Půjčujeme si auto v zahraničí: Pár dobrých rad

Chystáte se na dovolenou do ciziny a chcete si tam půjčit auto? Pro začátečníky máme pár užitečných tipů.

Jak na to

Nejdřív letadlo, autobus nebo vlak, na místě si půjčíme auto a budeme cestovat. Jestli máte podobné dovolenkové plány, bude se hodit dnešní rádce. Zvlášť pokud si auto v cizině půjčujete poprvé.

Auto rezervujte předem

Když si vůz rezervujete předem, vyjde vás levněji (pokud zrovna nemáte štěstí na akční slevu na místě), máte čas se rozmyslet a pořádně pročíst podmínky. Jinak se snadno stane, že v autopůjčovně ve zbrklosti kývnete na něco, čeho budete litovat. Na internetu je k mání řada srovnávačů a zprostředkovatelů. Přehledně v nich porovnáte nabídky autopůjčoven, a hlavně – podmínky si přečtete v češtině. Jestli nejste dobří angličtináři nebo neovládáte jazyk užívaný v zemi, kam se chystáte, je to neocenitelné.

Velké řetězce autopůjčoven mívají vyšší ceny než lokální pouliční půjčovny, ale jejich podmínky bývají transparentnější. U řetězců také není problém vrátit auto v jiném městě, než jste si ho půjčili, počítejte ale s příplatkem.

Cestovní pojištění Srovnejte to! Jedete do světa? Srovnáme cestovní pojištění, aby skákalo, jak budete pískat. A když budete chtít, můžete ho u nás i objednat. Stačí říct, jak byste ho nejradši kupovali, jestli ho chcete koupit přes počítač, probrat s přítelem na telefonu, nebo si pro něj dojdete osobně. Online Call Centrum Osobně Chci také ušetřit

Zvažte, jaké chcete. A nečekejte, že ho dostanete

Když si rezervujete Volkswagen Polo, nepočítejte s tím, že ho skutečně dostanete. Autopůjčovny si v podmínkách vyhrazují, že můžete dostat i jiné auto stejné třídy a podobného typu, a v praxi to tak ve většině případů dopadá. Pokud auto stejné třídy nemají, obvykle má autopůjčovna v podmínkách, že za původní cenu musíte dostat lepší.

Ujistěte se, že cena je kompletní

Když na internetu najdete auto za nejnižší cenu, nejásejte předčasně a ověřte si, že jde opravdu o celou sumu. Velmi pravděpodobně zjistíte, že k základnímu balíčku bude třeba uhradit ještě různé příplatky. Dobře si rozmyslete, jestli si k autu budete chtít půjčovat i nějaké příslušenství – například dětskou sedačku nebo navigaci, ceny bývají hodně vysoké, s konečnou částkou dokážou zamávat. U navigace se jednoznačně vyplatí využít vlastní. Cena za půjčení autosedačky někdy může být stejná, jako kdybyste si v obchodě koupili novou, ale záleží na nabídce autopůjčovny, zajímejte se předem.

Pozor, kdo řídí

Řidiči pod šestadvacet let obvykle platí za pronajaté auto citelně víc, z pohledu autopůjčoven jsou rizikovější. Jestli cestujete ve skupině nebo páru, zvažte, kdo bude řídit, ať zbytečně nepřeplácíte. Zákazníky mladší 21 let velká část půjčoven automaticky odmítá.

Auto můžou obvykle řídit pouze osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu, pustit za volant někoho dalšího se nemusí vyplatit, v případě nehody sjednaná pojistka nepomůže. Pozor také na to, že za každého dalšího nahlášeného řidiče si může autopůjčovna účtovat poplatek.

Nepodceňte pojistku

Důležitou položkou v ceně bývá rozsah pojistného krytí a výše spoluúčasti v případě, že se s autem něco stane – obojí byste si měli důkladně prostudovat a zvážit i s ohledem na to, jak daleko se s autem chystáte; je rozdíl, jestli vyjedete jen na pláž za město, nebo vás na silnici čekají tisíce kilometrů. Ve většině případů platí, že na základní pojištění auta, zahrnuté v ceně půjčovného, se spoléhat nedá. Připojištění a pojistka bez spoluúčasti se prodraží, ale dá vám klid. Některá doplňková pojištění – třeba pojistku zavazadel – ale můžete odmítnout a cenu tím srazit. V základní pojistce často není zahrnuté pojištění skla, ráfků nebo podvozku – v autopůjčovně vám obvykle nabídnou připojištění. Opět důkladně čtěte podmínky a zvažte, co všechno potřebujete – ať vám neproklouzne něco, co budete platit zbytečně.

Hlídejte kilometry a hranice

Počet najetých kilometrů už autopůjčovny většinou neomezují. Jsou ale výjimky, pro jistotu si prověřte, jestli nejsou kilometry limitovány, příplatky pak bývají vysoké. Zato se v podmínkách velmi často dočtete, že s půjčeným autem nesmíte přes státní hranice. Pokud takové plány máte, nezapomeňte si proklepnout, jestli to vůbec jde a v autopůjčovně se dohodněte. Půjčovaná auta v sobě mívají skryté GPS lokátory a za porušení pravidla se dávají tučné pokuty.

Jak se platí za benzin

V podmínkách autopůjčovny se zaměřte také na ujednání o plnosti nádrže. Modely jsou tři. Nejčastěji auto dostanete s plnou nádrží, a s plnou byste ho měli taky vrátit – což je oboustranně nejférovější řešení. Drobné odchylky se tolerují, některé autopůjčovny si ale za chybějící litry v nádrži účtují tučné příplatky.

Jiné autopůjčovny požadují, abyste jim plnou nádrž zaplatili předem, auto pak můžete vrátit s prázdnou. Argumentují obvykle tím, že se před vracením nebudete muset zdržovat hledáním benzinky. Jenže předplacení nádrže v autopůjčovně většinou vyjde mnohem dráž, než kdybyste tankovali sami. Navíc když v nádrži palivo zbyde, autopůjčovna obvykle peníze nevrací.

Třetí možností jsou pronájmy aut, v jejichž ceně je automaticky započítaná i plná nádrž, auto se pak vrací s prázdnou. U krátkodobých výpůjček se to ale opět nemusí vyplatit, co nespotřebujete, zůstává půjčovně.

Úspěšná rezervace a karty

Když auto rezervujete přes internet, zaplatíte předem zálohu nebo celou částku, záleží na autopůjčovně. Platit musíte kreditní kartou nebo embosovanou debetní kartou, elektronické karty typu Visa Electron či Maestro autopůjčovny neberou.

Až půjdete auto vyzvednout, budete muset předložit řidičský průkaz, pas nebo občanku a platební kartu vedenou na jméno hlavního řidiče. Autopůjčovny si obvykle blokují určitou částku pro případ, že se s autem něco stane – pokud máte zaplacenou pojistku bez spoluúčasti, strhnou se peníze za škodu z vaší zástavy a následně vám je proplatí pojišťovna.

Řada autopůjčoven ve svých podmínkách uvádí, že akceptuje pouze kreditní karty, až na výjimky ale nebývá problém ani s embosovanou debetní kartou. Pohlídat si každopádně musíte, abyste na účtu měli dostatečnou částku k blokaci – může jít o sumu v řádu stovek, (výjimečně tisíců) eur nebo dolarů, podle typu auta. Ještě před odjezdem na dovolenou se také ujistěte, že máte na kartě povolené internetové platby a že nemáte nastavené příliš nízké limity.

Když bude vše v pořádku, uvolní autopůjčovna blokovanou částku obvykle zhruba během týdne po vrácení auta.

Dovolte, spočítáme dovolenou Náhrada mzdy Čerpání dovolené mimo jiné znamená, že za dny volna dostanete náhradu mzdy. Kolik to dělá, si snadno spočtete na naší kalkulačce. Stejně tak počty ulehčíme tomu, kdo pracuje v nerovnoměrně rozvržených směnách nebo potřebuje vypočítat poměrnou část dovolené. Náhrada mzdy za dovolenou Výpočet poměrné části dovolené Dovolená při nerovnoměrně rozložené pracovní době

Než auto převezmete

Než s autem odjedete z půjčovny, důkladně ho prohlédněte zevnitř i zvnějšku a zkontrolujte základní funkce, světla, brzdy, blinkry a podobně.

Když na autě najdete nějaké estetické nebo funkční vady, zaznamenejte je s pracovníkem autopůjčovny do protokolu a auto dobře nafoťte, aby vám později nechtěli přišít šrámy a odřeniny, za které nemůžete – bez důkazů se ubráníte těžko. Když budou vady zásadní, auto vůbec nepřebírejte. Lokální pouliční autopůjčovny někdy podmiňují výpůjčku auta tím, že jim jako záruku necháte pas nebo jiný doklad. Nenechávejte jim ho. Nejen proto, že se stává, že jeho vrácení podmiňují zaplacením škod za odřeniny, které na autě už byly.

Ujistěte se také, že má auto povinnou výbavu, jako třeba lékárničku, výstražný trojúhelník a vestu – případnou pokutu z autopůjčovny nevymůžete.

Bacha na pokuty

Ani při řízení půjčeného auta nezapomínejte dbát na dodržování dopravních předpisů. Když vám pokutu nedá policie na místě, bude ji z vás později autopůjčovna vymáhat. Přesněji řečeno: jednoduše si ji strhne z platební karty, kterou jste použili při výpůjčce. Po návratu z dovolené si tedy pohlídejte, jestli na účtu nemáte nečekané srážky.