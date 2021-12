Spořitelna má nového šéfa pobočkové sítě

Novým ředitelem distribuce v České spořitelně se stal třiatřicetiletý Petr Ropický. Na této pozici je zodpovědný za vedení celé retailové sítě, včetně poboček Erste Premier a klientského centra.

Ropický na této pozici nahrazuje Marka Blahu, který byl šéfem distribuce posledních pět let. Blaha ve spořitelně nadále zůstává a povede nový projekt zaměřený na oblast bydlení.

V České spořitelně je Ropický více než 12 let. Začínal jako bankéř s odpovědností za vedení poboček ve východních Čechách. Postupně se vypracoval na pozici oblastního ředitele retailového bankovnictví, přičemž poslední dva roky vedl celou síť poboček v severozápadních Čechách.

Ropický se před příchodem do České spořitelny věnoval profesionálnímu sportu. Jako hokejový útočník byl součástí juniorské reprezentace do 20 let a týmu libereckých Bílých tygrů. Po zranění ukončil sportovní kariéru a začal pracovat jako bankéř.