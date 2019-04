Očima expertů: Tolerovat alkohol za volantem?

Dám si jen jedno a pojedu! Podobná zvolání zaslechnete v českých hospodách i dnes. Pokud by se zavedla alespoň minimální tolerance alkoholu za volantem, mohli by jet tihle řidiči bez obav, že je vyhmátne silniční policejní kontrola. Jenže, nepřinesla by změna stávajících pravidel v praxi jen to, že si před jízdou dopřejí další piva navíc?

Často se také diskutuje o tom, jestli není nulová tolerance zbytečně přísná pro řidiče se zbytkovým alkoholem v krvi, kterým hrozí ztráta řidičáku. Ve Sněmovně se o tom může začít brzy debatovat.

Na začátku dubna totiž ODS představila návrh na úpravu legislativy, která by znamenala toleranci 0,5 promile alkoholu za volantem. „Ve většině evropských zemí, včetně sousedního Německa nebo Rakouska, tolerance bez problémů dlouhodobě funguje. Proto navrhujeme zavedení tolerance 0,5 promile. Jsem přesvědčen, že si tuto míru svobody zasloužíme, a jsem přesvědčen, že umíme být stejně zodpovědní jako většina Evropanů. Když to zvládají Francouzi, Španělé, Italové nebo Lotyši, zvládneme to i my,“ řekl na tiskovém brífinku předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Alko na asfaltu Vždycky je to tak. Někdo chce být vidět, tak se přihlásí k chlastání a kouření. Před třemi roky se snažili rozkomíhat hladinu pánové od lidovců. Že aby se toleroval alkohol u cyklistů. Protože cykloturistika a alkoturistika je pro Moravu, lidovecké kraje, požehnání. No ne? Dej si dvojku a beze strachu jeď!

Zatím se ale nezdá, že by se jeho straně povedlo ve Sněmovně zajistit pro tenhle nápad patřičnou podporu. Většina oslovených zákonodárců se zatím vyjádřila odmítavě, nebo přinejmenším značně vyhýbavě. Možnost dát si před jízdou bez starostí jedno až dvě piva navíc odmítá i veřejnost. Alespoň podle průzkum postojů účastníků silničního provozu E-Survey of Road Users’ Attitudes z prosince loňského roku, kterého se v Česku účastnila tisícovka respondentů. „Téměř dvě třetiny dotázaných bylo bezvýhradně pro zachování tzv. nulové tolerance alkoholu, dalších 12 procent spíše pro, 11 procent nebylo rozhodnuto. Na druhé straně jen 8 procent respondentů bylo zcela proti zachování současného limitu,“ říká Veronika Valentová z Centra dopravního výzkumu.

A co si o návrhu ODS myslí účastníci naší pravidelné ankety? Jaký efekt by měla v praxi tolerance 0,5 promile alkoholu za volantem? A lišíme se v něčem v přístupu k pití a řízení ve srovnání s jinými národy, kde je určitá tolerance alkoholu za volantem povolená?

Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví

Návrh představuje hazard se zdravím a snižuje bezpečnost na našich silnicích. Prolomili jsme nulovou toleranci na vodě a jdeme na silnice. Kde to skončí? Půl, jedna, anebo rovnou dvě pro všechny a všude? Dle BESIPu jsou na tom telefonující řidiči zhruba stejně, jako by měli v krvi 0,8 promile alkoholu. Představme si situaci, kdy se tyto faktory sčítají. Vloni bylo na našich silnicích ve spojitosti s alkoholem 4626 autonehod, které stály 62 životů. Průměrná spotřeba u nás činí 14,4 litru čistého alkoholu na osobu ročně. Za posledních pět let jsme se propili na druhou příčku na světě.

Když zákonodárci povolí jakoukoliv toleranci alkoholu, nepodporují tím veřejnost v přesvědčení, že pít alkohol je normální? Neměl by náhodou stát hrát jinou roli? Důsledky užívání alkoholu mohou být fatální nejen v oblasti zdravotní, ale i sociální. Celospolečenské náklady u alkoholu převyšují 59 miliard korun ročně. Stojím o to, aby alkohol byl obecně brán jako něco výjimečného a lidé si uvědomovali jeho rizika. Právě takový pohled je v zemích na západ od nás. Návrh ODS tak považuji za nebezpečné populistické gesto, které nemá žádné racionální zdůvodnění.

Vojtěch Dobeš

motoristický novinář

Tolerance půl promile alkoholu je ve víceméně celé západní Evropě vyzkoušená a prověřená desítkami let praxe. A žádná apokalypsa tam na silnicích neprobíhá. Oblíbeným argumentem zastánců nulové tolerance je, že Češi na to nejsou dost zodpovědní a „když povolíme dvě piva, dají si jich šest“. Nemyslím si, že by to byla pravda a že by Češi byli v tomto ohledu nějak zásadně odlišní od Francouzů nebo třeba Rakušanů. Posuzujme tedy návrh podle toho, co opravdu povoluje, a ne podle toho, co si někdo myslí, že by způsobil. A jakkoliv je pravda, že 0,5 promile alkoholu v krvi ovlivní vaše řidičské schopnosti, neovlivní je víc než nevyspání, nachlazení, stres, vztek či bolení hlavy. S tím vším řídíme běžně. Je opravdu mírné zhoršení reakční doby důvodem k tomu, aby nad řidičem visela hrozba potenciálně likvidačního trestu v podobě minimálně roční ztráty řidičáku? Jsem přesvědčen, že není a že pokud chceme vychovat zodpovědné řidiče, musíme jim také nějakou zodpovědnost svěřit.

Karel Nešpor

emeritní primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice

Česko má v evropském měřítku nadprůměrnou nehodovost a úmrtnost při dopravních nehodách. Máme zde tedy více rizikových faktorů než jinde. Kdyby se k tomu přidal alkohol, situaci by to zhoršilo. Hladina kolem 0,2 promile zvyšuje sklon riskovat, řidič se přeceňuje, hůře rozezná pohybující se světla a odhaduje vzdálenosti, obtížně dělá dvě věci současně. Při hladině 0,5 promile k tomu přistupuje řada dalších závažných rizik, například zhoršený úsudek a koordinace, delší reakční čas, oči se hůře přizpůsobují přechodu světla a tmy, klesá soustředění atd. Schopnosti řídit zhoršuje i samotná kocovina, tím spíše v kombinaci s alkoholem. Tvrzení, že u nás zemře málo řidičů s hladinou 0,2–0,5 promile, je cynické a zavádějící. U těžké hromadné dopravní nehody je prioritou záchrana životů, ne odběr krve na alkohol. Než se odběr krve u umírajícího řidiče provede, alkohol se často dávno odboural.

Petr Němec

advokát

Nejsem sociolog a žádný výzkum jsem nedělal, takže do srovnávání národů se nebudu pouštět. Faktem je, že 0,5 promile už má vliv na naše schopnosti, a tedy i řidičský um. Malý, ale má. Bezpečnost řízení ovlivňuje spousta prvků, pozitivně i negativně. Některé můžeme ovlivnit, jiné jen těžko. Alkohol ale přináší jen negativa a regulovat ho za volantem můžeme celkem snadno a měřitelně. Nevidím důvod zde dávat novou hranici. Nevím, co dobrého by měla přinést. Je v Česku nějaký společenský a ekonomický problém, že dnes máme nulovou toleranci? Rozpadají se sociální vazby, že řidiči nemohou pít ani jedno pivo? Neroste nám kvůli toho HDP? Jasně, řidič se bude cítit komfortně, že může po pivu legálně řídit, ale bude to komfortní i pro další účastníky silničního provozu? Co dostaneme jako společnost výměnou za to, že zde bude riziko nárůstů počtu dopravních nehod, zranění a úmrtí?

Martin Pánek

ředitel Liberálního institutu

Návrh na toleranci alkoholu za volantem vnímám pozitivně. Jednak zvětšuje naši svobodu, ale hlavně omezuje moc policistů šikanovat nás za zbytkový alkohol. Každý řidič někdy zažil, že musí řídit, i když ještě hladina alkoholu v krvi nedosáhla na úplnou nulu. Půl promile alkoholu jsou pro dospělého muže zhruba jedno až dvě piva.

