Bydlení začne zlevňovat, až poroste nezaměstnanost. Uvidíme na podzim

Čísla ukazují, že koronavirus nesrazil chuť na nákup bydlení. Počet nových hypoték nyní převyšuje loňské úrovně. Změnila karanténa vůbec něco?

Pouze krátkodobě. Velký pokles poptávky byl znát hned po zavedení karanténních opatření v polovině března. Trvalo to zhruba do Velikonoc. Všichni se stáhli domů a nic neřešili. Dnes je ale poptávka minimálně stejně silná jako před koronavirem.

Takže ceny nemovitostí plošně nesrazila ani pandemie?

Ne, protože se zatím nic moc neděje s celým hospodářstvím. Vzdělanější lidé vnímají obrovské pumpování peněz do ekonomiky a bojí se inflace. To dále zvyšuje už tak velkou poptávku po nemovitostech. Rozhodne, myslím, podzim. Kdyby přece jen dorazila krize a lidé by ve velkém přicházeli o práci, poptávka po bydlení ochladne. Taky by začalo přibývat lidí nucených nemovitosti prodávat. To se už několik let téměř vůbec neděje. Prodávají jen ti, kteří kupují něco jiného. Navíc se málo staví.

Štěpán Gjurič Zdroj: archiv Štěpána Gjuriče Narodil se v roce 1976. V realitách začínal v roce 2003, o dva roky později byl u vzniku první kanceláře RE/MAX v Česku. V roce 2009 RE/MAX opustil a deset let pracoval na centrálách Next Reality Group a Century 21, nejdříve na pozici ředitele vzdělávání a následně v roli provozního ředitele. V roce 2019 koupil kancelář RE/MAX Horizont, ve které vede tým více než dvaceti makléřů. Natáčí podcast V realitě. který se věnuje podnikání v realitách a trhu realitních kanceláří.

Ceny nemovitostí určených k bydlení na začátku roku dál rychle rostly. Podle dat Eurostatu meziročně o zhruba devět procent. Kleslo ve druhém čtvrtletí alespoň tempo růstu?

To nejspíš ano. Působím hlavně v Praze a tam jsme zaznamenali dokonce drobný pokles cen. Bylo to z nějakých 85 tisíc korun na metr čtvereční zhruba na 80 tisíc. Ale to je průměr. Za jeho mírné snížení může prodej bytů, které předtím sloužily na krátkodobé ubytování a v krizi u nich najednou vypadly výnosy, což v některých případech donutilo jejich majitele prodávat. Mimo centrum ceny rozhodně neklesají.

Celé se to prolnulo ještě s brzy ohlášeným a pak dlouho neprosazeným zrušením daně z nabytí. Jak moc tento přešlap od ministryně financí Aleny Schillerové zbrzdil realitní trh?

Mělo to dopad především na už rozjednané obchody. Lidé logicky oddalovali podpis kupní smlouvy, když najednou zjistili, že by mohli ušetřit čtyři procenta z kupní ceny, tedy i stovky tisíc korun.

Ministryně záměr oznámila na konci března. Pak se dlouho nic nedělo, návrh stále ještě projednává Parlament. Počítá se se zpětnou platností – kdo kupuje letos, daň by platit neměl. Trh to už teď nebrzdí?

Ne. Panuje přesvědčení, že je vše hotové a obchody už to neblokuje.

Skutečně kupující ušetří? Nezvednou prodávající ceny?

Kupujícím by to nemovitosti zlevnit opravdu mělo. Největší užitek z toho ale budou mít spekulanti, kterým se najednou vše o čtyři procenta zlevní, což ale může činit třeba i čtvrtinový nárůst jejich profitu. Na trhu je obrovské množství peněz a mnoho skupin, které investují do nemovitostí. Ale za běžné klienty, kteří si pořizují bydlení, změnu vítám.

Na jak dlouho nyní lidé fixují sazby u hypoték?

Nejlepší úroky jsou u fixací na pět let. Dnes se reálně dostáváte na sazby kolem dvou procent, měli jsme hypotéku i za 1,59 procenta a ještě je tam vyhlídka, že se to dál lehce zlevní. Na druhou stranu o moc níž už to jít nemůže. Uvolnily se také podmínky pro předčasné splacení hypoték, takže už fixace za mě není úplně klíčové téma.

U nájmů je situace stejná jako u prodejů?

I zde došlo v hlavním městě k poklesu, který je tažený situací na Praze 1. Tam zatím byl vidět největší dopad koronavirové situace na realitní trh. Ceny nájmů klesly i o 40 procent. To pak výrazně ovlivňuje průměrná čísla za celý trh. V ostatních částech Prahy k poklesu většinou nedošlo, a když ano, ne o víc než deset procent. Jde o širší centrum, třeba o Vinohrady nebo Karlín. Jinde se nemění nic.

Propad v centru je ale asi jen dočasný?

Ceny nájmů tam byly jednoznačně vytažené krátkodobými pronájmy a já si nejsem jistý, jestli se tento trh dostane na předkrizovou úroveň. Všichni turisté se jen tak nevrátí a tendence regulovat krátkodobé pronájmy tady byla už dřív. Počítám, že nějaké nové omezení od města či státu brzy přijde.

Jak velký je vůbec v Česku realitní trh s bydlením?

Oficiální statistika chybí, což vede třeba k dohadům o tržní podíly a velikost trhu obecně. Jde o obrovský problém realitního trhu, klient neví, jak je který makléř či kancelář úspěšná. Může se tak orientovat pouze na základě marketingu jednotlivých společností, které ale často s čísly, slušně řečeno, „čarují“. Například šéf Bezrealitky.czv minulém Finmagu říkal, že loni prodali deset tisíc nemovitostí, což je podle něj desetina trhu. Věřím, že je na katastru schopný sledovat, zda došlo k převodu vlastnictví, ale zda se tak stalo jejich prostřednictvím, nebo prodej uskutečnil někdo jiný, už nezjistí. Z jeho tvrzení také vyplývá, že se ročně uskuteční sto tisíc transakcí, jenže jich ve skutečnosti bude víc. Podle čísel z portálu Cenovamapa.org, který vychází z dat katastru, se ročně prodá v ČR zhruba 70 tisíc bytů a přes 60 tisíc rodinných domů. Jsme tedy na víc než 130 tisících transakcí. A to nám chybí prodeje pozemků, kde jsme odhadem v řádech nízkých desítek tisíc, a také družstevní byty, které neprocházejí katastrem.

Ještě něco vás ve vaší branže štve?

Mrzí mě občasné spory s kupujícími. Jde o největší část nespokojených klientů, zájemců o byt bývá hodně a uspět může jeden. Jednáme s kupujícími ve vší pokoře, ale je třeba si uvědomit, že v drtivé většině případů obchod začíná na druhé straně a makléř zastupuje prodávajícího, který ho ostatně platí. A i když kupující nesou peníze, tak nejsou našimi primárními klienty. Hodně kanceláří prodá prvnímu zájemci, což podle mě není dobrá služba prodávajícímu. Toho obvykle zajímá nejvyšší nabídnutá cena. Řešíme to online aukcí. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Samozřejmě nám prodávající může říci, že mu jsou konkrétní kupující sympatičtí a chce to prodat jim. Většina ale chce co nejvíc vydělat a aukce mezi více zájemci je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

Rozhovor vyšel v srpnovém magazínu Finmag.