Pilulka dá pětinu akcií na pražskou burzu

Společnost Pilulka se rozhodla umístit pětinu svých akcií na menší trh Start Burzy cenných papírů Praha.

Upisovací kurz by se měl pohybovat v rozmezí od 325 do 425 korun, firma by tak mohla emisí získat kolem 200 milionů korun.

„Stane se tak první veřejně obchodovanou e-commerce společností na pražské burze,“ říká Petr Kasa, který spolu a bratrem Martinem Pilulku založil a řídí. Dohromady teď vlastní necelou polovinu společnosti, společně se zaměstnanci a obchodními partnery mají majoritu přesahující dvě třetiny. Zhruba třetinu ovládá investiční společnost Wood & Company, která Pilulce při vstupu na burzu radí.

„V následujících letech chceme přejít na hlavní trh pražské burzy a využít maximálně možností, které poskytuje kapitálový trh k dalšímu růstu,“ dodává Kasa.

Firma vznikla v roce 2013. Působí na českém, slovenském a rumunském trhu, vstup do Maďarska kvůli koronaviru odložila. V současnosti provozuje víc než 150 „kamenných“ lékáren a dále internetové lékárny Pilulka.cz, Pilulka.sk a Pilulka.ro. Zaměstnává přes 380 lidí.

