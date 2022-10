České dráhy zdraží. Ušetřit můžete v předprodeji

České dráhy, největší tuzemský vlakový dopravce, zdraží od 11. prosince základní kilometrický ceník pro vnitrostátní přepravu v průměru o 15 procent.

Jde o nejvyšší zvýšení cen za poslední roky. Týká se nejen běžných jednotlivých jízdenek, ale také traťových, regionálních nebo celosíťových jízdenek. Speciální jízdenky podraží dokonce zhruba o polovinu.

Obdobný pohyb ceny se podle ministerstva dopravy týká i všech jízdenek v Systému jednotného tarifu (SJT), kupovaných pomocí nástroje OneTicket – ten umožňuje na jednom místě bez velkého přemýšlení zakoupit lístek, který platí ve velké části spojů, které v Česku provozuje celkem 13 železničních dopravců.

„Dojde ke změně cen v tarifu SJT, který platí u všech spojů vedených v závazku veřejné služby a na většině komerčních spojů. Cestující zaplatí od 11. prosince (nový jízdní řád) v průměru o 15 procent více, přestože inflace je aktuálně 18 procent,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zdražení základního tarifu ČD (Flexi základní jízdné) Vzdálenost Cena dnes Cena po 11. 12. 2022 10 km 27 Kč 31 Kč 45 km 80 Kč 92 Kč 100 km 163 Kč 188 Kč

„Úprava cen v tomto rozsahu se promítne do všech nabídek, které jsou založeny na kilometrickém tarifu, například Flexi základních jízdenek, Traťových jízdenek, Traťových jízdenek region,“ doplňuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Zdraží další dopravci? Zdroj: Shutterstock Nový tarif bude od 11. prosince platit i v rychlících společnosti Arriva – podrobnosti ale zatím neví. „Úpravu cen jízdenek v našich rychlících provedeme s novým jízdním řádem od 11. prosince. Jak ceny upravíme a na jakých trasách, to jsme ještě definitivně nerozhodli. Některé relace by ale mohly mít ceny stejné,“ odpověděl na dotaz Peníze.cz mluvčí Jan Holub. Jasněji bude v listopadu. O případných změnách regionálních tarifů pak rozhodují přímo kraje, které si dopravu objednávají. Zdražovat bude Regiojet, odvolává se při tom zejména na růst cen elektřiny. „Ceny jízdného v tarifu RegioJet neupravujeme plošně, dochází však k průběžným úpravám cenových hladin na jednotlivých trasách,“ říká Jakub Svoboda, výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet. Úprava cen se pravděpodobně dotkne všech typů jízdného v tarifu Regiojet. Společnost LeoExpress nemá pevně stanovené ceny jízdného – záleží na včasnosti objednávky, vytíženosti spoje i na tom, v kolik hodin cestujete. K plošnému zdražování LeoExpress nepřistoupí, ceny jízdenek na obdobné spoje kupované za obdobných okolností by měly zůstat nadále zhruba stejné, říká nicméně mluvčí Emil Sedlařík. Na případné změny tarifů se ptáme i dalších dopravců a budeme vás o nich včas informovat.

Léto o polovic dražší

České dráhy zdraží i denní jízdenky: regionální o 10 korun, celosíťové o 200 korun.

Cena zákaznických aplikací na In Kartě drah se zvýší od 60 korun za tříměsíční IN 25 (ze 190 na 250 korun) až po 2000 korun u celoroční síťové IN 100 (z 19 990 korun na 21 990 korun). Skončí také prodej aplikace IN 25 ¼. Razantní zvýšení vysvětluje mluvčí drah tím, že se jejich ceny nezvyšovaly delší dobu, v některých případech až 12 roků. Na druhou stranu postupně kleslo množství tras, na nichž zajišťují dopravu České dráhy – a tedy i možnost využití celosíťové jízdenky.

Podle drah se ale aspoň připravuje zvýhodnění pro zákaznické aplikace pořízené na virtuální In Kartě v mobilním telefonu.

Ještě výrazněji – o víc než 50 procent – poroste cena speciálních jízdenek. Sedmidenní Jízdenka na léto zdraží z 890 na 1390 korun a čtrnáctidenní z 1290 na 1990 korun.

Od 11. prosince stoupne taky dosavadní přirážka za nákup jízdenky ve vlaku, když jedete ze stanice s otevřenou pokladnou: z dosavadních 40 na 50 korun.

S novým tarifem se zjednoduší dovozné za psy a jízdní kola. „Dosavadních osm pásem se sníží pouze na dvě: do 150 a nad 151 kilometrů. Cena za přepravu psa pak bude 30 a 50 Kč a za přepravu jízdního kola 40 a 60 Kč,“ upřesňuje mluvčí Petr Šťáhlavský.

Kupte si jízdenky do zásoby

Můžete se ale předzásobit. Jízdenky Českých drah lze koupit až dva měsíce dopředu. A protože nový tarif platí od 11. prosince, až do 10. prosince je možné v předstihu si nakoupit lístky za starou cenu.

„V případě nákupu jízdenek v předprodeji bude možné cestovat ještě na začátku února za původní ceny a v případě nákupu čtvrtletní jízdenky můžou cestující jezdit za současné ceny až do května příštího roku,“ říká mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Jízdenka, kterou si koupíte přes internet (v e-shopu ČD), se dá bez sankce vrátit nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku. Když si koupíte jízdenku s několikadenním předstihem u pokladny, můžete ji vrátit bez storno poplatku až do půlnoci dne, který předchází prvnímu dni její platnosti.

