Nemovitostní fondy porážejí inflaci. Projděte si, jak na ně

Jak porazit rostoucí inflaci, když na ni běžné spoření nestačí? Vydělat se dá třeba na rostoucích cenách nemovitostí. Nemusíte přitom hned kupovat byt, nabízejí se nemovitostní fondy.

I drobný investor už může vybírat z deseti fondů, které nakupují komerční nemovitosti jako jsou kancelářské budovy, obchodní centra nebo logistické parky. Takové fondy letos mají výnos zhruba od tří do sedmi procent. Inflaci tedy pokryjí všechny, přitom jde o relativně bezpečnou investici.

Abyste v nemovitostním fondu vydělali, musíte splnit především jednu věc. Nechat v něm peníze ležet několik let. Doporučený investiční horizont je aspoň pět let. Proč? Na začátku vám strhnou vstupní poplatek od jednoho a půl do pěti procent z investované částky.

Zjednodušeně řečeno tedy peníze uložené do fondu začnou vydělávat teprve od druhého roku. Výnos toho prvního totiž zhruba jen dorovná vstupní poplatek. Dobrým důvodem pro delší investici je i fakt, že výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmů až poté, co jste peníze ve fondu drželi alespoň tři roky.

„Investice do nemovitostního fondu je vhodná pro investory s alespoň střednědobým investičním horizontem. Podkladovým aktivem jsou hmatatelná, reálná aktiva, proto je tato investice vhodná i pro rizikově averznější investory. Protože výnos z nájemného je indexován, slouží výborně jako protiinflační štít a je tak ideální produktem na zabezpečení do důchodu,“ říká Pavel Novák, investiční manažer nemovitostního fondu Trigea. Ten patří do skupiny Partners a na trhu působí od letošního dubna.

A protože zájem lidí o investice do realitních fondů roste, vstoupil na konci letošního roku na trh další nováček, tentokrát od Banky Creditas. Jeho cílem je dlouhodobé stabilní zhodnocení okolo pěti procent ročně.

„Nespekulativní investice do realit jsou obecně spíše konzervativní a jako takové mohou být dobrým doplňkem portfolia rozložení majetku u klientů, pro něž jsou akcie příliš rozkolísané,“ říká Věra Pavlišová, ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.

V polovině letošního roku měli Češi v nemovitostních fondech uloženo téměř 35 miliard korun, což bylo skoro o pět miliard víc než na konci roku 2018.

Realitní fondy fungují stejně jako ty, které za peníze vybrané od jednotlivců investují do cenných papírů. Na rozdíl od jednotlivců je mohou nakupovat ve velkém. Kdo si chce investici nejprve osahat, může u většiny fondů začít už od pár stokorun.

Fondy pak vydělávají na nájmech, které v těchto budovách vybírají od firem, jež si prostory pronajímají. Tyto nájemní smlouvy bývají často přinejmenším střednědobé, tedy třeba na pět let. A navíc: Na rozdíl od většiny nájemních smluv na bydlení obsahují inflační doložku. Nájmy proto každý rok rostou o inflaci.

„I v případě zpomalení růstu cen rezidenčních nemovitostí se výše jejich nájmů příliš nezmění, u kancelářských nemovitostí můžeme dokonce očekávat další postupný nárůst nájemného,“ říká David Mazáček, ředitel Institutu pro strategické investování při pražské Vysoké škole ekonomické.

Do zhodnocení fondů se promítá i vývoj cen nemovitostí. „Součástí zhodnocení ve fondech je pravidelné přeceňování nemovitostí, které má přímý vliv na hodnotu podílového listu. Pokud by přišla krize spojená s propadem cen nemovitostí, mohlo by se stát, že hodnota podílového listu poklesne,“ říká Libor Pliml, oblastní manažer ve finančně poradenské společnosti Broker Consulting.

