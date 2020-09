Česká zbrojovka nabízí akcie, slibuje dividendu z třetiny zisku

Česká zbrojovka zveřejnila detaily k uvedení svých akcií na pražskou burzu. Cenové rozpětí nabídky je v intervalu 290 až 370 korun za akcii. Celkem si tak firma jde pro zhruba čtyři miliardy korun, pokud by se finální cena pohybovala uprostřed rozpětí nabídky. Společnost by to ocenilo na zhruba 12 miliard korun.

V nabídce, která je rozdělená na veřejnou pro drobné investory na pražské burze a na neveřejnou pro mezinárodní institucionální investory, je k dispozici téměř sedm milionů nových akcií a až 4,9 milionu stávajících akcií. Když se všechny prodají, získají noví investoři ve společnosti téměř třetinový podíl.

Zájemci mohou své objednávky podávat do 1. října, minimálně jde koupit deset kusů akcií. Po 1. říjnu se s akciemi z aktuálního úpisu bude dát volně obchodovat na pražské burze.

Společnost kromě jiného láká na výplatu dividend. Ty mají tvořit třetinu čistého zisku.

Na burzu se Česká zbrojovka vrací po skoro třinácti letech – tehdejší většinový vlastník Eximat její akcie stáhl na podzim 2007 po vytěsnění menšinových akcionářů.

Akcie uherskobrodské zbrojovky teď na trh uvádí její dosavadní stoprocentní majitel společnost Česká zbrojovka Partners SE, která je ovládaná společností European Holding Company Reného Holečka.

Majoritní podíl si ponechá i po uvedení akcií na burzu. Pokud bude upsáno celých 12 milionů akcií, které firma dává v prvotní nabídce k dispozici, budou noví investoři vlastnit téměř třetinový podíl.

„Nabídku akcií považujeme za skvělou příležitost pro investory účastnit se našeho rozvoje a úspěchu. Věříme, že společně s nimi dokážeme sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci segmentu ručních palných zbraní a stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických,“ říká Lubomír Kovařík, předseda představenstva České zbrojovky.

„Výtěžek z prodeje akcií bude použit především k výstavbě nových výrobních kapacit ve Spojených státech, abychom zde dokázali uspokojovat vysokou poptávku po našich produktech,“ dodává Kovařík. Firma chystá nový výrobní závod ve městě Little Rock v Arkansasu, zbývající část čistého výnosu z úpisu akcií chce použít k posílení provozního kapitálu nebo na financování případných akvizičních příležitostí.

