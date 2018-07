Očima expertů: Obchodní války jsou tu! Jak moc nás budou bolet?

Donald Trump si zahrává s křehkou rovnováhou světového obchodu. Další krize na obzoru. A bude horší než ta poslední. Tak komentují počínání amerického prezidenta přední ekonomové a upozorňují, že krize může nastoupit velice rychle a svět zaskočit.

Trumpova válka s čínským drakem začala minulý pátek, kdy Spojené státy zavedly řadu dovozních cel (s 25 procentním tarifem) na vybrané čínské zboží. Čína okamžitě oplácela stejnou mincí. A už příští týden má přijít další etapa amerických celních opatření, která se podle odhadů budou týkat výrobků až za 200 miliard dolarů. Excentrický prezident USA ale neútočí jen na čínské pozice. V červnu Trump uvalil cla na dovoz oceli a hliníku z Kanady, Mexika a Evropské unie. Zasáhl tím i české ocelářské firmy. Ty v loňském roce do USA vyvezly zboží za pět miliard korun. Opravdu špatně by ale Česko zasáhlo, kdyby se zbraní obchodní války stala cla na automobily, a Trump o téhle možnosti mluvil. Výroba pro automobilový průmysl je v české ekonomice stěžejní.

Ptáme se odborníků. Jaké důsledky může mít Trupova obchodní válka? Nastartuje další hospodářskou krizi? A jak se obchodní války týkají Česka?

Pavel Kysilka

ekonom, zakladatel 6DAcademy

Obchodní války jsou jednou z nejvážnějších hrozeb prosperity a míru. Jsou tím druhem studených válek, který se v minulosti často přeměnil v horkou. To dnes sice nehrozí, ale roztočená spirála obchodní války má velkou šanci vyvolat ekonomickou krizi. Svět si dnes užívá slušného ekonomického růstu, ale spousta – a to i velkých – ekonomik je stále strukturálně křehkých. Naše ekonomika je sice zdravá, ale zároveň je také jednou z nejzranitelnějších na světě. Kvůli své otevřenosti, závislosti na exportu, a tedy na bezbariérovém obchodování. Naším bytostným zájmem je, aby politici na všech stranách zchladili hlavy a obrátili spirálu růstu celních i dalších skrytějších bariér svobodného obchodování. To se musí stát naprosto nejvyšší prioritou a zadáním pro naši diplomacii.

Pavel Sobíšek

hlavní ekonom UniCredit Bank

Obchodní válka a její eskalace má potenciál stát se spouštěčem globální recese. Před jak velkým rizikem svět stojí, vidím v tuto chvíli jako nejisté. Důsledkem vytvoření obchodních bariér bude nepochybně zpomalení globálního obchodu. Míra zpomalení bude záviset na schopnosti zbytku světa se semknout a nepřipustit, aby začal válčit každý s každým. Pokud se tomuto riziku svět vyhne, postihnou konflikty USA citelněji než zbytek světa, protože i když USA mají největší ekonomikou, představuje jen něco přes 20 procent světa.

Už teď se zdá, že pokud bylo cílem Trumpovy politiky pozvednout ekonomiku USA na úkor jejích obchodních partnerů, tato politika k cíli nevede. Vedlejším efektem dovozních cel na ocel a hliník se v USA stalo citelné zdražení vstupů pro řadu spotřebních výrobků, včetně aut a domácích spotřebičů, což se zakrátko promítne do tamní inflace. Na Trumpově politice tedy vydělává díky zvýšení marží pár tamních oceláren a hliníkáren, zatímco konečný spotřebitel, a tedy jeho volič, prodělá.

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR

Ačkoliv 84 procent tuzemského vývozu směřuje do zemí Evropské unie, nemůžeme zapomínat na reexport z unijních států právě do USA. Konkrétní příklad: automobilový průmysl, jeden z pilířů českého hospodářství, jehož stěžejním odbytištěm je Německo. Tamní automobilky, jimž české společnosti dodávají důležité komponenty, ve velkém za oceán vyvážejí. Dovozní cla prezidenta Trumpa by tak sice nepřímo, ale neméně citelně zasáhla i významnou část naší ekonomiky.

