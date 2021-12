Kdo dostane příspěvek na bydlení? Ve hře je vyšší limit

Vláda dnes schválila nařízení, kterým se od ledna 2022 navyšují normativní náklady na bydlení. Od nich se odvíjí nárok a výše příspěvku na bydlení. Na něj dosáhnou rodiny, které na náklady spojené s bydlením vynakládají více jak zhruba třetinu svých příjmů. Vláda zároveň do sněmovny poslala návrh na další mimořádné navýšení normativních nákladů na začátku roku 2022, které by pokrylo rychlý růst cen elektřiny a plynu.

Normativní náklady přepočtené podle vývoje indexů spotřebitelských cen, aktuálních cen dodavatelů energií a ostatních služeb souvisejících s bydlením se oproti částkám platným pro rok 2021 zvýšily v rozmezí od 2,2 % do 2,8 % u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a od 2,3 % do 2,4 % u družstevních bytů a bytů vlastníků. V absolutním vyjádření jde o zvýšení měsíčních částek normativních nákladů o 150 Kč až 444 Kč u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a 120 Kč až 277 Kč u družstevních a vlastnických bytů.

Normativní náklady jsou každoročně upraveny nařízením vlády pro daný kalendářní rok na základě zákonného zmocnění, a to v závislosti na vývoji indexu spotřebitelských cen jednotlivých komodit nákladů na bydlení (dle dat Českého statistického úřadu).

Nájemní bydlení Počet osob v rodině Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022 Praha více než 100 000 obyvatel 50 000 až 99 999 obyvatel 10 000 až 49 999 obyvatel do 9999 obyvatel jedna 9001 Kč 7151 Kč 6815 Kč 5809 Kč 5626 Kč dvě 12 499 Kč 9967 Kč 9507 Kč 8131 Kč 7880 Kč tři 16 705 Kč 13 393 Kč 12 792 Kč 10 992 Kč 10 664 Kč čtyři a víc 20 521 Kč 16 528 Kč 15 803 Kč 13 632 Kč 13 237 Kč

Družstevní bydlení a byty v osobním vlastnictví Počet osob v rodině Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022 Praha více než 100 000 obyvatel 50 000 až 99 999 obyvatel 10 000 až 49 999 obyvatel do 9999 obyvatel jedna 5052 Kč 5052 Kč 5052 Kč 5052 Kč 5052 Kč dvě 7213 Kč 7213 Kč 7213 Kč 7213 Kč 7213 Kč tři 9828 Kč 9828 Kč 9828 Kč 9828 Kč 9828 Kč čtyři a víc 12 221 Kč 12 221 Kč 12 221 Kč 12 221 Kč 12 221 Kč

Končicí vláda vedená Andrejem Babišem (ANO) dnes zároveň schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře obsahující mimořádné navýšení normativů tak, aby mohl být zohledněn skokový růst cen energií, ke kterému dochází v rámci posledního čtvrtletí a které už se nepropsalo do navýšení pro rok 2022. Návrh nyní míří k projednání do poslanecké sněmovny. Částka, která by se k normativům připočetla, pokud by zákonodárci mimořádné navýšení schválili, vychází z předpokládaného zvýšení cen energií dle ministerstva průmyslu a obchodu.

„Zákonná valorizace neumožňuje pracovat s předpovědí růstu cen, kterou si však tato mimořádná situace s energiemi zaslouží tak, aby mohly být dávky na bydlení v roce 2022 vypláceny v adekvátní výši. Proto jsme předložili jednoduchou novelu zákona, která navyšuje normativní náklady nad rámec pravidelné valorizace,“ vysvětluje končicí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci nebo nájemci zkolaudovaného bytu, jejichž náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny. Těchto 30 % (a v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny zároveň nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Pro nárok a výši příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné měsíční náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně tři měsíce zpětně.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2021 Bydlím v obci s počtem obyvatel: Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 Jsem nájemcem či vlastníkem bytu/domu: nájemního družstevního v soukromém vlastnictví V domácnosti je hlášeno k trvalému pobytu: 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 a více osob Měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí: Kč Životní minimum: Kč Měsíční náklady na bydlení Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi. Nájemné: Kč Náklady na bydlení: Kč Vytápění - pevná paliva: Ne Ano Vytápění - ostatní způsoby: Kč

