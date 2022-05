Zásah Putina i peněženek. Embargo dál zdraží benzin

Lídři Evropské unie se včera pozdě večer v Bruselu dohodli na embargu na námořní dovoz ruské ropy a ropných produktů. Ropu budou embargovat do šesti měsíců poté, co opatření začne platit, ropné produkty do osmi měsíců.

Znamená to, že v období do začátku příštího roku se EU odstřihne od zhruba dvou třetin dodávek ruské ropy (Bulharsko má výjimku a delší čas na odstřižení se od ruské ropy, přepravované po moři; další výjimku má Chorvatsko). Takový krok právě teď citelně přispívá k růstu cen ropy na světových trzích.

Zdražování ropy, které nastává také v důsledku ústupu covidu v Číně, není úplně dobrou zprávou pro vládu premiéra Petra Fialy, která od zítřka na čtyři měsíce snížuje spotřební daň z benzinu a nafty, a to o 1,50 koruny za litr. Vyjde ji na miliardu korun měsíčně. Řidiči jej však kvůli znatelnému zdražování pohonných hmot, jež lze kvůli zdražující ropě čekat v příštích dnech a týdnech, prakticky vůbec nepocítí. Už v polovině června mohou být pohonné hmoty znatelně dražší než nyní, a to právě navzdory snížení daně.

Cena ropy Brent na světových trzích se dnes vyhoupla přes 124 dolarů za barel. Je tak nejdražší od 9. března letošního roku, kdy vrcholila panika způsobená invazí Ruska na Ukrajinu. Tato panika vedla k tomu, že cena nafty se v Česku vyhoupla na úrovně kolem 50 korun za litr. Nejdražší v historii byl tehdy také benzin. Nyní je třeba počítat také s citelným růstem cen pohonných hmot. Byť zdražení k 50 korunám za litr zabrání politika vlády spočívající v kontrole marží čerpacích stanic a distributorů. Marže čerpacích stanic dle závěru kontroly ministerstva financí oproti březnu poklesly zhruba o 0,60 koruny na litr.

Cena ropy Brent

Německo a Polsko se včera též v Bruselu zavázaly, že se do konce roku odstřihnou od ruské ropy přepravované severní větví ropovodu Družba. Do Evropské unie tak po prvním čtvrtletí roku 2023 bude proudit ruská ropa pouze jižní větví ropovodu Družba, tedy do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Tyto země budou mít výjimku a budou tedy jako jediné v Evropské unii (společně s Bulharskem a Chorvatskem, jež mají výjimku uvedenou výše) moci nadále dovážet ruskou ropu i po prvním čtvrtletí příštího roku. A to až do té doby, než se najde uspokojivé řešení, jak i ony mohou ruskou ropu nahradit.

Pokud Rusko nebude moci dovážet do Evropské unie ropu tankery po moři, a pokud se od ruské ropy ze severní větve Družby odstřihnou Německo a Polsko, sníží se vývoz ruské ropy do unie o zhruba 90 procent, což už je pro Putinův režim citelný zásah. Kreml jen v důsledku embarga na ropu vyváženou do Evropské unie po moři přijde ročně o zhruba 230 miliard korun. Bude totiž muset ropu prodávat levněji (až o 34 dolarů na barel) v Asii, zemím jako Indie nebo Čína. Ty jsou tak vítězi situace. Zatímco Evropská unie se musí smířit s vysokými cenami ropy a pohonných hmot a Rusko s citelným poklesem ropných příjmů, Indie, Čína a další asijské země budou ruskou ropu nakupovat s rekordní slevou.

Lukáš Kovanda Lukáš Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Je členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Vydal... Další články autora.

