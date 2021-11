Už nejde spoléhat jen na restaurace. Čeští vinaři hledají nové cesty k zákazníkovi

V restauracích nyní není takový odbyt, do supermarketů se malá vinařství nedostanou. Téměř polovina vinařů musela kvůli dopadům pandemie hledat nové distribuční kanály. Sázejí především na internet.

Rodinné vinařství Kraus se nachází u Mělníka a rozkládá se na ploše třiceti hektarů. Jeho vinice leží na mírných jihozápadních svazích a těží z příznivého mikroklimatu okolí řeky Labe. Není ale všechno sluncem zalité. Za poslední dva covidové roky Krausovi přišli o důležité odběratele a značnou část příjmů. Oproti mnoha jiným vinařstvím ale dopadli ještě dobře, mimo jiné i díky vlastnímu e-shopu či nové spolupráci s on-line supermarketem Rohlík.cz.

Pandemie z vinařské perspektivy

Vinařství se Krausovi věnují od začátku devadesátých let. Ročně vyprodukují 130 tisíc lahví, a kromě toho prodávají sudové víno ze dvora. Jejich hlavní chloubou jsou bílá vína, která tvoří většinu sortimentu. Roční obrat činil zhruba 15 milionů korun. Před covidem. Ten rodinné podnikání zasáhl, stejně jako většinu vinařů v zemi.

Podle průzkumu, který si nechal zpracovat Vinařský fond u společnosti Focus po první vlně covidu, zaznamenalo problémy spojené s pandemií více než 90 % českých vinařství. Přes 30 % vinařů částečně nebo úplně ukončilo provoz a 20 % z nich muselo snížit ceny. Nejvíc se krize dotkla vinařů dodávajících do hotelů a restaurací a těch, u kterých velkou část příjmů tvořila vinařská turistika.

Konkrétně Krausovi zaznamenali problémy téměř okamžitě s příchodem koronakrize. Uzavření restaurací a hotelů pro ně znamenalo odříznutí od největší části příjmů. „Vína prodáváme především přes obchodníky. Velkou část odbytu nám zajišťují restaurace a bary v Mělníku, Praze a okolí,“ popisuje Kraus. Stejně jako pro většinu českých vinařů tedy i pro Krausovy představovalo největší problém uzavření gastronomických zařízení.

Situace ale prý není o moc lepší ani teď, když jsou opět otevřená. „Dřív si lidé zaběhli do restaurace na oběd o polední pauze a dali si k jídlu skleničku vína. To se úplně vytratilo. Lidé se buď do restaurací bojí, nebo jim v tom brání, že nejsou očkovaní,” pokračuje vinař. Nemluvě o tom, že opatření v tuzemských hospodách a restauracích v posledních dnech opět přitvrzují.

Ale vyrábět můžete…

Získání státní podpory pro období koronakrize bylo podle Krause speciálně pro vinaře poměrně tvrdým oříškem. Z programů Antivirus ani COVID čerpat nemohli. Podmínkou pro jejich využití bylo totiž zastavení provozu. A vinaři stále sklízeli a vyráběli, ačkoliv nemohli prodávat.

Finanční pomoc pro ně představoval až program Agricovid potravinářství, určený subjektům dodávajícím suroviny do gastronomie. O příspěvek si mohli zažádat zemědělci, jejichž příjmy klesly nejméně o 25 %. Příspěvky využilo přibližně 30 % českých vinařů včetně Krausových, kterým covid příjmy snížil zhruba o 27 %.

Východisko z krize ale není podle Krause v čekání na pomoc od státu. Je nutné hledat nové distribuční kanály.

Nově na Rohlíku

Během pandemie se prodej vín, především těch levnějších, přesunul hlavně do supermarketů. Dodávání vína do nich ale není pro středně velké vinařství, jako je to rodiny Krausových, realizovatelné.

„Před nějakou dobou jsme zkoušeli spolupráci s velkým řetězcem, ale nefungovalo to. Aby si vinař udržel silnější pozici v nabídce supermarketu, musel by prodávat milion lahví a víc. To pro nás není reálné,” vysvětluje Kraus.

Rohlík pomáhá farmářům Online supermarket Rohlík.cz spustil letos v červnu podpůrný program zaměřený na drobné farmáře. Cílem je zlepšovat jejich postavení na trhu a podporovat jejich produkty. Farmáři a lokální producenti, kteří splňují podmínky kvality, výrobní či hygienické normy, si mohou v rámci programu vybrat podporu, jež potřebují. Od jednoduché smlouvy přes zrychlení plateb, marketingovou podporu až po další podpůrné služby. Takto Rohlík spolupracuje už s více než 200 farmáři a lokálními producenty.

Krausovi proto vsadili na přímý prodej koncovým zákazníkům. „Vinařství má vlastní e-shop, kterému se v době pandemie začalo poměrně dobře dařit. Lidé si zvykli na online nákupy a začínají přes internet nakupovat i víno,” konstatuje Kraus. Toho si ostatně všímají i další vinaři, kteří své aktivity rovněž začínají přesouvat do online světa.

Kromě vlastního e-shopu se Krausovi rozhodli navázat spolupráci s největším tuzemským online supermarketem Rohlík.cz. „Slibujeme si od toho zacílení na zákazníky, kteří nemají čas chodit po nákupech nebo hledat vína na internetu. Toto by pro ně mohl být pohodlný a rychlý způsob, jak si domů kromě potravin objednat i víno. Rohlík nám navíc pomáhá i s marketingovou propagací,” říká Kraus a doufá, že přesun k prodeji koncovému zákazníkovi bude efektivní cesta, jak zmírnit následky krize.

Kudy ke klientovi

Ve změně prodejních zvyklostí vidí cestu z krize i Martin Chlad, ředitel Svazu vinařů. „Okolnosti nás donutily víc než kdy jindy přemýšlet nad tím, jaká vína a produkty chceme dělat, pro koho a za jakou cenu. A že je třeba cestu vína domýšlet až do konce, tedy jak o něm světu řekneme a jaké kanály k prodeji jsou nejefektivnější,“ říká. Podle jeho názoru zareagovali vinaři v tomto ohledu na situaci velmi flexibilně.

„Vinařství není podnikáním, které jeden den otevřete a druhý den zabalíte. Jen na ideální kondici vinice čekáte desítky let,“ vysvětluje Chlad. To, jak čeští vinaři nakonec dopadnou, podle něj závisí především na dalším průběhu krize. „Pokud by došlo k dalšímu omezování trhu, navíc za nedostatečné podpory státu, bude ohrožen každý tuzemský vinař. Náchylnější jsou přitom ti malí, kteří mají svou činnost postavenou na nejužší rodině,“ dodává.

