Poslední šance koupit si levné jízdenky. Státní sleva klesne

Státem poskytované slevy ve veřejné dopravě pro děti, studenty a seniory klesnou od začátku dubna na 50 procent z dosavadních 75 procent. O omezení rozhodla vláda na návrh ministra dopravy Martina Kupky v polovině ledna.

Děti od šesti do 18 let, studenti do 26. narozenin a cestující nad 65 let tedy budou jezdit za poloviční jízdné ve vlacích i autobusech. Děti do šesti let dál jezdí zdarma, nově bez omezení jejich počtu. U zdravotně tělesně postižených (ZTP, ZTP/P) zůstává sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je cestovné plně hrazené státem.

Slevy tak zůstanou vyšší, než byly do konce srpna 2018, od kdy je zavedla vláda vedená Andrejem Babišem. Dříve dosahovaly obvykle 25 procent ze standardního jízdného, od září 2018 stouply na 75 procent.

Ještě během 31. března si lidé mohou koupit jízdenky s dosavadní 75% slevou do zásoby. Například České dráhy běžně nabízejí předprodej až na dva měsíce dopředu, RegioJet láká na jízdenky platné dokonce až do června. Autobusový dopravce Flixbus oznámil, že čtvrtinové jízdné zachová dobrovolně – zbytek nad rámec státní slevy tedy zaplatí ze svého.

Vláda zároveň rozhodla, že od dubna se rozšíří nárok na bezplatné jízdné pro děti do šesti let. Zatímco dosud byl limit maximálně dvě děti na jednoho dospělého (a v autobusech mimo IDS pouze jedno dítě), nově mají bezplatné jízdné všechny děti v rodině. Kupka chtěl původně sjednotit limit na dvě děti, vláda však rozhodla o zrušení stropu.

Nově by na slevu měli dosáhnout i lidé s třetím stupněm invalidity, pokud na levnější jízdné neměli nárok z jiného důvodu (například věku nad 65 let). Ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem dopravy však zatím nestihly připravit konkrétní způsob, jak tuto slevu prokazovat. „Předpokládáme, že k zavedení dojde v druhé polovině roku,“ říká Kupka.

Snížením slevy klesne deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun ročně v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy ročně, spočítalo ministerstvo dopravy.

„Poloviční sleva jízdného je stále pro využívání veřejné dopravy atraktivní a zároveň znamená nezanedbatelnou úsporu ve státním rozpočtu. Je to odpovědná sleva, která šetří finanční prostředky, je sociálně citlivá, neodvádí cestující z dopravy a bere dopravcům motivaci k nekalým praktikám,“ dodává Kupka.

