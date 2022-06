Nejlepší stavební spoření v červnu. Porovnali jsme nabídky

Do čela žebříčku stavebního spoření se v červnu dostala Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). U nově sjednaných smluv zvýšila úrokovou sazbu na 2,5 % p. a. Současně dál vyplácí jednorázový bonus 2500 korun.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

U Buřinky si při takových podmínkách za šest let naspoříme 144 235 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě (to je po odečtení všech poplatků a daní) 5,394 % p. a. Kdybychom chtěli stejného výnosu dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen 6,346 % p. a.

Pro dosažení takového zhodnocení však musíme smlouvu s Buřinkou sjednat online. Zatímco pro smlouvy uzavřené přes internet je vstupní poplatek 500 Kč, pro smlouvy uzavřené na pobočce nebo u obchodních zástupců jsou zpoplatněny 2000 Kč.

Prakticky stejné parametry nabízí Moneta stavební spořitelna. I ona úročí vklady 2,5 % p. a. a výnos navyšuje jednorázovým bonusem. Ten je sice „pouze“ 2000 Kč, ale fakticky je na stejné úrovni jako v Buřince, protože Moneta si za uzavření smlouvy neúčtuje žádný poplatek. Rozdíl je skutečně zanedbatelný (38 Kč), způsobují ho poplatky za vedení účtu a výpis z účtu.

Nejlepší stavební spoření k 7. 6. 2022 Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do srovnání jsme zahrnuli jen tarify pro dospělé v aktivním věku, které je možno sjednat samostatně (tj. bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu). Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba ČS (Buřinka) Online 144 235 Kč 5,394 % Moneta ProSpoření 144 197 Kč 5,386 % Modrá pyramida Moudré spoření 143 273 Kč 5,179 % ČS (Buřinka) Standard 142 347 Kč 4,971 % ČSOB (Liška) Komfort Spořicí 139 927 Kč 4,420 % Raiffeisen Spoření S 217 139 435 Kč 4,305 % Zdroj: Stavebky.cz

Více než kdy jindy je potřeba zdůraznit, že toto srovnání se týká pravidelného spoření odpovídající částce 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Stavební spořitelny totiž v současnosti nabízejí různé výhody a bonusy, které se projeví při jiných způsobech spoření a mohou pořadím zamíchat. Odlišné režimy spoření si můžete sami přepočítat ve srovnvači stavebního spoření, kde najdete vždy aktuální nabídky.

