Uniqa zakončila fúzi s Axou, je pátá mezi pojišťovnami

Sloučením Axa pojišťovny a Axa životní pojišťovny do Uniqa pojišťovny se k poslednímu srpnovému dni završila integrace obou skupin. Pojišťovna Uniqa se díky posílení stává pětkou na českém trhu s tržním podílem skoro osm procent, na Slovensku si upevnila pozici čtyřky s podílem přes 10 procent.

Pobočky Axa se přejmenovaly na Uniqa už v lednu, stejně jako penzijní a investiční společnost. Pojišťovny sice měly od února jednotné vedení, s formálním sloučení ale musely čekat na souhlas regulátora.

Transakci za zhruba miliardu eur oznámil mateřský koncern se sídlem ve Vídni loni v únoru, dokončil ji loni v říjnu. Uniqa převzala dceřiné společnosti Axa v Česku, Polsku a na Slovensku. Jen v Česku tím získala zhruba 800 tisíc nových zákazníků. Dvě třetiny z toho jsou klienti pojišťovny, zbylá třetina penzijní společnosti.

Značka Axa nicméně z Česka neodchází úplně. Dál v Česku zůstává na trhu cestovního pojištění, které zde nabízí pobočka Axa Assistance z Belgie. „Tu jedinou ze zdejšího trhu jsme nepřevzali. Takže na trhu cestovního pojištění se značka Axa v Česku bude dál objevovat,“ řekl v podzimním rozhovoru Martin Žáček, generální ředitel Uniqa v Česku a na Slovensku.

Všichni klienti zanikajících společností se automaticky stávají klienty společnosti Uniqa pojišťovny. „Tato změna nemá žádný vliv na trvání či obsah pojistných smluv nebo pojistné podmínky platné v Česku a na Slovensku. Veškeré závazky zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že tato bude řádně vyřešena nástupnickou Uniqa pojišťovnou plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou,“ ujišťuje Žáček.

„Všechny společnosti, jichž se fúze týká, už delší dobu intenzivně spolupracují a hledají synergie a to nejlepší, aby cílová společnost nabídla ten nejkvalitnější servis. Sloučení pojišťoven přináší klientům nové možnosti, ale neznamená pro jejich existující smlouvy žádnou změnu. Nemusí podnikat žádné kroky a my garantujeme dodržení podmínek jejich pojištění. Pokud by se o tom chtěli sami přesvědčit nebo se na něco zeptat, doporučujeme oslovit finančního poradce, jenž pojistnou smlouvu sjednal,“ dodává Žáček.

V čele nového představenstva stojí generální ředitel Martin Žáček, který vede českou Uniqa od roku 2008 a od roku 2014 také sesterskou akciovou společnost na Slovensku (tam bude Uniqa nově působit jako organizační složka, tedy pobočka české pojišťovny).

V představenstvu pojišťovny jsou další čtyři manažeři původem z Uniqa: Lucie Urválková (místopředsedkyně, finance), Martin Rotkovský (firemní a afinitní klienti), Marek Bártek (retail) a Rastislav Havran (operace a IT). Ze skupiny Axa se do představenstva dostali Anna Podgornaya (HR, brand a komunikace) a Peter Socha (bankopojištění). Předsedou dozorčí rady Uniqa pojišťovny je Robert Gauci, dříve šéf skupiny Axa v Česku a na Slovensku.

Uniqa při dokončení integrace uvedla i další aktuální čísla. V Česku a na Slovensku je „finančním partnerem“ pro více než tři miliony lidí. Objem ročního předepsaného pojistného (v součtu za obě země) přesahuje 18 miliard korun.

Uniqa provozuje tři penzijní společnosti: jednu v Česku (třetí pilíř) a dvě na Slovensku (druhý a třetí pilíř). Na důchod si s ní spoří přibližně 730 tisíc lidí. Tržní podíl české Uniqa penzijní společnosti je asi 9,4 %, na Slovensku má ještě silnější pozici (Uniqa DSS 26,2 %, Uniqa DDS 14,9 %).

Do podílových fondů s Uniqa investiční společností investovalo 176 tisíc lidí, objem majetku v podílových fondech pod správou je téměř 17 miliard korun.

Celková aktiva skupiny Uniqa v Česku a na Slovensku přesahují 200 miliard korun.

Pro značku Uniqa v Česku a na Slovensku pracuje asi 1400 zaměstnanců, další skoro tři tisíce lidí pak jako interní a externí distribuce (pracovníci v obchodě).

Rakouská skupina Uniqa Insurance Group je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 22 tisíc pracovníků a obsluhuje více než 15 milionů klientů. V portfoliu má na 21 milionů smluv.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.