Někteří nájemci by v době krize také mohli přestat platit. „Nicméně pokud je fond dostatečně velký, má řadu diverzifikovaných nemovitostí a tím pádem i mnoho nájemců, pak je toto riziko nízké,“ říká Piml.

Jsou fondy pojištěné? Možný propad ceny podílových listů – tedy samotné investiční riziko – žádné pojištění nepokrývá. Nezaručí vám tedy, že vždycky dostanete zpět aspoň 100 procent vkladu.

Existuje však Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Ten vám poskytne náhradu za majetek ve fondu v případě, že investiční společnost zkrachuje.

„Náhrada se poskytuje ve výši 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částka odpovídající protihodnotě 20 000 eur,“ říká Šárka Pavlasová z ministerstva financí.

A jak to funguje, když chcete investované peníze vybrat? Většina fondů si neúčtuje takzvaný výstupní poplatek. Například realitní fond od Raiffeisen ale penalizuje výběr, který je proveden do tří let po vložení peněz do fondu, a to třemi procenty z vybírané částky. Jde však o výjimku.

Vybrané peníze pak fondy vyplácejí v řádech týdnů či měsíců. Čím nižší částku vybíráte, tím rychleji se k penězům dostanete. Například ČS nemovitostní fond vyplácí částky do pěti milionů korun nejpozději do jednoho měsíce, od pěti do deseti milionů pak do tří měsíců. Pokud by došlo ke krizové situaci, kdy by padaly ceny nemovitostí a lidé chtěli hromadně vybírat své peníze, mají realitní fondy možnost na dva roky pozastavit výplatu peněz, aby nemusely v panice vyprodávat své nemovitosti.

Pro bohatší lidi, kteří mají k dispozici milion korun a více, existují také nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Na ty se nevztahují tak přísná pravidla jako na fondy pro širokou veřejnost – což znamená na jedné straně větší riziko, na druhé straně ale i šanci na větší výnos. Například Accolade fond, přes který se investuje do průmyslových parků této společnosti, má za poslední rok výnos přes 11 procent.

Zpátky ale k fondům pro běžného spotřebitele. Níže najdete jejich seznam se základní charakteristikou, získáte i základní přehled o výnosech. Ty jsou čisté, tedy již po odečtení správcovských poplatků, které se pohybují zhruba kolem dvou až tří procent. Fondy jsme seřadili podle jejich založení od nejstarších po nejmladší.

ČS nemovitostní fond

funguje od února 2007

minimální investice je 300 korun

vstupní poplatek je 1,5 % z investované částky, výstupní poplatek se neplatí

vlastní administrativní budovy a obchodní centra v Česku, Polsku a na Slovensku, například City Tower na Pankráci

výnos za posledních 12 měsíců je 4,2 %, v roce 2018 to byla 3,4 %, v roce 2017 2,5 % a v roce 2016 2,4 %; od založení to dělá 1,6 % ročně

Conseq Realitní fond

funguje od ledna 2008

minimální pravidelná investice je 500 korun a jednorázová 10 tisíc korun

vstupní poplatek jsou 4 % z investované částky, výstupní poplatek se neplatí

vlastní objekty obchodu a služeb, dále obytné, rezidenční nebo administrativní reality, logistické a průmyslové parky, pozemky a nemovitosti určené k výstavbě a dalšímu rozvoji; největší nemovitostí je Retail Park Hradec Králové

výnos za posledních 12 měsíců je 6 %, průměr za poslední tři roky dělá 4,2 % a od založení 4,5 %

Realita nemovitostní fond od investiční společnosti Tesla

funguje od dubna 2009

minimální investice je 500 Kč

vstupní poplatek je až 3 % z investované částky, výstupní poplatek až 1 %

vlastní rezidenční a komerční nemovitostí v Česku; vlastní i menší nemovitosti, například komerční dům v Chebu o hodnotě lehce přes šest milionů korun, fondu patří třeba i Zámek Čechtice

výkonnost za posledních 12 měsíců je 3,1 %, v roce 2018 to byla 2,9 %, v roce 2017 4,3 % a v roce 2016 4,4 %; od založení to dělá 4,5 % ročně

Proč vydělávají méně? Retailové fondy mají výrazně nižší výnosy než fondy pro kvalifikované investory. Přitom investují do podobných nemovitostí a s podobnými náklady. Mají ale dvě zásadní omezení. Nemovitostní fondy pro chudé. Proč vydělávají o dost míň než ty pro bohaté?

