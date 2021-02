Rybičky jedou! Lepší mražená než „čerstvá“

Okouník, halibut, siven. Zní vám to jako rozpočitadlo? Pak má asi Marek Jirovec pravdu, když říká, že se máme co učit. Jsou to jména některých ryb, které k nám dováží zejména z Islandu a prodává ve velkém i malém. Chce nás je naučit jíst. Ve velkém.

Co vás přivedlo k obchodování s mořskými rybami?

S velkoobchodem s rybami jsem začínal zhruba před pěti lety. Pracoval jsem v úplně jiném oboru a jedna pracovní cesta mě dovedla na Island. Úplně mě okouzlil a domů jsem se vracel i se silným gurmánským zážitkem. Cítil jsem možnost vyplnit mezeru na českém trhu, příležitost, která se nemusí opakovat. S kolegou, který je jako já velký milovník kvalitního jídla, jsme se rozhodli dovážet tamní ryby do Česka. Postupně jsme se rozšířili do dalších šesti evropských zemí.

Zatím tedy šlo hlavně o logistiku…

… a úskalí s ní spojená. Běžné jsou bouře, jindy nám naloží náklad na špatnou loď nebo letadlo a pak naháníme svoje ryby po Evropě. Věty obchodních partnerů začínají slovy Já jsem myslel… Zažili jsme tříměsíční stávku rybářů, farmu na lososy odříznula od světa sněhová vánice. Ale to všechno patří k věci a velkoobchod nám šlape.

Marek Jirovec Zdroj: Archiv MJ Narodil se v roce 1984. V rodinné firmě zabývající se průmyslovou automatizací měl na starosti export. Teď už ale pět roků milovník dobrého jídla a pití provozuje velkoobchod s mořskými rybami Icelandic Fish a dodává ryby do sedmi evropských zemí včetně Česka.

Od loňského podzimu máte i maloobchodní kanál – e-shop Boxxi.cz.

Doufáme, že e-shop je správná odpověď na otázku, kterou jsme si delší dobu kladli. A sice jak přiblížit českému zákazníkovi kvalitní mořské ryby. Samozřejmě je tu spousta lidí, kteří ryby milují a jedí pravidelně, ale v součtu máme co dohánět a co se učit. Průměrná roční spotřeba ryb je v Česku 5,5 kilogramu na osobu, evropský průměr je 15 a světový 22 kilo. Naprostou většinu konzumovaných mořských ryb pak u nás představuje losos, v lepším případě z Norska. Jsme na začátku cesty a teprve začínáme objevovat i jiné ryby. Boxxi.cz není jen internetová prodejna, kde seženete okouníka, sivena nebo halibuta, ale jde nám i o určitou osvětu, je to komunikační kanál. Chceme zákazníka naučit, jak dobrou rybu vůbec poznat.

Sám ji nepozná?

Obchodní řetězce se nás roky snaží přesvědčit, že nejkvalitnější ryba je ryba čerstvá. To jistě platí, když je skutečně čerstvá. Od našich končin jsou nejbližší moře vzdálená stovky kilometrů a ještě jsou to moře značně znečistěná. Představa, že nám obchodníci denně nabídnou pestrou paletu skutečně čerstvých mořských ryb, je naivní. Existují výjimky, místa, kde lze sehnat dobrou a kvalitní čerstvou rybu. Ale naprostá většina toho, co v nás má na pultech vyvolat dojem čerstvého, je ve skutečnosti rozmražené. V lepším případě jednou. Není to přímo podvod, lze to vyčíst z etiket, ale kdo čte etikety? Lidé dávají na ten líbivý dojem. Zároveň mají zažité, že mražené znamená nekvalitní. A řada levných rybích produktů v obchodech je v tom utvrzuje. My se snažíme ukázat, že mražené může být naopak to nejkvalitnější na trhu. Je ale nutné se zajímat, kde ryba žila a jak se k nám dostala. Zvolit takovou, která žila v čistých vodách, byla šetrně vylovena a správně zpracována.

Máte jistotu, že vaši dodavatelé to všechno splňují?

Držíme se zásady neprodávat nic, co bychom s čistým svědomím nedali vlastním dětem. Vybíráme si rybáře, kteří chytají tradičně a ten den, kdy vyplují, se i vracejí s úlovkem do přístavu. U ryb z farem je zásadní přirozený způsob chovu a krmení bez geneticky upravených krmiv, antibiotik nebo růstových aditiv. Ryby v naší nabídce se zpracovávají téměř okamžitě po ulovení, většinou ručně, případně s použitím nejmodernějších a nejšetrnějších technologií. Jsou šokově zmrazeny při –60 °C, vakuovány a expedovány. Když takovou rybu doma pozvolna rozmrazíte v chladničce, je chuťové i výživově srovnatelná s čerstvě ulovenou.

Lze obchodovat s rybami a nepodílet se na drancování moří?

Udržitelnost produkce potravin je jeden z nejpalčivějších problémů, před kterými lidstvo stojí. Nechceme se stavět do nějaké spasitelské role, ale snažíme se odpovědným přístupem přispět svou trochou. I proto jsme se zaměřili primárně na Island. Tamní vody patří mezi poslední relativně velmi čisté na planetě a obsahují minimum škodlivých látek. Veškerý rybolov tam funguje udržitelně, což je garantováno a tvrdě kontrolováno tamní vládou. Islanďané ke svému systému došli po kruté zkušenosti, když se v 70. letech ocitli blízko kompletnímu vydrancování svých vod. Dnes přísně hlídají, aby se vylovilo jen tolik ryb, aby se populace bez problému obnovily.

Zdroj: Shutterstock

Boxxi.cz E-shop nabízí především ryby z Islandu. Mražené a vakuované po porcích, aby se předešlo plýtvání. V Praze má výdejnu Boxxi House v Nuslích a doručuje až domů. V Plzni, Berouně, Kladně, Mladé Boleslavi, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Zlíně, Uherském Hradišti a Olomouci doručuje na Boxxi Pointy. V plánu je expanze do regionů v podobě partnerských prodejů například v obchodech se zdravou výživou.

Pro čtenáře portálu Penize.cz platí slevový kód PENÍZE na slevu 10 procent.

Dovážíte ryby i odjinud než z Islandu?

Dovážíme také z Malediv, Šrí Lanky, Kanady, Ruska a Holandska. Všechny dodavatele důsledně prověřujeme a nespolupracujeme s nikým, kdo nesdílí naši filozofii nebo nerespektuje pravidla udržitelného rybolovu.

E-shop jste otevřeli v době pandemie? Jak vám rozjezd vyšel?

Prodej jsme spustili 14. října, přesně v den, kdy vláda začala uprostřed druhé vlny znovu zavírat zemi. Byl to zvláštní začátek. Lidé byli nuceni zase řešit práci z domova, hlídání dětí, které nemohly do škol, zkrátka měli dost jiných starostí, aby vnímali nový e-shop. Ale přesto musím říci, že se nám podařilo Boxxi rozjet úspěšně. Máme kladné ohlasy. Většina zákazníků si objedná nejdřív lososa, případně tresku. A když se pak odvážou a ochutnají třeba okouníka, už jsou na dobré cestě k pravidelné konzumaci kvalitních mořských ryb. A my zase, jak věříme, k pravidelným zákazníkům.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Renata Lichtenegerová Studovala VOŠP v Praze. Sedm let byla redaktorkou podnikatelského týdeníku Profit. Poté se její hlavní pracovní náplň přesunula k přebalovacímu pultu, odkud ale příležitostně psala například pro měsíčník Obchod a finance... Další články autora.