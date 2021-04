Realitní makléři dostanou víc času na splnění nové podmínky

Termín pro prokázání odbornosti realitních makléřů, který jim umožní dál podnikat podle nového zákona, se znovu prodlouží. Návrh skupiny poslanců dnes schválila sněmovna a míří teď k projednání do senátu.

Vše vychází z novely zákona o realitním zprostředkování přijaté na začátku roku 2020. Podle ní už realitní makléři nepodnikají na základě živnosti volné, ale vázané. A musí také doložit odbornou způsobilost.

Původně to vše měli realitní makléři stihnout do 3. září 2020, už loni v březnu byl tento termín kvůli dopadům epidemie prodloužen do 3. března 2021 a nyní tedy má dojít k dalšímu posunutí. Znovu v důsledku pokračování epidemie.

To v praxi bude vypadat tak, že makléři, kteří dosud nové povinnosti nesplnili, musí po nabytí účinnosti aktuální novely (tedy až ji schválí i senátoři a následně vyjde ve Sbírce zákonů), neprodleně živnostenskému úřadu ohlásit vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a nejpozději do 31. prosince 2021 doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti.

Podobný odklad dostali loni na podzim i prodejci pojištění, kteří musí odborné zkoušky nově složit do konce května.

Jiří Hovorka