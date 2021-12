Firemní finance: Digitalizace zatím corporate treasury neovládla

Zdroj: Shutterstock

Slovní spojení corporate treasury patří k těm výrazům, které se sice do češtiny dají docela rozumně převést, přesto se ale v praxi nepřekládají a stávají se součástí oborové mluvy v původní anglické podobě. Treasury původně znamenalo pokladnici, přeneseně pak státní pokladnu – v Americe se jako Department of Treasury označuje ministerstvo financí, ve Velké Británii stejnému úřadu říkají Her Majesty’s Treasury. Později se slovem treasury začala označovat i finanční oddělení ve firmách. Corporate treasury jsou tedy firemní finance, corporate treasury management pak řízení podnikových financí. Jen to tak říká málokdo.