanci zpětného odkupu. U půjček bez garance je samozřejmě riziko, že dlužník přestane splácet, ale jak už jsem řekl, takových úvěrů máme velmi málo. Jde každopádně o rizika, která jsou srovnatelná s riziky u jiných typů investic.

S koronakrizí roste počet lidí a podnikatelů, kteří mají problémy se splácením. Jak na rostoucí riziko reagujete?

Půjčky neustále monitorujeme, a pokud bychom viděli, že se u nějakého poskytovatele výrazně zvyšuje počet nesplácených úvěrů, zasáhneme. Například bychom omezili objem jeho nabídky pro investory. Celou kariéru jsem strávil v úvěrovém byznysu a vím, jak funguje. S krizí se zpřísňovala schvalovací kritéria a kvalita úvěrů se nijak zásadně nehorší. Máme poměrně vysoký podíl krátkodobých půjček, výkyvy na trhu bychom viděli poměrně rychle. Zatím se nic takového neděje.

Při uvedení do funkce jste také zmínil, že kromě posílení pozice v Česku chcete posunout Bondster i mezi top 3 evropské peer-to-peer platformy. Jak jste na tom teď?

My se aktuálně vnímáme jako dvojka na českém trhu. Jsem přesvědčený, že služby, které pro investory máme, jako jsou automatické investování, už zmíněná garance, konverze měn, sekundární trh, který budeme nasazovat v příštích týdnech, nebo i vyšší výnos, nás už dnes k top platformám v Evropě řadí. I výnosově už patříme mezi tři nejlepší platformy v Evropě. Teď jde vlastně jen o to, abychom dokázali to, co už umíme, prodat pořádně i v zahraničí. Chceme se proto ve druhé polovině letošního roku marketingově zaměřit i na západní Evropu, typicky na Německo, Rakousko nebo Švýcarsko. Tam vidíme největší potenciál.

Je váš cíl být i jednička v Česku?

Nemáme potřebu se porovnávat se Zonky, děláme věci jinak. Investoři většinou investují na různých platformách, rozkládají riziko, využívají rozdílných výhod. Naše přednost je, že nabízíme půjčky od různých poskytovatelů. Investoři tak u nás v rámci investic do půjček rozkládají riziko nejen mezi víc firem najednou, ale třeba i v několika zemích naráz. Myslím si tedy, že jsme dost atraktivní na to, stát se jedničkou.

Proč je u vás investování v eurech zdarma, a v korunách s procentním poplatkem?

U všech investic fungují poplatky, je to cena za služby. Třeba v Británii je u podobných služeb procentní poplatek standard. V našem oboru jsou poplatky obecně nižší než třeba u podílových fondů. Eurové investice jsou u nás zdarma, protože se teprve rozjíždějí. Dopřáváme u nich zatím investorům poplatkové prázdniny.

Kdo je váš typický investor?

Obecně je to ten, kdo chápe, že peníze na bankovním účtu ztrácejí hodnotu a peer-to-peer je bezpečný způsob, jak porážet inflaci. Na rozdíl od akciových investic u nás nemusí investoři sledovat vývoj na trzích a můžou se spolehnout na automatické investování, u kterého si sami určí parametry. Třeba na jaký výnos cílí, kolik z výnosů chtějí zpátky investovat nebo jestli chtějí jen zajištěné, nebo i nezajištěné úvěry. Navíc z investic jim chodí pravidelný příjem, který u jiných investičních nástrojů chybí. Investování u nás se dá přirovnat k online nákupu, nejde o nic složitého. Každý si to u nás může snadno vyzkoušet, investovat jde už od stokoruny. Zatím platí, že typický investor na Bondsteru je muž, ženy tvoří jen necelou desetinu našich klientů. Budeme rádi, když se to změní.

