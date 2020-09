Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Po mnoha letech tak zmizí absurdní situace: Stát vyžaduje po podnikatelích dodržování určitých norem, ale chce od nich peníze za to, aby je seznámil s jejich obsahem.

To, že závazné technické normy mají být dostupné zdarma, potvrdil už v roce 2015 Nejvyšší správní soud.

Nově má začít fungovat takzvaný sponzorovaný přístup. Místo lidí a firem uhradí poplatek stát – respektive úřady, do jejichž působnosti konkrétní norma spadá. Ani závazné normy totiž podle úřadů nelze veřejnosti jednoduše zpřístupnit bez poplatku – kvůli mezinárodním závazkům ČR týkajícím se hlavně autorského práva.

Zastánci bezplatného přístupu k závazným normám argumentují tím, že stát musí seznámit občany s tím, co po nich požaduje – bez poplatku. Také zákony nebo vyhlášky mají své autory, ale občané za přístup k nim neplatí. Naopak zastánci poplatků vycházejí hlavně z toho, že podnikatelé by měli počítat s platbou za všechno, co ke své činnosti potřebují – přestože například dodržování stavebních nebo elektrotechnických norem je v zájmu celé veřejnosti.

Schválená novela, která ještě zamíří k senátorům, zavádí bezplatný přístup jenom k těm technickým normám, jejichž dodržování vyžaduje stát zákonem. U ostatních technických norem lze dál vybírat poplatek.

