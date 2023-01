Praha dohání zpoždění. Jízdenku si koupíte kartou i v autobusech

Pražský dopravní podnik (DPP) dnes zprovoznil terminály na prodej jízdenek ve všech autobusech, které provozuje. Dohání tak další velká města, kde si lidé mohou koupit jízdenku jednoduše prostřednictvím platební karty.

Od dubna 2019 si lze koupit jízdenku kartou uvnitř všech pražských tramvají, od července 2019 jsou terminály dostupné ve všech vestibulech metra a od srpna 2021 u vstupu do petřínské lanovky. U autobusů ale lidé, kteří nemají předplatné nebo zásobu jízdenek, museli hledat nejbližší automat, případně si objednat elektronickou jízdenku přes aplikaci Lítačka nebo prostřednictvím SMS. Elektronická jízdenka ale začne platit až dvě minuty od doručení, což v praxi přinášelo problémy i u poctivých cestujících.

Nově tedy i v autobusech, trolejbusech a elektrobusech stačí přiložit klasickou bankovní platební kartu k oranžovému terminálu v blízkosti dveří a vybrat si typ jízdenky. Terminál vydává jen jízdenky na 30 či 90 minut nebo na 24 hodin pro spoje na území Prahy, tedy v pásmech P, B a 0. Zaplatit je možné pouze bezhotovostně.

Z terminálu vyjede papírová jízdenka. Tu už pak není potřeba označovat, datum a čas začátku její platnosti je na ní už vytištěn. Cestující si samozřejmě musí koupit jízdenku bezprostředně po nástupu do vozu (nebo čekat ve frontě). Terminál funguje v češtině, angličtině a němčině.

„Některé pražské autobusové linky provozují také jiní dopravci. U nich předpokládáme dovybavení prodejními terminály v průběhu prvního pololetí letošního roku,” upozorňuje Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).

Tímto krokem v Praze definitivně končí doplňkový prodej jízdenek u řidičů na městských autobusových spojích, který prakticky skončil už během pandemie. Prodej jízdenek zůstává pouze na lince Airport Expres (AE) a samozřejmě na všech příměstských autobusových spojích PID, kde lze za jízdenku stejně jako dosud zaplatit u řidiče v hotovosti i kartou.

Foto: Jana Divinová

Praha se tak připojí k velkým městům, kde lze koupit jízdenku uvnitř vozu už pár let. Mezi průkopníky patřily Liberec, Plzeň a Ostrava. Ostrava se pak v roce 2020 stala prvním městem, které se kompletně zbavilo papírových jízdenek a začalo používat výhradně elektronické – stejně jako později Brno. Platební kartou už lze jízdenku koupit také například v Ústí nad Labem, Karlových Varech nebo Českých Budějovicích, na spuštění podobného systému se chystají i další města.

Pražský dopravní podnik instaloval terminály do svých autobusů postupně od loňského podzimu. Dodavateli jsou společnosti Bankovní informační technologie ze skupiny ČSOB a Mikroelektronika, partnerem je Mastercard. Provoz zajistí na následujících šest let s možností prodloužení smlouvy o dva roky. Dopravní podnik to bude stát 100 tisíc korun měsíčně plus pět procent z celkové výše tržeb zrealizovaných na těchto 1200 terminálech. Po skončení smlouvy může dopravní podnik terminály odkoupit do svého vlastnictví za jednu korunu za kus bez DPH.

