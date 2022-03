Nejen prací je člověk živ. Jak důležitá je firemní kultura?

Možná jste také zaregistrovali zprávu o vysoké fluktuaci a řekněme nepřívětivé firemní kultuře v jedné z největších globálních finančně technologických firem – britské společnosti Revolut vedené Nikolajem Storonským. Nabízí se otázka: Mají to všechny technologické společnosti stejně?

Když jsme čtyři roky po založení Rogera dokončili druhou transakci s finančním investorem, prošli jsme jako jedna firma z deseti startupovým údolím smrti. Hlavní platforma na zkrácení splatnosti faktur dobře fungovala, měli jsme dostatek klientů a zajištěnou výplatu. Byli jsme unavení, ale hrdí, že se nám to povedlo.

O autorovi Zdroj: Roger Adam Šoukal je spoluzakladatel a CEO Platební instituce Roger. Stará se o strategický vývoj a vedení společnosti. Před založením Rogera pracoval dva roky pro banku Santander, kde měl na starost bankovní akvizice. Adam je velkým zastáncem fintechových řešení a moderních technologií ve spojení s financemi.

Paradoxně jsme se ocitli na dost zvláštním místě, které bylo temné, nudné a ubíjející. Frustrace pramenily z toho, že jsme směřovali veškeré úsilí na výsledek směrem k produktu a klientům. Nezbýval žádný čas na zamyšlení, jestli to funguje pro nás, kdo pro Rogera pracujeme. Jasně, živilo nás to, něco jsme dokázali, ale ta otázka byla: Je to skutečně to, co chceme dělat dál?

S důrazem na talent

Moje strategie „head down, keep digging“ (volně přeloženo do češtiny něco jako „zatni zuby a makej“) tady neslavila úspěch. Respektive fungovala podobně jako brufen – zabavil jsem se prací, ale nedávalo to smysl. Situace začala eskalovat a zastavila se až tehdy, když mě naše šéfka obchodu Ivana Saxunová přesvědčila, že nejen prací je člověk živ. Kromě klientů si zaslouží péči i zaměstnanci Rogera. Přitáhla mě za rukáv na školení o práci s talenty podle metodiky Gallup. Účast jsem přislíbil pod nátlakem a s předsudky.

Školení stálo docela dost peněz, což mě přinutilo programu věnovat pozornost. Naštěstí to celé dávalo smysl. Metoda v lidech identifikuje přirozené talenty. Cílem je rozvíjet silné stránky a nebabrat se zbytečně s těmi slabými. Najednou jsme v Rogerovi začali chápat různé perspektivy lidí u stolu. Testování „CliftonStrengths“ přineslo do týmu respekt a porozumění. Kromě toho také jistou míru zábavy a sebevědomí – máme změřeno, v čem je každý z nás dobrý a na čem může dále pracovat. Například jsem se na základě výsledků přestal vztekat, že si něco musím rozhodnout sám. Zároveň se od té doby nesnažím provozovat aktivity, které mi nešly, nejdou a nikdy nepůjdou.

Partner seriálu Zdroj Roger Partnerem seriálu je Platební instituce Roger, která zkracuje dlouhou splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. V roce 2020 se Roger spojil s jedním z největších hráčů na bankovním trhu – Komerční bankou. Spolu s ní dále zefektivňuje a digitalizuje oblast provozních financí.

Čtyři z pěti

Můj hlavní problém s firemní kulturou, spokojeností a rozvojem zaměstnanců je v tom, že se to obtížně měří. Není to něco, co najdete každý rok na druhém řádku výsledovky nebo na rozvaze. Nicméně pro každého zaměstnavatele, zejména pro menší tech firmy našeho střihu, jde o zásadní téma.

Proto jsem byl rád, když mě oslovil student Ekonomicko-správní fakulty MUNI Ondřej Nohel s tím, že by o nás rád napsal svou závěrečnou práci. 94 % zaměstnanců našich zaměstnanců pro něho následně anonymně vyplňovalo dotazník spokojenosti. Odpovědi hodnotil na škále od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší). Celkově jsme dostali 5,61 ze 7, po převodu do běžnější hodnotící škály to je 80% spokojenost nebo čtyři hvězdičky z pěti.

Detailní výsledky vypadají následovně:

Spokojenost s náplní práce – 5,52

Spokojenost s podmínkami pro výkon práce – 5,69

Spokojenost s finančním ohodnocením – 4,84

Spokojenost s vedením – 6,02

Spokojenost se spolupracovníky – 6,22

Spokojenost s možností profesního růstu – 4,9

Spokojenost s komunikací v organizaci – 5,04

Celková pracovní spokojenost – 5,61

Celkový průměr za celý dotazník – 5,48

Výsledky mě potěšily. Jsem rád, že panuje spokojenost s vedením jednotlivých oddělení Rogera, ale i celkově s kvalitou kolegů. Na druhou stranu musíme zapracovat na tom, aby měli zaměstnanci možnost růstu v rámci vlastních projektů. Těšit se do práce za lidmi, které jejich práce baví, byla při založení firmy pro mě a spoluzakladatele a CTO Rogera Tomáše Slobodníka hlavní priorita.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Adam Šoukal Další články autora.