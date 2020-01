Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Jaká jsou pravidla pro získání porodného? Projděte si, jak stát pomůže čerstvým rodičům s nízkými příjmy.

Od ledna se zvýší i počet hodin, na který lze dávat děti do dvou let do školky či jinam na hlídání – a nepřijít kvůli tomu o rodičovskou.

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se letos mění?