Hypotéky mírně zlevňují. Zájem o ně prudce klesl

Průměrný úrok u nových hypoték, které teď nabízejí tuzemské banky, podruhé v řadě mírně klesl. Hypotéky přesto zůstávají drahé. Ukazuje to statistika Fincentrum Hypoindex, která vychází z nabídkových cen.

K letošnímu 3. říjnu dosahoval průměrný nabídkový úrok 6,20 %, což je o 0,03 procentního bodu méně než v září a za poslední dva měsíce jde o pokles o 0,08 procentního bodu. Týká se úvěrů do 80 % odhadní ceny nemovitosti (jde o ukazatel známý pod zkratkou LTV). Loni v říjnu byla průměrná nabídková sazba výrazně níž: 3,14 %.

„Pokud zůstanou základní sazby ČNB na stejné úrovni a sazby na mezibankovním trhu budou pokračovat v pozvolném poklesu, mají hypoteční banky určitý prostor pro snižování úrokových sazeb hypoték. Některé tak už učinily v rámci podzimních slevových akcí. Významnějších poklesů hypotečních sazeb se přesto zřejmě v nejbližší době nedočkáme,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Aktuálně banky nemají důvod zdražovat, ale ani výrazněji zlevňovat. Výjimkou by mohly být některé dočasně platné akční nabídky. A vzhledem ke stabilním sazbám ČNB neočekáváme ani ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 výraznější výkyvy v cenách hypoték,“ říká Libor Ostatek, jednatel společnosti Golem Finance.

Měsíční splátka nové hypotéky v průměrné výši tři a půl milionu korun při splatnosti na 25 let a fixaci na tři roky teď dělá 22 991 korun. Přestože za poslední dva měsíce mírně klesla (o 159 korun), od letošního ledna je o zhruba 3000 korun vyšší a za poslední rok stoupla o přibližně 7000 korun. Na vysoké zvýšení splátky hypotéky se musí připravit také lidé, kterým končí fixace úrokových sazeb sjednaná před několika lety.

Nejvyšší úrokové sazby u hypoték poskytovaných do 80 % hodnoty nemovitosti teď nabízejí banky u jednoletých fixací: v průměru za 6,49 %. Tříleté fixace jsou v průměru za 6,40 %, pětileté za 5,94 % a desetileté za 5,99 %. Dražší jsou hypotéky s LTV nad 80 %: při fixaci na tři roky v průměru za úrok 6,70 %, na pět let za 6,24 % a na deset let za 6,29 %.

Zájem o hypotéky za současných podmínek prudce klesl. Vedle rostoucích úroků za to mohou i rostoucí ceny nemovitostí. Objem zcela nově sjednaných hypoték (bez refinancování) v srpnu podle dat České bankovní asociace klesl v porovnání s loňským rekordním rokem o 75 %. Tempo poklesu v posledních měsících výrazně zrychlilo, když za první polovinu letošního roku byl objem poskytnutých hypoték meziročně nižší „jen“ o 44 %.

„Výrazný meziroční pokles hypotečního trhu vypadá na první pohled dramaticky, ale ve skutečnosti příliš překvapivý není. Porovnáváme ho totiž s rekordním rokem 2021, kdy byly výrazně nižší úrokové sazby. Do konce letošního roku očekáváme, že se meziroční poklesy objemu prodaných hypoték budou pohybovat na podobných hodnotách,“ říká Ondřej Šuchman, manažer hypoték Modré pyramidy.

