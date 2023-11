Ignorovat udržitelnost je risk

Evropskými normami, které po bankách požadují udržitelný přístup, odpovědnější chování a aktivní řízení klimatických rizik, se řídí banky v Evropské unii od poloviny roku 2021. Jak je přijala vaše banka?

Celá naše skupina RBI je signatářem principů odpovědného bankovnictví podle OSN a česká Raif­feisenbank je zároveň signatářem memoranda pro udržitelné finance České bankovní asociace. Principy těchto dokumentů postupně zanášíme do všech úrovní svého fungování.

Co to znamená v praxi?

V environmentální oblasti se jako banka zaměřujeme zejména na financování projektů obnovitelných zdrojů energie. Důležitou roli hraje i financování technologií, které našim klientům umožňují kromě růstu produktivity i postupný přechod k udržitelnému fungování, ať už se jedná o snižování uhlíkové stopy, spotřeby vody, redukci a lepší využití odpadů, nebo implementaci vyšších standardů v sociální a ekonomické udržitelnosti. Máme i několik interních projektů, kdy jako banka cílíme na snížení vlastní uhlíkové stopy. Sem patří energetická koncepce, zapojení do programu na zlepšení podmínek třídění odpadu nebo digitalizace dokumentace.

Jak náročné je naplňovat tyto principy?

Změny jsou napříč celou organizací a týkají se prakticky všech našich činností. K tomu nám pomáhá naše strategie udržitelnosti a certifikace environmentálního mana­gementu. Implementace těchto principů je dlouhá cesta. Myslíme si ale, že jdeme správným směrem.

Pocítí nějak tlak na udržitelnost také vaši zákazníci?

Udržitelnost je pro nás dlouhodobě způsob, jakým chceme my sami fungovat, a také způsob, jakým přistupujeme ke svým klientům, ke svým zaměstnancům i svému nejen ekonomickému okolí. Téma udržitelnosti od počátku stavíme na našich klientech a jejich financování.

Jak konkrétně?

V roce 2021 jsme jako první česká banka vydali zelené dluhopisy v objemu 350 milionů eur. Na tuto emisi jsme pak navázali letos emisí udržitelných dluhopisů ve výši 500 milionů eur. Obojé dluhopisy představují náš jednoznačný závazek podporovat tranzici české ekonomiky formou financování projektů našich klientů a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Naším cílem je usnadňovat firmám cestu k udržitelnosti. Financování udržitelných nebo sociálně odpovědných projektů prostřednictvím našich dluhopisů je pak konkrétní ukázkou, jak chceme toho cíle dosáhnout. Chceme také oslovit firmy, které o projektech na podporu vlastní udržitelnosti teprve přemýšlejí.

V souvislosti se zkratkou ESG se mluví hlavně o environmentálních aspektech. Stačí to?

Udržitelnost stojí na třech rovnocenných pilířích. Vedle environmentální oblasti, tedy „E“ ve zkratce, je třeba průběžně budovat a posilovat i oblast sociální („S“), poslední z nich je governance („G“), tedy řízení. Druhé dva pilíře jsou pro nás důležité i interně a dlouhodobě tvoří nedílnou součást naší strategie. V sociální oblasti se zaměřujeme například na vzdělávání, konkrétně finanční gramotnost a IT bezpečnost dětí a mládeže v projektu Zlatka.in. Interně se pak zaměřujeme také na diverzitu a spravedlivé odměňování. Samozřejmostí je spolupráce s partnerskými organizacemi, které rozvíjejí téma udržitelnosti.

Petr Fiala Zdroj: Raiffeisenbank Šéf obchodního a exportního financování, faktoringu a ESG v Raiffeisenbank. V bankovnictví se pohybuje víc než 20 let. Před příchodem do Raiffeisenbank pracoval v BNP Paribas, Citibank nebo ABN AMRO.

Jakým hlavním výzvám v těchto oblastech čelíte?

V souvislosti s udržitelností je hlavní výzvou zejména právní nejistota, rozdílnost přístupu k vyhodnocování, obecně příprava českého prostředí na to se s touto změnou aktivně popasovat.

Tlak na udržitelnost proměnil fungování bank. Jak se to projevilo u vás?

My jsme si v oblasti udržitelnosti stanovili jako prioritu dlouhodobou podporu svých klientů, tedy i ekonomiky na cestě k udržitelnosti. Nový tým zabývající se ESG poradenstvím má za cíl být kvalifikovaným partnerem pro firmy různých velikostí, které řeší, nebo by chtěly začít řešit, otázku udržitelnosti. Našim firemním klientům poskytujeme komplexní poradenství v oblasti udržitelných financí. Pomáháme jim se strukturováním transakcí, včetně emisí zelených dluhopisů, a navrhujeme možnosti, jak danou transakci uchopit z pohledu evropské taxonomie. Klientům, kteří jsou teprve na začátku přijímání principů ESG do svého fungování, pomáháme pochopit regulatorní požadavky a standardy pro jejich segment.

Jak změny, které v této oblasti děláte, vnímají investoři?

Někdo ESG stále vnímá jako nutnost, regulaci, ale skupina, která v tom vidí spíš příležitost, i v Česku roste. Investoři svým investičním chováním a rozhodováním dávají jasně přednost firmám s jasnou udržitelnou strategií.

A co české firmy?

Počet firem v české ekonomice, které si uvědomují dopad „zelené“ transformace ekonomiky na své podnikání, za poslední rok významně vzrostl a to určuje také růst poptávky po udržitelném financování. Firmy si čím dál více uvědomují, že posun ekonomiky směrem k udržitelnosti znamená příležitost pro nové produkty, a tedy další růst.

O jaké produkty je ve vaší bance největší zájem?

O ty, které dávají smysl a řeší skutečnou potřebu našich klientů. V oblasti produktů pro firmy vidíme významný nárůst poptávky po formátu takzvaného ESG – KPI linked financování, tedy úvěrů, jejichž podmínky jsou navázány na plnění přesně definovaných cílů z oblasti udržitelnosti. Roste také poptávka pro zelených investicích. V oblasti retailu jsou již standardem zelené hypotéky, jimiž podporujeme investice do udržitelného bydlení.

Co greenwashing, setkáváte se s ním?

Greenwashing a jeho prevence, to je pro nás důležité téma. Spíše než se snahou o greenwashing se potkáváme ale s nepochopením a chybnou interpretací toho, co jsou důležitá témata a co je jen hezký certifikát. Zejména s firemními klienty často diskutujeme o tom, co jsou ta hlavní témata, která by měli řešit. Zároveň jim často vysvětlujeme, které z jejich investic lze klasifikovat jako zelené, a radíme jim třeba, co za dokumenty k prokázání udržitelnosti budou potřebovat.

Jakým směrem se bude bankovnictví dál vyvíjet?

Už teď vidíme, že banky musely přijmout udržitelnost jako nedílnou součást svého fungování. Domníváme se, že tento trend se bude v následujících letech prohlubovat, ale bude také reagovat na nové výzvy. Myslíme si, že udržitelnost se stane naprosto přirozenou součástí života nás všech a přestaneme ji vnímat jako oddělené téma.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem