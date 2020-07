S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Máme za sebou dobu, kdy se ekonomika na několik měsíců téměř zastavila. Jak se koronakrize odrazila ve vašem podnikání, roste počet pohledávek, se kterými se na vás firmy obracejí?

Naše podnikání je spíš do krize, takže jdeme opačnou cestou, než je běžné, a počet řešených věcí nám roste. Vidíme to na vstupech, navyšují se nám zakázky v různých oblastech. Jde třeba o nezaplacené faktury. Nárůst je ale jednoznačný.

U těch faktur je skutečně náběh takhle rychlý, opravdu se krize projevuje okamžitě?

Viděli jsme vyšší zájem o naše služby už v únoru, ekonomika zpomalovala ještě před koronavirem. A pak došlo ke zvýšení zájmu ze strany věřitelů. Naši klienti často využívají náš systém opakovaně, řeší s námi víc pohledávek. Vidíme třeba zákazníky, kteří naše služby využili naposledy v roce 2017 – a nyní nám dávají nové pohledávky. Napadá mě konkrétně firma, která pronajímá tiskárny a dává je třeba do restaurací a dalších provozů dotčených krizí.

Zdroj: archiv Tomáše Medřického

Tato firemní klientela, drobní podnikatelé, kterým někdo dluží za jejich výrobky či služby, jsou vaši nejčastější zákazníci?

Je to zhruba polovina věcí, které řešíme. Zbytek jsou dluhy mezi lidmi, často jde například o nezaplacené směnky nebo půjčky.

Jaký objem pohledávek teď řešíte?

V systému máme pohledávky za zhruba 2,8 miliardy korun.

A jaká je vaše úspěšnost? Exekutorská komora například říká, že vymahatelnost u exekucí obecně je mezi 20 až 30 procenty. Jste na tom lépe?

U nás na vstupu, tedy v momentě, kdy nám zákazník dává k řešení svou pohledávku, probíhá lustrace dlužníka a kontrola pohledávky. Klienti často nemají v pořádku podklady nebo je dluh už promlčený. U nezaplacené faktury jsou to většinou tři roky, ale třeba u faktury za přepravu je to jen rok. Lidé často věří dlužníkům, kteří jim slibují zaplacení, riskují tím ale promlčení. U živnostníků je pak velký problém, že nemívají v pořádku podklady. Někdo jim zavolá a řekne, ať postaví dům, jenže oni si nepohlídají dokumentaci, nemají objednávku, faktury nebo třeba předávací protokoly. Bez toho se u soudu pohledávka těžko prokazuje. Pak se to snažíme doplnit komunikací třeba i z e-mailu, Facebooku či SMS, ale není to ideální. Zajímá nás také, kolik má dlužník exekucí. Když jsou tři a víc, tak klientům nedoporučujeme pohledávku řešit. Odmítneme tedy zhruba 40 až 50 procent pohledávek, a proto máme úspěšnost podstatně vyšší než exekutoři.

Jednotlivce exekutoři řešit nechtějí

Proč bych měl dluh řešit s vámi a ne jít rovnou za exekutorem z mého města?

Protože když máte pohledávku, nejdete rovnou k exekutorovi. Tam jdete až na konci, potřebujete k němu jít už s pravomocným soudním rozhodnutím. Náš systém zahrnuje všechny fáze vymáhání – mimosoudní, soudní a exekuční. V první fázi si najdete nějakou agenturu, zaplatíte jí a ona nějaký čas bude zkoušet vymáhat. Zpravidla to funguje tak, že když už od vás dostanou poplatky, což je jejich hlavní zdroj příjmů, pohledávku už moc neřeší, protože by s tím měli další náklady. Když tedy mimosoudně nic nevymůžete, musíte si najít právníka. Ten vám řekne: dejte mi 2000 korun, já se na to podívám. Pak vám řekne, že by se to dalo řešit, a pošle předžalobní výzvu. To je za další peníze. Dlužníkovi přijde výzva a neřeší ji. Po pár měsících, kdy budete pana doktora urgovat, řekne, že napíše žalobu. Za to si řekne o další peníze. Odchází žaloba na soud, který to začne řešit. Když navíc právník musí k soudu jet, což se stává často, tak mu hradíte další náklady. Když se propracujete k pravomocnému rozhodnutí soudu, pak si musíte najít exekutora. Tomu dáte další tisíce na záloze za výdaje.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Zálohy exekutoři přece v Česku nevybírají, i když můžou.

To se týká jen velkých věřitelů. Záležitosti jednotlivců řešit příliš nechtějí, je to pro ně starost navíc. Dal jsem si s tím před několika lety práci a obeslal jsem většinu exekutorských úřadů jako drobný věřitel a všichni zálohu dopředu chtěli. Záloha navíc funguje tak, že když se nic nevymůže, tak exekutorovi propadá. Když tedy řešíte dluh třeba za 2000 korun, tak vás vymáhání přes agenturu, právníka a exekutora může vyjít na nějakých 20 tisíc. Za takových podmínek se drobné pohledávky nevyplatí vymáhat. Když dnes nemáte peníze, nemůžete dluhy řešit. S naší službou je ale právo dostupné pro každého.

A vy věřitelům říkáte, že nikam nemusí chodit, nic nemusí platit předem a berete si 20 procent z vymožené částky. Víc nic?

Ano, nic víc se neplatí s výjimkou soudního poplatku při podání žaloby, který se platí na účet soudu. Ten dělá při elektronickém podání čtyři procenta z dlužné částky, minimálně je to 400 korun. U nás je navíc výhoda, že se všechno řeší digitálně.

Jsem živnostník, kterému odběratel neproplatil fakturu. Jak budu u vás postupovat?

Na našem webu zvolíte typ pohledávky – ve vašem příkladě tedy nezaplacená faktura za služby. Zadáte do formuláře informace o sobě, o dlužníkovi, vložíte potřebné dokumenty a odešlete případ k posouzení. To je zdarma. Máte u nás uživatelský účet se správou pohledávek, vidíte u nich v jaké fázi je vymáhání, co se s nimi právě děje. Všechno je vždycky vidět on-line. Neřešíte hledání inkasní agentury, právníka či exekutora, dopředu nic neplatíte. Vaše riziko je minimální.

Anketa Dluží vám někdo? Melouny Stovky tisíc Někde ve světě mám desítky tisíc Mám pohledávky v řádu tisícovek Ano, nějaké drobné do tisíce Mám u Lojzy pivo Ne

Úvodní hodnocení pohledávky trvá jak dlouho?

Obvykle do 24 hodin a na jeho konci, když se pohledávku vymáhat rozhodneme, nabídneme klientovi řešení. Když se rozhodne do toho s námi jít, přijde mu obratem na e-mail smluvní dokumentace. Pak nám ji pošle zpět s ověřeným podpisem poštou nebo může využít datovou schránku či elektronický podpis. Když máme od klienta podepsanou smlouvu, začíná vymáhání. Jako první od nás dlužníkovi odchází předžalobní výzva. Současně zjišťujeme digitální stopu dlužníka a na jejím základě s ním začínáme komunikovat i on-line, třeba přes aplikace jako Whatsapp nebo Messenger. To je hrozně důležité, protože hodně lidí má adresu trvalého bydliště na městském úřadě nebo jinde, kde se nezdržují, a doporučený dopis se k nim často nedostane. Nechceme postupovat tak, že splníme formálně předžalobní výzvu, dlužník se o ní ale nedozví a nedostane tak šanci dluh zaplatit, než naroste o další náklady na vymáhání. Když mu předžalobní výzvu pošleme, informujeme ho i v on-line světě. Varujeme ho takto i před tím, že mu náklady porostou, a říkáme mu, že to je zcela zbytečné.

Jak často dlužníci zaplatí už na předžalobní výzvu?

Je to zhruba třetina lidí. Předžalobní výzva chodí s jasnou lhůtou pro reakci dlužníka. Když reakce nepřijde, odchází po uplynutí lhůty automaticky elektronická žaloba. Jde to všechno hrozně rychle. Klient to vidí ve svém on-line účtu, dlužníka o tom informujeme také on-line.

Ta lhůta je u vás deset dnů. Je to standard? Není toho času na reakci pro dlužníky málo?