Přímý export tuzemských firem do USA pak obecně není sice tak významný co se týče objemu, je ale významný svým složením a vysokou přidanou hodnotou. A třeba také tím, že proniknout na tak vysoce konkurenční trh je velmi náročné. A když se to některým našim firmám podařilo, byla by velká škoda tuto pozici ohrozit.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Pokud bude pan Trump pokračovat ve svém protekcionistickém tažení vůči celému okolnímu světu, tak opravdu může silně zasáhnout mezinárodní obchod, který táhl růst světové ekonomiky. Pravděpodobnost příchodu nějaké silnější krize je vcelku veliká. Zatím je ale relativně klid, protože omezení a cla postihují prozatím jen malou část mezinárodního obchodu. Bohužel i ta malá část je dost důležitá pro naši ekonomiku. Představte si, že na Evropu – tedy i na nás – dopadnou omezení obchodu s ocelí a auty a máme tu hned prudký útlum u skoro čtvrtiny českého průmyslu a bude ohroženo kolem 500 tisíc zaměstnaneckých míst. To bychom jistě pocítili.

Miroslav Zámečník

ekonomický analytik České bankovní asociace

Důsledkem bude pokles mezinárodního obchodu a narušení velmi komplexních obchodních a produkčních řetězců, které propojují světovou ekonomiku. Prozatím jsou zasažené objemy – a tedy i očekávané dopady – nízké, a to i v případě čínsko-amerického obchodu (přirážka 25 procent na 34 miliard amerického dovozu z Číny, reciproční odpověď na straně Číny), v americko-evropské relaci asi desetinové. Opravdu vážné potíže by nastaly v případě eskalace dalších opatření postihujících násobně větší objem – Trumpem slibovaných až 400 miliard dolarů by postihlo téměř celý loňský dovoz z Číny. To by znamenalo obrovský zásah do globálního obchodního řetězce. Eskalace konfliktu by s vysokou pravděpodobností vyústila v recesi.

Nás by velmi vážně postihlo především uvalení sankčních celních sazeb na dovoz automobilů z Evropy. Dominantním vývozcem do USA je Německo (loni téměř půl milionu aut v přímém vývozu, ale hodně jich vyrábí přímo USA – 400 tisíc BMW v Jižní Karolíně, 300 tisíc mercedesů v Alabamě, 112 tisíc VW v Tennessee). Největším dovozcem automobilových komponentů z Česka je Německo, značná část je nepřímo reexportována v hotových autech nebo agregátech do dalších zemí včetně USA. Největším netto exportním trhem Německa jsou Spojené státy (17,53 procenta v roce 2016). Tenhle řetězec by přinesl nejbolestivější ráz do české ekonomiky prostřednictvím poklesu objednávek pro zdejší subdodavatele.

Aleš Michl

poradce ministryně financí, spoluzakladatel investičního fondu Quant

Obchodní války byly, jsou a budou. A hospodářská krize určitě může přijít. Rosteme podezřele dlouho. Vzpomeňme, jak to vypadalo před deseti lety, kdy šla ekonomika na celém světě do pytle. Spíš než zavádění cel se ale bojím nadměrného tisknutí peněz v USA, v eurozóně a vlastně i v Česku. Pro nás bude zásadní i to, jak si povede Německu, na které jsme exportně hodně fixovaní. Už teď se mluví o bublinách jejich realitního sektoru. To mi zkrátka vrtá hlavou víc než Trumpova cla.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Cyrrus

Anketa Který názor se vám nejvíc zamlouval? Pavel Kysilka Pavel Sobíšek Vladimír Dlouhý Martin Mašát Miroslav Zámečník Aleš Michl Lukáš Kovanda

Média mají tendenci vykreslovat Trumpa jako tlučhubu a neřízenou střelu. V obchodní válce ale zatím dosahuje, čeho chtěl. Hlavní ukazatel amerických akcií je o čtyři procenta výš než začátkem roku, hlavní ukazatel čínských akcií se propadl o šestnáct procent níž. Trump má mentalitu realitního makléře a sází na silová řešení. Naučil se to v minulosti: buď ten lukrativní barák na jižním Manhattanu či fajn pozemek na Floridě získám já, nebo konkurent, nic jiného nejde, žádný kompromis není možný – i zahraniční obchod má sklon nahlížet jako hru s nulovým součtem. Musí tušit, že obchodní válka zasáhne i ekonomiku USA. Sází ale na to, že dřív a víc neblaze poznamená Čínu a Evropskou unii. V tom se zatím, zdá se, nemýlí.

Naše země je vysoce zapojena do takzvaných globálních hodnotových řetězců, a je tedy vysoce citlivá na jakékoli prodražení mezinárodního obchodu. Víc než Spojené státy jsou do těchto řetězců ale zapojeny také velké ekonomiky Evropské unie v čele s Německem. To je další výhoda na Trumpově straně, která ovšem jen umocní – byť zprostředkovaně – negativní dopad na Českou republiku, jelikož země Unie v čele s Německem jsou naším hlavním obchodním partnerem. Trump tak nyní představuje hlavní ohrožení ekonomické úspěšnosti nové Babišovy vlády.