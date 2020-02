Poučení z vichřice. Na co si dát pozor při pojištění

Nepříznivé počasí v posledních dnech lidem připomnělo, jak důležité je mít dobré pojištění. Silný vítr způsobil škody na domech či autech za stovky milionů korun.

Jaké pojištění pomůže? Když vám spadlý strom zničí střechu, musíte mít pojištění nemovitosti. Když větev z toho spadlého stromu propadne střešním oknem a rozbije vám televizi, musíte mít navíc ještě pojištění domácnosti.

A když vám strom spadne na auto, nebo vám vůz poničí kroupy, musíte mít havarijní pojištění nebo aspoň připojištění na živly k povinnému ručení.

Všechna tato pojištění se pohybují v řádech několika tisíc korun ročně.

Škody způsobené přírodními živly kryjí už základní pojistné balíčky. A to jak u pojištění nemovitostí, tak i u pojištění aut. Potvrdila to anketa webu Peníze.cz ve velkých pojišťovnách.

Současné škody pojišťovny definují jako škody vzniklé z vichřice. Standardem na trhu je, že za ni považuje jenom vítr s rychlostí aspoň 20,8 metru za sekundu, tedy zhruba nad 75 kilometrů za hodinu. Když tedy škoda vznikne při větru s nižší silou, nejde o živel a pojišťovna nic nevyplácí.

Rychlost větru se například podle pojistných podmínek Generali České pojišťovny ověřuje z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Nebo se zjišťuje, zda vítr napáchal v okolí vaší pojistné události i další škody.

Pozor u připojištění

U vozidel z podstaty věci platí, že pouhé povinné ručení vám nepomůže. To totiž slouží ke krytí škod, které způsobíte vy sami. Nicméně kdo hned nechce celé havarijní pojištění, může si k povinnému ručení dokoupit připojištění právě na živly. U něj se však vyplatí dobře vybírat.

„Většina podobných doplňkových pojištění je pouze na limit, například 50 nebo 100 tisíc korun. Takže když strom spadne na vaše auto a škoda přesáhne daný limit, máte smůlu a velkou část škody musíte zaplatit ze svého,“ upozorňuje Martin Podávka, jeden ze tří členů představenstva Pillow pojišťovny.

Doporučuje tedy neuzavírat připojištění vozu s limitem. „Vždy chtějte pojištění na obvyklou cenu. U moderních produktů ji ani nemusíte znát, pojišťovna ji určí za vás a vy máte jistotu, že je pojištěna celá hodnota auta a ne jen omezený limit. A přitom cena s pojištěním na celou cenu vozidla se o moc neliší od ceny s omezeným limitem,“ vysvětluje.

Doplňkové pojištění pro případ přírodních nebezpečí může mít také omezenou územní platnost, takže platí jenom v Česku.

„V případě střešní tašky spadlé na vaše auto například v Polsku, Slovensku nebo Německu nedostanete od pojišťovny ani korunu. Pokud byť jen jednou za rok zamíříte s autem za hranice, vyhněte se podobným omezením. U pojištění vašeho vozu trvejte na územní platnosti neomezené na Česko, ať již jde o živly, krádež nebo třeba vandalismus,“ radí Podávka.

A jak to bude, když sice havarijní pojištění máte, ale postavíte auto pod strom, přestože předpovědi varovaly před blížícím se orkánem? Může vám pojišťovna v takovém případě odmítnout škodu uhradit?

„Tuto škodu by pojišťovna vyplatila buď z vašeho havarijního pojištění, nebo z pojištění odpovědnosti majitele pozemku, kde strom stál. Pokud strom majitele nemá, pak to půjde z havarijního pojištění,“ odpovídá Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven. Nepřímo tak říká, že by řidiče, který zaparkoval pod stromem, by pojišťovna trestat neměla.

„Situace, kdy by pojišťovna nechtěla vyplatit pojistné plnění kvůli tomu, že pojištěný něco zanedbal, by musela mít oporu v pojistných podmínkách,“ dodává Podávka.

Podle něj většina produktů nic takového nemá, nicméně v některých pojistných podmínkách se stále skrývají formulace jako „Prevenční povinnosti - pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala“. „Rada je jednoduchá: vyhnout se pojištění, kde je takto obecná a široká povinnost. Pojišťovna ji totiž může použít proti svým klientům,“ dodává Podávka.

Pomůže pojištění odpovědnosti?

Co se stane, když máte na zahradě trampolínu, která i přes to, že byla připoutaná k zemi, neodolala extrémně silnému větru, odletěla k sousedovi a rozbila mu okno? V případě, kdy soused nemá sjednané pojištění stavby, může nepříjemným tahanicím zabránit vaše pojištění odpovědnosti.

„Toto pojištění kryje škodu, kterou způsobí pojištěný, jeho děti nebo zvířata nebo jeho majetek jiným osobám. V uvedeném případě by potom právě tato pojistka pokryla škodu na majetku souseda,“ odpovídá Nová.

Podle analytika skupiny Partners Jiřího Matusíka to ale nemusí být vždy tak jasné. Podle něj se může stát, že pojišťovny při takto silném větru řeknou, že šlo o takzvanou vyšší moc, proti níž se nelze účinně bránit. „A tedy ani nelze prokázat vinu, že trampolínu dostatečně nezabezpečil. Prostě za to nemohl, nebyl schopen tomu zabránit a neplní se,“ říká.

Problém mohou mít i lidé, kteří mají staré smlouvy a dlouho je nechali ležet beze změny. Mezitím se ale hodnota jejich majetku změnila. Například cena za novou střechu výrazně vystoupala, takže původní pojistka ji už nepokryje celou.

„Pojištění může být dobře funkční, když se s ním průběžně pracuje. Neměli bychom zapomínat své pojistné smlouvy čas od času zrevidovat. Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota majetku,“ říká Ivana Buriánková, mluvčí Generali České pojišťovny.

Opatrní buďte i poté, co vám škoda vznikla a už jste ji nahlásili pojišťovně. „Při škodné události je následně zapotřebí zabránit vzniku dalších škod, tedy zabezpečit majetek před dalším poškozením,“ upozorňuje advokát Petr Novák ze služby VašeNároky.cz.

Například při poškození střechy je nutné, jakmile to bude možné, střechu provizorně zakrýt, aby v případě deště nebyly poškozeny i vnitřní prostory budovy. „V případě nezabezpečení by následně vzniklá škoda již nebyla škodou vzniklou při živelné pohromě, na kterou se vztahuje pojištění,“ vysvětluje Novák.

Pojišťovny zatím evidují škody způsobené nepříznivým počasím ze začátku tohoto týdne v celkové výši nižších stovek milionů korun. „Nejčastěji jde o škody z majetkového pojištění občanů, klienti hlásí především poškození svých rodinných domů. Nejčastěji se jedná o poškození střech vlivem vichřice, dále pak škody způsobené pádem stromů,“ říká Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.