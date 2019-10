Jak se zvýší důchody: Kalkulačka ukáže, kolik dostanete

Jak na to

Vláda v tomto týdnu schválila nařízení, které přesně stanoví parametry pro výpočet důchodů v příštím roce.

Základní výměra důchodu, která odpovídá desetině průměrné mzdy, se zvýší o 220 na 3490 korun. Procentní výměra důchodu se od začátku příštího roku zvyšuje o 5,2 procenta a navíc o pevnou částku 151 korun.

„Přihozením“ 151 korun navíc, které nedávno schválili poslanci, vláda zajistí, že průměrný důchod podruhé v řadě poroste o 900 korun. Průměrný starobní důchod tak bude od ledna příštího roku dosahovat 14 400 korun.

Připravili jsme kalkulačku, která vypočte, jaký důchod budete pobírat v příštím roce právě vy, pokud ho už dostáváte letos. A je jedno, zda jde o starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod. Právě díky schváleným podrobnostem už kalkulačka pracuje se zcela přesnými čísly.

Jestliže ještě důchod nepobíráte a chcete aspoň orientačně vědět, jaká bude vaše penze, použijte kalkulačku budoucího důchodu.

Zvýšení důchodů podle výše zmíněných pravidel je už definitivní. Pravidla pro mimořádné navýšení důchodů schválili v polovině září poslanci, kteří zároveň odmítli návrh senátorů, aby se důchody o tisíc korun zvýšily všem, kdo je pobírají už 25 let a víc (psali jsme podrobně).

Rychlý růst prosazuje ministerstvo práce oficiálně proto, aby se zastavil propadu takzvaného náhradového poměru – tedy zvyšující rozdíl mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Náhradový poměr se poprvé dostal pod 40 procent: z hodnoty 42,3 procenta v roce 2013 na 37,9 procenta v roce 2018.

Vláda také slíbila, že v roce 2021 dosáhne průměrný důchod 15 tisíc korun. Pokud to chce splnit, měla by ho výrazně zvýšit i pro rok 2021. Průměrný důchod v roce 2018 dělal 12 418 korun. Od letošního ledna se zvedl zhruba na 13 300 korun. Příští rok to tedy má být o dalších 900 korun víc.

Státní pokladnu vyjde zvýšení důchodů v příštím roce celkem na 31 miliard korun, z toho 5,4 miliardy dělá zvláštní příspěvek (nad rámec zákonem stanoveného vzorečku pro automatickou valorizaci). Na důchody by měl stát v roce 2020 poprvé vydat přes půl bilionu korun – zhruba 509 miliard korun.