ZFP realitní fond

funguje od června 2013

minimální počáteční investice je 3000 Kč, následná od 500 Kč

vstupní poplatek jsou 3 % z investované částky, výstupní poplatek se neplatí

vlastní administrativní budovy a nákupní centra v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku a třeba i distribuční centrum Penny Market v Radonicích u Prahy

výnos za posledních 12 měsíců dělá 6,8 %, za poslední tři roky v průměrů 6 % ročně a od založení 4,9 %

Investika realitní fond

funguje od září 2015

investice už od jedné koruny

vstupní poplatek účtuje do 5 % z investované částky, výstupní poplatek se neplatí

vlastní logistické parky, kancelářské budovy, budovy s bankovními pobočkami, developerský projekt s bydlením u Lipna nebo pražské obchodní centrum Galerie Butovice

výnos za posledních 12 měsíců je 5,3 % a za poslední tři roky průměrně 5,9 % ročně

Czech Real Estate Investment Fund od Czech Fund

funguje od února 2016

minimální investice je 500 Kč

vstupní poplatek účtuje do 5 % z investované částky, výstupní poplatek je maximálně 1 %

investuje do nákupních center, kancelářských budov nebo hotelů

výkonnost za posledních 12 měsíců je 4,3 %, v roce 2018 to byla 4,4 %, v roce 2017 5,2 % a v roce 2016 5 %

IAD Korunový realitní fond

funguje od ledna 2017

minimální investice je 600 korun

vstupní poplatek při výši investice do 16 597 euro dělá 3 %, nad tuto sumu se stanovuje individuálně, výstupní poplatek se neplatí

investuje do podílových listů fondu Prvý realitný fond od IAD investiční společnosti, který vlastní nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu a investuje také do realitních společností v těchto segmentech; nemovitosti vlastní převážně na domovském Slovensku, jsou mezi nimi třeba dva lázeňské areály nebo fotovoltaický park, fond vlastní i průmyslový park v Budapešti

zhodnocení za posledních 12 měsíců dělá 4,57 %, od založení je to 11,67 %, tedy 3,88 % ročně

Raiffeisen realitní fond

funguje od června 2017

investice od 500 korun

vstupní poplatek je 1,5 %; výstupní poplatek dělá 3 % z odkupované částky, pokud byly podílové listy drženy tři roky nebo méně, jinak se výstupní poplatek neúčtuje

fond investuje přímo nebo prostřednictvím účasti v nemovitostních společnostech, zatím vlastní tři nemovitosti v Česku – obchodní centrum a průmyslové parky

výkonnost za posledních 12 měsíců je 3,6 %, v roce 2018 to bylo 4,8 %

Trigea od Partners

funguje od dubna 2019, zatím je výnos kolem 4 %

minimální investice je 500 Kč

vstupní poplatek u investice do 250 tisíc je 3 %, od 250 do 500 tisíc je 2,5 % a nad 500 tisíc je 2 %; výstupní poplatek se neplatí

fond vlastní kancelářskou budovu Louvre na Praze 5

Creditas nemovitostní fond

funguje od října 2019

minimální výše investice je zatím 100 tisíc korun, banka chystá i pravidelné investice

po dobu prvotního úpisu neúčtuje klientům žádné vstupní poplatky, následně bude vstupní poplatek stejně jako výstupní dělat až pět procent

fond chce investovat do administrativních budov, obchodních center, skladových a logistických parků a průmyslových objektů; vlastní obchodně logistický park v Čestlicích