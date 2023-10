Deset zajímavých statistik o Češích a jejich sousedech

Dál už je to ovšem v Česku řidší – následuje region Jihovýchod s 40,1 procenty. O půl procenta míň vysoce kvalifikovaných měly Střední Čechy. V Moravskoslezském kraji a na Severovýchodě je podíl vzdělaných lidí lehce přes 37 procent, Střední Morava má 36,3 procenta kvalifikovaných lidí. Jihozápad má těsně pod 34 procenty a poslední Severozápad má už jen 31,6 procent těchto kvalifikovaných lidí.

V roce 2022 chodilo v Evropské unii do práce 80 milionů vysoce kvalifikovaných pracovníků. Za ty statistikové berou manažery, techniky a odborné pracovníky. Většinou se usazují v hlavních městech. Nejvyšší podíl mozků na celkové zaměstnanosti má z evropských regionů, na které si v Eurostatu rozdělili Evropskou unii, Stockholm (73,6 %), nizozemský Utrecht (68,9 %), Lucembursko (67,4 %) a belgická provincie Valonský Brabant v těsném sousedství Bruselu (65,8 %).

U nás dojíždějí za prací nejvíc lidé ze Středočeského kraje. Jedna pětina pracuje v jiném okrese. Nejmíň naopak dojíždějí obyvatelé Jihozápadu (Plzeňský a Českobudějovický kraj dohromady), Jihovýchodu (Jihomoravský kraj a Vysočina) a Moravskoslezského kraje – podíl těch, co pracují jinde, tu je jen kolem dvou procent. Z Prahy odjíždí pracovat jinam pět procent lidí.

Vůbec nejčipernější v dojíždění jsou lidé v belgické provincii Valonský Brabant – až 45 procent z nich jezdí za prací do jiného regionu, zejména do Bruselu. Vysoký podíl dojíždějících byl také v Pešti v Maďarsku (41 %), provincií Namur v Belgii (38 %) a v rakouských regionech Burgenland (36 %) a Dolní Rakousy (29 %).

Ze 197 milionů lidí ve věku 15 až 64 let, kteří mají v Evropské unii nějaké zaměstnání, přejíždělo kvůli němu hranice regionu 6,4 procenta lidí.

Když odcházejí od rodičů mladí Chorvaté, už ani nejsou mladí. Průměrně je jim 33,4 roku. Po třicítce vylétají také Slováci (30,8 roku), v Řecku (30,7 roku), v Bulharsku a Španělsku (v obou zemích 30,3), na Maltě (30,1 roku). V Itálii je průměrný věk osamostatnění 30 let.

Země Evropské unie vydaly na požární ochranu v roce 2021 celkem 34,1 miliardy eur. Oproti přechozímu roku to byl nárůst o 2,5 procenta. Největší díl ze svých rozpočtů dávaly na požární ochranu Litva a Rumunsko se shodným poměrem 0,7 procenta celkových státních výdajů. A hned na další příčce je Česko s Bulharskem, Německem, Estonskem, Řeckem a Lucemburskem s 0,6 procenty.

S plastem si poradíme

V roce 2021 připadlo na jednoho obyvatele Evropské unie 188,7 kilogramů vyprodukovaného obalového odpadu. Skoro o jedenáct kilo na hlavu víc než v roce 2020.

Vytvořili: Pleska&Dall-e

Dohromady to bylo 84 milionů tun odpadu. Z toho 40,3 procenta byl papír a lepenka. Plastů bylo 19 procent, skla 18,5 procenta, dřeva 17,1 procenta a kovů 4,9 procenta. Kdybyste si chtěli líp představit 84 milionů tun – u nové fabie uvádí Škodovka hmotnost asi 1,2 tuny. Takže eurounijní odpad za rok váží stejně jako 70 milionů fabií. Zní to velkolepě, že, ale k lepší představě to asi nepomohlo.

Takže ještě jinak: na každého z nás vyšlo 36 kilo plastového obalového materiálu za rok. Na recyklaci z toho šlo něco málo přes 14 kilo. Tedy v Evropě – evropský průměr je 39,7 procenta odpadového plastu jde na recyklaci. Češi ale ten průměr vylepšují, protože u nás se recykluje 45,1 procenta.

V třídění a recyklaci zkrátka v Evropě patříme k premiantům, líp to umějí jen v Nizozemsku (48,9 % recyklovaných obalových plastů) Belgii (49,2 %) a ve Slovinsku (50 %).

Naopak míň než čtvrtinu plastových obalů recykluje Malta (20,5 %), Francie (23,1 %) a Švédsko (23,8 %).