Inkasní agentura na tom dělá dlouho a může se stát, že nevymůže nic, věřitel přijde o čas a nic nemá. My už po deseti dnech víme, jestli to dlužník chce, nebo nechce řešit. Můžeme se třeba domluvit na splátkách. Ale když to řešit nechce, tak jedeme dál. Není, na co čekat.

Proč kupovat kolo, když chcete auto?

S jakými advokáty a exekutory spolupracujete?

Momentálně spolupracujeme s exekutorským úřadem pana doktora Podkonického. Zkoušeli jsme spolupracovat i s dalšími, ale nefungovalo to, neměli tak dobré výsledky. Spousta z nich například nemá k dispozici vykonavatele a dělají to jako „one man show“.

Teritorialita? Zdroj: Shutterstock Soudní exekutoři dnes k dlužníkům přistupují agresivněji, než by bylo třeba. Může za to současný systém, kdy si konkurují, soupeří o zakázky a mají klientelistické vazby s věřiteli. Zlepší se to, když zavedeme územní příslušnost, říká v rozhovoru Martin Štika, exekutor z Hradce Králové. Exekutor: Jsme zbytečně agresivní, pomůže jenom zásadní změna Český systém exekucí a bankrotů se po letech kritiky reformuje podle zahraničních vzorů. Odemykáme podstatnou část analýzy, kterou zveřejnil magazín Finmag v aktuálním čísle. Cesta z pasti. České exekuce se mění k lepšímu

Exekuce možná čekají velké změny. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje například to, aby každý dlužník měl jen jednoho exekutora. Šanci ve sněmovně má i návrh na zavedení místní příslušnosti exekutorů. Co by to udělalo s vaším podnikáním?

Lehce by nám to zkomplikovalo situaci, museli bychom přenastavit systémy. Ale myslím, že by to byl velký problém pro vymahatelnost práva v Česku. Věřitelům by se cesta k jejich penězům s teritorialitou výrazně zkomplikovala. Z médií to vypadá, že dlužníci jsou oběti a někdo jim ubližuje. Ale přece když si od někoho půjčím peníze a nesplácím je, nebo když neplatím nájem, tak nejsem oběť. Každý musí plnit své závazky. Bohužel ta skupina dlužníků, kteří jsou zároveň voliči, je tak veliká, že politici k tomu přistupují alibisticky. Vidí jen ty velké korporátní věřitele, jako jsou třeba banky. Mezi věřiteli je ale i řada normálních lidí, kterým někdo dluží za nájem bytu, mzdu nebo alimenty. Vymahatelnost práva, pokud navržené změny projdou, se pro normální lidi sníží.

Proč by jim měla klesnout vymahatelnost? Dál budou moci dluhy vymáhat a soud jim v případě teritoriality přidělí exekutora z jejich kraje.

Proč byste ale měl dluhy vymáhat u exekutora ve svém městě, když nefunguje a nic nevymůže? To je jako by vás někdo nutil, abyste si koupil kolo, když chcete auto. S teritorialitou se nebude muset snažit už vůbec, bude mít jistý přísun zakázek. Každý by měl mít právo si svobodně vybrat, je to základní předpoklad pro to, aby služby byly kvalitní.

Ale ta snaha o změnu systému je reakcí na to, co se v praxi děje. I někteří exekutoři sami říkají, že současný systém, ve kterém si konkurují, je vede ke zbytečné agresivitě, že třeba nadužívají mobiliární exekuce k tomu, aby se vytvářel tlak na dlužníky. Je to také reakce na to, že tu v minulosti byl systém, který z dluhů udělal velký byznys.

V tom s vámi naprosto souhlasím. Ale to, co říkáte, jde za velkými věřiteli, za dopravními podniky atd. Proč ale stát nedá pardon všem těm lidem, kteří mají z minulosti pohledávky z nemocnic, z dopravních podniků? To byly ty obrovské přešlapy, které se tu děly. Zákonodárci ale musí pochopit, že pohledávky nemají jen velké firmy. A jestli nebudeme moci spolupracovat s exekutory s nejlepšími výsledky, zhorší se vymahatelnost i pro běžné lidi. Mluvíte o mobiliárních exekucích, ty ale na dlužníky jako jedny z mála fungují. Zvykli si s dluhy žít, a když se s nimi nebude nic dít, tak platit nebudou.