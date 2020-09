Pomoc pro ubytovací zařízení startuje

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo takzvanou výzvu pro dotační program nazvaný Covid – Ubytování. Pro provozovatele hromadných ubytovacích zařízení, která byla kvůli pandemii uzavřena, je připraveno celkem 3,3 miliardy korun.

Žádosti bude přijímat Státní fond podpory investic od pátku 11. září, zájemci mají šanci do konce října. Rozhodnutí o poskytnutí dotace by měl fond vydat do poloviny prosince, proplatí ji pak nejpozději během prvního čtvrtletí příštího roku.

Dotace se pohybuje od 100 do 330 korun za pokoj a noc v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení. Nejvíc dostanou pěti- a čtyřhvězdičkové hotely, nejmíň ubytovací objekty v kempech, chatové osady nebo turistické ubytovny. Program se netýká krátkodobých pronájmů typu Airbnb.

O podporu lze žádat jenom za 72 dní, kdy provozovatelé museli mít kvůli vládnímu omezení zavřeno. Konkrétně půjde o období od 14. března do 24. května. Případná další omezení se už nepočítají.

Zohlední se také sezónnost, tedy otevření či uzavření objektu v určitém období v předchozích dvou letech.

Dotaci nelze kumulovat s vyplaceným kompenzačním bonusem z programu Pětadvacítka. Pokud ho žadatel obdržel, zkrátí se mu o příslušnou částku dotace z programu Covid – Ubytování.

Výzva s podrobnými podmínkami dotace má devět stran. Zájemce mimo jiné musí doložit (aspoň dodatečně) potvrzení o oficiální certifikaci, kterou vydávají Asociace hotelů a restaurací, Asociace kempů nebo Klub českých turistů. Členství ani certifikace přitom obecně nejsou povinné, pro podnikatele tedy může jít o další výdaj.

V žádosti se podnikatel zavazuje třeba i k vyplňování dotazníků pro Český statistický úřad. A hlavně se musí vzdát práva na uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody vůči státu v souvislosti s opatřeními vůči nemoci Covid-19 (pokud jde o poskytování ubytovacích služeb).