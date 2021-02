Vláda dočasně zruší DPH u respirátorů

Respirátory kategorie FFP2 a vyšší by mohly zlevnit. Vláda schválila jejich dvouměsíční osvobození od DPH. Rozhodnutí o prominutí daně bude platit od 3. února do 3. dubna. Respirátory běžně spadají do 21% sazby daně.

Povinnost nosit respirátory FFP2 nebo KN95 mají od soboty instruktoři i žáci autoškol. Vláda v minulých dnech kvůli šíření nové, nakažlivější mutace koronaviru uvažovala, že by je povinně nařídila po vzoru Německa či Rakouska na rizikových místech, například v městské hromadné dopravě nebo v obchodech. Nakonec to kabinet lidem jen doporučil.

Vládu k osvobození respirátorů od DPH vyzývali jejich výrobci nebo někteří ekonomové. Pokud zrušení DPH do cen promítnou prodejci, zvýší se tím dostupnost respirátorů.

„Vyzývám všechny výrobce a prodejce, zejména řetězce, aby si výhodu neponechali ve svých maržích a aby respirátory zlevnili,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Vyzvali jsme výrobce a prodejce těchto ochranných pomůcek, aby zrušení DPH na respirátory beze zbytku promítli do svých cen,“ uvedl Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

