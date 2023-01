Proč cukr tolik zdražil? Ministr viní řetězce. Skandál, reagují

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce po obchodních řetězcích vysvětlení, proč tak výrazně zdražily cukr. Vysoké přirážky jsou podle ministra nemorální. Řetězce vinu odmítají a naopak zdůrazňují, že za růstem cen stojí zemědělci a potravináři.

Cukr na pultech obchodů od září do prosince zdražil o 44 procent. Ještě v září stál 18,21 Kč, v prosinci už 32,23 Kč. Podle ministra na to mají vliv nejen drahé energie a hnojiva (do prodeje se dostal cukr z nové sklizně), ale také nepřiměřené marže obchodníků.

Ministerstvo upozorňuje, že ceny, za který obchodům dodávají cukr výrobci, podle statistiků stouply mnohem méně: o 6,2 Kč za kilogram, zatímco výsledná cena na pultech stoupla více než dvojnásobně – o 14 Kč.

Průměrné ceny průmyslových výrobců (za které cukr prodávají jeho výrobci do obchodní sítě) měsíc cena za kg leden 2022 11,42 Kč únor 2022 11,75 Kč březen 2022 11,85 Kč duben 2022 11,93 Kč květen 2022 11,86 Kč červen 2022 11,92 Kč červenec 2022 12,25 Kč srpen 2022 12,5 Kč září 2022 13,17 Kč říjen 2022 17,14 Kč listopad 2022 18,93 Kč prosinec 2022 19,9 Kč Zdroj: ministerstvo zemědělství, Český statistický úřad

Průměrné spotřebitelské ceny (za které cukr prodávají obchody) měsíc cena za kg leden 2022 15,55 Kč únor 2022 16,21 Kč březen 2022 14,74 Kč duben 2022 17,27 Kč květen 2022 17,42 Kč červen 2022 17,62 Kč červenec 2022 18,18 Kč srpen 2022 18,26 Kč září 2022 18,21 Kč říjen 2022 30,54 Kč listopad 2022 30,7 Kč prosinec 2022 32,23 Kč Zdroj: ministerstvo zemědělství, Český statistický úřad

„Rozhodně nechci zasahovat do volného tržního prostředí, ale přijde mi minimálně nemorální, aby v době, kdy naše obyvatele trápí zdražování potravin a domácnosti si utahují opasky, supermarkety takto zvyšovaly své obchodní přirážky. Současnou situaci by nikdo neměl zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Proto jsem oslovil obchodní řetězce, aby vysoké ceny cukru v obchodech vysvětlily. Chci po nich také informaci, kdy plánují snížit spotřebitelskou cenu na odpovídající a rozumnou výši,“ říká Nekula.

„Stávající úroveň ročních a také měsíčních průměrných cen průmyslových výrobců v současnosti vyrovnala hodnoty z období před deseti lety a zároveň nepřekonala úroveň z období vstupu ČR do EU, která byla ještě vyšší. Úroveň měsíčních spotřebitelských cen však v závěru roku 2022 překonala veškeré historické hodnoty od doby sledování. Třicetikorunová hranice ještě nikdy nebyla prolomena – dosavadní měsíční rekord byl zaznamenán v září 2004 s cenou 26,10 Kč za kilogram,“ připomíná ministr.

Průměrné ceny průmyslových výrobců rok roční průměr ceny za kg 2000 17,2 Kč 2001 18,14 Kč 2002 17,55 Kč 2003 17,3 Kč 2004 20,58 Kč 2005 19,01 Kč 2006 19,24 Kč 2007 19 Kč 2008 16,1 Kč 2009 15,15 Kč 2010 13,09 Kč 2011 15,48 Kč 2012 19,08 Kč 2013 18,29 Kč 2014 15,61 Kč 2015 12,13 Kč 2016 12,54 Kč 2017 13,34 Kč 2018 9,32 Kč 2019 8,58 Kč 2020 10,37 Kč 2021 10,87 Kč 2022 13,72 Kč Zdroj: Český statistický úřad, ministerstvo zemědělství

Svaz obchodu, který sdružuje velké řetězce, považuje vyjádření ministra za skandální. „Za růstem cen cukru stojí producenti. Obchodní řetězce se zvýšení cen snaží bránit a kvůli ochraně zákazníků cukr často nabízejí ve slevách, což se dodavatelům nelíbí a pokouší se slevovým akcím bránit,“ zdůraznil svaz v dnešní reakci.

„Ministr projevil zásadní neznalost fungování trhu, když obvinil řetězce z nepřiměřeného růstu ceny během podzimního období. Cena cukru se totiž stanovuje na základě každoročních tendrů s platností jeden rok, přičemž tyto standardně probíhají na podzim každého roku. Během většiny roku 2022 obchodní řetězce držely nízkou cenu z roku 2021 bez ohledu na zvyšující se náklady související s logistikou a prodejem. Cenu upravily až poté, co ji na podzim masivně navýšili dodavatelé. Aby dosáhly nižší průměrné ceny, musely řetězce doplňovat své zásoby z dovozu,“ vysvětluje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Celková míra inflace v roce 2022 podle Českého statistického úřadu dosáhla 15,1 %. Ceny potravin, nápojů a tabáku ale vzrostly jen o 12,9 %, zdůrazňuje Prouza. Naopak ceny dodávek v živočišné výrobě stouply o 24,4 % a v rostlinné výrobě dokonce o 37,1 %.

„Je tedy na první pohled jasné, že primárním důvodem růstu cen potravin v ČR jsou podniky v gesci ministerstva zemědělství, které jsou navíc na rozdíl od obchodních řetězců příjemci miliardových dotací,“ podotýká Prouza.

Zdroj: Svaz obchodu

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem