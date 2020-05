Ošetřovné zůstane i po otevření škol. Stačí splnit podmínky

Rodiče, kteří nepošlou dítě do školy ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, nepřijdou do konce června o ošetřovné.

Co se děje

Rodiče, kteří nepošlou své dítě do školky či školy po jejich otevření, nepřijdou o šanci na ošetřovné. Mohou o něj žádat až do konce června, pokud uvedou vážné zdravotní nebo provozní důvody. Po poslancích, kteří změnu zákona schválili přes týdnem, to dnes potvrdili i senátoři.

Své důvody by rodiče museli napsat na předepsaný tiskopis. Jde především o situace, kdy se rodiče budou bát poslat dítě do školy kvůli jeho slabé imunitě, nebo kvůli tomu, že by tím dítě ohrozilo třeba babičku žijící ve společné domácnosti.

Může jít také o provozní důvody, především nedostatečnou kapacitu školského zařízení – vzhledem k předepsaným omezením počtu dětí v jedné skupině a zákazu, aby se tyto skupiny navzájem setkávaly.

Důvodem může být i fakt, že kvůli zkrácenému vyučování nebo omezení provozu jídelny a družiny nezvládnou rodiče současně pracovat a pečovat o dítě.

Poslanci tak napravili chybu, na kterou před pěti týdny upozornil i web Peníze.cz. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) sice opakovaně ujišťovala, že nárok na ošetřovné zůstane do konce června i zmíněným rodinám, novela schválená v dubnu ale takovou situaci ve skutečnosti neřešila.

Podle platného zákona totiž mají rodiče nárok na ošetřovné jenom po dobu, „po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii“. Jistotu nedávala ani teorie ministerstev zdravotnictví a školství, podle nichž bude docházka do konce června dobrovolná. Zákon totiž rozlišuje jenom mezi otevřenou a zavřenou školou. Jakmile se škola otevře, rodiče by tak o dávku přišli.

Další možnou situaci přidala před týdnem pirátská poslankyně Olga Richterová: „Je spousta dětí, které mají alergie. A jakmile jsou děti alergici a mají takovou tu jarní alergickou rýmu, tak školky je nebudou chtít přijmout. A rodiče by kvůli tomu přišli o nárok na ošetřovné,“ vysvětlila.

Pozměňovací návrh, který rodičům zachová nárok na ošetřovné i ve zmíněných situacích, prosazovala už před dvěma týdny poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Změnu ale tehdy odmítalo i koaliční hnutí ANO. Před týdnem už se jí podobný návrh podařilo prosadit – vedle opozice ji podpořili i poslanci ANO a komunistů.

Podle plánu ministerstva školství začnou žáci prvního stupně chodit do školy 25. května, pokud se splní určité podmínky, především výuka v menších skupinách do 15 žáků. Školky mohly otevřít už dřív – i proto budou moct o ošetřovné ve zmíněných situacích žádat rodiče zpětně už od začátku května, pokud o něj přišli.

Schválená novela ponechává výši ošetřovného na 80 procentech takzvaného vyměřovacího základu. Na takovou úroveň se od dubna dočasně zvýšilo ze standardních 60 procent. Vláda teď sice zvažovala opětovné snížení, nakonec ale nic nemění. Nevyšla tak vstříc některým zaměstnavatelům, podle nichž nemají rodiče motivaci k návratu do práce, pokud se ošetřovné blíží čisté mzdě.

Původní zprávu z 13. června jsme zaktualizovali po schválení v Senátu.