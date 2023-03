Credit Suisse převezme její největší rival. Bitcoin a zlato rostou

Problémovou banku Credit Suisse převezme v rámci záchranné operace její konkurent, banka UBS. Rozkolísané trhy se později odpoledne uklidnily, koruna mírně posílila.

"I v zemi plné bank jsou Credit Suisse a UBS těžkými váhami. To je asi takové, jako by u nás Česká spořitelna převzala ČSOB, tedy kdyby ohromná banka převzala jinou ohromnou banku. O velikosti svědčí i to, že UBS má 73 tisíc a Credit Suisse 50 tisíc zaměstnanců," komentoval situaci Vladimír Pikora, ekonom Comfort Finance Group.

Poté, co se švýcarské úřady pustily do převzetí problémové Credit Suisse, začaly akcie dvou největších švýcarských bank padat. Největších ztrát dosáhla samotná Credit Suisse, jejíž akcie se během pondělka propadly o 60 procent. Akcie UBS, která Credit Suisse převezme, začaly ráno ztrátou 14 procent. V odpoledních hodinách už ale byly v plusu.

Nejistota mezi investory se projevila i na pražské burze. Akcie Erste Group zahájily den propadem o 4,5 procenta, Komerční banka přišla o 2,2 procenta a Moneta ztrácela 1,3 procenta. Do zavření trhu ale české banky většinu ztrát smazaly.

Napětí na trhu se odrazilo i na české koruně, která od konce minulého týdne osciluje v blízkosti 24 korun za euro a v pondělí mírně posílila.

Kurz eura ke koruně Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

Nervozita na akciovém trhu prospěla také nejstarší a nejrozšířenější kryptoměně bitcoinu. Ten prožil svůj nejlepší týden za poslední dva roky. "Je to proto, že americká centrální banka musí opět pumpovat dolary, aby nezkrachovaly další banky," myslí si Kovanda.

Stejně tak dobře se dařilo i zlatu, které v pondělí prolomilo hranici 2000 dolarů za troyskou unci. Naposledy tuto pokořilo krátce po invazi Ruska na Ukrajinu.

Vývoj ceny zlata demonstruje, že dle mínění finančních trhů se svět teď řítí do třetí pohromy během čtyř let: po pandemii a invazi je na řadě bankovní krize. pic.twitter.com/nMRFtN8tOA — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 20, 2023

Druhá největší banka ve Švýcarsku se delší dobu potýká s problémy v podobě těžkých ztrát a nákladných skandálů. Situace eskalovala minulý týden, kdy bylo po krachu dvou menších amerických bank zpochybněno zdraví globálního finančního systému a následně i zdraví problémové Credit Suisse.

167 let starou banku převezme její dlouholetý konkurent, největší švýcarská banka UBS, za zhruba tři miliardy franků (73 miliard Kč). „Tržní hodnota Credit Suisse přitom činí citelně více, bezmála 180 miliard korun, alespoň tedy podle její tržní kapitalizace při ukončení pátečního burzovního obchodování,“ reagoval na nedělní zprávy ekonom Lukáš Kovanda.

UBS za svého konkurenta zaplatí akciemi. Banky, švýcarská vláda a regulátoři se tak dohodli, aby zajistili trvalou stabilitu a bezpečnost nejen pro klienty a zaměstnance, ale také pro finanční trhy a Švýcarsko. Credit Suisse je považována za jednu z třiceti globálně nejdůležitějších bank. Její jednání proto bedlivě sleduje celá Evropa.

"Jsem přesvědčen o tom, že se centrální banky z minulé krize poučily a nenechají ani menší banky padnout, natož aby nechaly padnout obrovské banky ve Švýcarsku. To by byl kolaps podobný Lehman Brothers z roku 2008, což nejspíš nenastane," míní Vladimír Pikora.

Obavy investorů posílila zpráva o tom, že dodatečné dluhopisy tier-1 Credit Suisse s nominální hodnotou 17 miliard dolarů budou oceněny na nulu. To naštvalo některé držitele, kteří doufali, že budou lépe ochráněni než akcionáři. „Dluhopisy Credit Suisse se s nedělí staly bezcenné, takže náklady nouzového převzetí nesou nejen soukromí akcionáři a státní instituce, ale také soukromí věřitelé,“ uzavírá Kovanda.

