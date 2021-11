E-shopy pod předvánočním náporem. Řeší cashflow i problémy s logistikou

Internetové obchody očekávají další rekordní Vánoce. Pandemie na jejich adresy zavedla i dosavadní zaryté odpůrce nákupů přes počítač. Loni jen během listopadu utratili Češi na internetu 68 miliard korun. Za celý rok 2020 pak podle údajů agentury Growww Digital vzrostlo on-line nakupování o 25 procent.

Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci, sice neočekává za letošek další takto vysoký nárůst tržeb internetových prodejců, i tak ale bude pro e-shopy s největší pravděpodobností opět rekordním rokem.

„Věříme, že zákazníci, kteří během pandemie vyzkoušeli výhody online nákupů, u nich zůstanou i letos. V posledních letech navíc zaznamenáváme trend, že zákazníci se svými nákupy začínají dříve, a sezonní špička tak z našeho pohledu trvá déle,“ říká k tomu mluvčí e-shopu Alza.cz Daniela Chovancová.

A podobně to podle aktuálního průzkumu logistického operátora WeDo vidí většina internetových obchodů. 17 procent prodejců očekává výrazný, minimálně 20procentní nárůst tržeb. Pouze osm procent z nich očekává pokles tržeb a zhruba polovina obchodníků počítá se stejnými tržbami jako loni. Právě předvánoční období přitom e-shopům tradičně generuje zhruba třetinu celoročních obratů.

Čtvrtý kvartál je měsícem faktoringu

Nejvýnosnější období je pro internetové obchody zároveň nejnáročnějším z pohledu udržení zdravého cash flow. To potvrzuje i zájem o faktoringové služby, který během posledních měsíců roku pravidelně citelně narůstá. A mnohdy je svým obchodním partnerům nabízejí i samotné velké e-shopy. „Svým dodavatelům, pro které toto období může být po této stránce náročné, nabízíme ve spolupráci s fintechem Roger službu Alza Invoice Financing, která jim umožňuje zkrácení splatnosti faktur. Díky tomu 75 až 90 procent fakturované částky obdrží na účet do tří dnů,“ popisuje za Alzu Chovancová.

Platební instituce Roger nabízí v této oblasti dva hlavní produkty. Roger Platba umožňuje zkrátit splatnost faktur na tři dny rozvíjejícím se společnostem. A zmíněná služba Invoice Financing poskytuje velkým odběratelům možnost optimalizovat obchodní toky se svými dodavateli. Kromě Alzy ji využívají další největší hráči na trhu, jako jsou e-shopy Datart.cz či Mall.cz.

„Objem vystavených faktur, jejichž splatnost si klienti v předvánočním období zkracují pomocí Rogera, každým rokem stoupá. Zatímco v posledních čtyřech měsících roku 2019 byl nejvyšší nárůst o 274 procent oproti průměru z předchozích měsíců, v roce 2020 to bylo o 469 procent,“ přibližuje Jan Kotek, produktový manažer fintechu Roger s tím, že oba vrcholy nastaly v listopadu. Za září a říjen letošního roku společnost eviduje nárůst v průměru 72 % za každý měsíc. „V posledních 2 měsících roku 2021 očekáváme ještě silnější nárůst i kvůli zvyšování sazeb ČNB, které zdražují tradiční bankovní produkty. Alternativy v podobě zkrácení splatnosti faktur jsou tak pro podnikatele víc atraktivní,“ pokračuje Kotek.

Menší jsou na tom hůř

Z hlediska splatnosti faktur se situace internetových prodejců liší v závislosti na jejich velikosti. „Velký e-shop si vyjedná splatnosti 60 až 90 dní. Setkali jsme se dokonce u určitého druhů zboží i s individuálními splatnostmi 120 dní. Je to pochopitelné. Vzhledem k vysokým skladovým zásobám a obrátce zboží je potřeba cash flow plánovat tak, aby ideálně v den splatnosti závazků dodavatelům zinkasoval i zákazníka,“ popisuje Kotek.

Udržení peněžního toku je tak podle něho před Vánoci náročné především pro menší e-shopy a pro dodavatele do těch velkých, kteří musí objednávat dříve, tak aby stihli zboží dostat v rámci předvánočního naskladnění (například už v září). „Zaplaceno dostanou za zmiňovaných 60 až 90 dní, nicméně to nic nemění na tom, že sami musí za nakoupené zboží zaplatit mnohdy předem. To jsou ty disproporce a rozevírající se nůžky mezi splatností závazků a inkasem plateb za pohledávky. V kombinaci se zvýšenou poptávkou po zboží vzniká tlak na cash flow,“ pokračuje Kotek.

Nedostatek levných počítačů

Finance samozřejmě nejsou jedinou starostí e-shopů spojenou s hlavní prodejní sezonou roku. Na Vánoce se chystají dlouho dopředu. „Samozřejmostí je zajistit dostatečné zásoby zboží. Dále je důležité zvládnout celou logistiku prodeje, zajistit personál na skladech, obsluze e-shopu i ve výdejnách, mít zajištěné vhodné kapacity pro doručování u dopravce, ale i u dodavatelů,“ přibližuje Jan Vetyška základní body, které platí pro předvánoční sezonu obecně. K těmto běžným starostem se aktuálně přidávají komplikace způsobené pandemií.

Mezi nimi inflace či logistická krize v Číně. „Evropské společnosti poptávají velké množství zboží z Číny, ale chybí prázdné kontejnery připravené pro dopravu zboží přes oceán. A když jsou, dostávají se k nám pomalu a jejich cena se zvýšila téměř na desetinásobek v porovnání s předpandemickým obdobím,“ popisuje Kotek.

Některé zboží bude kvůli globálním problémům s dopravou dražší či těžko k dostání. „Zákazníci mohou zaznamenat například omezenější výběr notebooků v ceně do 15 tisíc korun s displejem 15,6 palce způsobený mimo jiné nedostupností 15,6“ panelů, SSD disků a dalších komponent. Obecně lze říct, že levnější notebooky se objevují jen výjimečně. Výrobci totiž raději použijí nedostatkové panely do modelů s vyššími specifikacemi,“ popisuje Daniela Chovancová. Situace podle ní ovlivňuje i dostupnost displejů, chytrých televizí, robotických vysavačů a velkých domácích spotřebičů, jako jsou ledničky nebo pračky. I v těchto segmentech již někteří výrobci avizují delší dodací lhůty.

Podle Jana Vetyšky je zatím situace na trhu stabilizovaná. „E-shopy by měly mít připravené dostatečné množství zásob a neočekáváme výrazné problémy s dodávkami. Samozřejmě doporučujeme spotřebitelům s předstihem objednávat dárky u prověřených e-shopů, které mají vybrané zboží skladem. Zboží se může vyprodat,“ doplňuje k tomu.