I když se odpůrci tohoto návrhu nezmůžou na víc než na strašení opilci na silnicích, nemůžou snad ani oni s vážnou tváří říct, že jsou po dvou pivech opilí. Zkušenosti ze západních zemí, kde jsou nenulové limity po dlouhá desetiletí samozřejmostí, ukazují, že na bezpečnost provozu to nemá vliv. Nelze souhlasit ani s tvrzením, že český řidič řídí hůře než řidič západoevropský. Logickou úvahou dojdeme k tomu, že v bohatších zemích si auto pořizují i lidé, kteří řídí méně, protože je pro ně snáze dostupné. Tito řidiči jsou za volantem pouze občas, nejsou „vyježdění“ a řídí hůř. A vůbec, odkdy je přípustné takhle negativně generalizovat celý národ?

Tomáš Neřold

vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy

V loňském roce při nehodách, v nichž hrál roli alkohol, zemřelo na našich silnicích 62 lidí. Počet smrtelných nehod s alkoholem meziročně narostl a šlo o jeden z nejhorších výsledků od roku 2010. Studie přitom prokazují, že riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu zhruba dvakrát vyšší. Alkohol tedy zůstává významným rizikovým faktorem pro bezpečnost silničního provozu. V této situaci považujeme zrušení nulové tolerance za velmi špatný signál řidičům. Stojíme naopak o to, aby alkohol za volantem byl něčím, co drtivá většina lidí neakceptuje. Právě taková společenská norma panuje v zemích, kde mají nízkou nehodovost zapříčiněnou alkoholem. V situaci, kdy jsme si meziročně v rámci EU citelně pohoršili a posunuli se z 15. příčky na 21., pokud jde o počet smrtelných nehod na milion obyvatel, bychom měli přicházet spíše s iniciativami zvyšujícími bezpečnost na silnici, a ne obráceně.

Je navíc potvrzeno, že ve státech, kde mají povoleno určité množství alkoholu, většina řidičů neví, co limit v praxi znamená a jak ho odhadnout. Většinové povědomí pouze obecně říká, že něco mohu vypít. Je otázka, jak by si řidiči v České republice, která patří v rámci EU k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele, rozvolnění nulové tolerance vyložili.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Myslím, že existují – politicky i ekonomicky – mnohem důležitější věci než zvýšení legislativní tolerance alkoholu za volantem. Vlastně ani moc nerozumím tomu, že zrovna s tímhle ODS vyrukovala. Češi už si tak nějak zvykli na nulu, nehodovost na silnicích setrvale klesá a zdá se, že stávající nastavení většině veřejnosti vlastně vyhovuje. Nevnímám, že by zrovna buzerace řidičů se zbytkovým alkoholem v krvi, kterou argumentuje ODS, byla nejpalčivější buzerací, které občan čelí. Pokud by nyní byla legislativně dána hranice 0,5 promile a vedla by se diskuze, zda snížit na nulu, či ponechat, přikláněl bych se v duchu liberálního pohledu k ponechání jisté tolerance alkoholu. Ale když už jsme jednou na nule, proč to měnit?

Rozumím tomu, že na sebe ODS chce upoutat pozornost a hodně z toho, co se týká alkoholu v národě zaslíbeném pivu mediálně hezky rezonuje. Proto ostatně i ono předhánění se mezi stranami v tom, kdo a jak sníží daňové zatížení piva. Ovšem ekonomice by prospělo mnohem víc než navýšení tolerance alkoholu třeba to, aby se navýšila hranice ročního obratu, od které je podnikatel plátcem DPH. Když se dávky, minimální mzda či mzdy zaručené napříč ekonomikou navyšují v souhrnu třeba i o desítky procent, proč zrovna zmíněná hranice ročního obratu zůstává jako přikovaná? Aha, už vím, protože ODS, místo aby opravdu ulevila drobným podnikatelům, ochránila jejich nemalou část před povinností kontrolního hlášení a měsíčního přiznávání DPH, raději řeší pivo a alkohol za volantem.