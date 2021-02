Právo na opravu přichází. Zázraky ale nečekejte

Co se děje

Domácí spotřebiče mají vydržet déle. A když se porouchají, bude je od začátku letošního března snadnější opravit. Pomoci k tomu mají nová pravidla, která na podzim roku 2019 přijala Evropská komise. První část začíná platit od letošního března.

Série nařízení stanovuje požadavky na výrobky z pohledu takzvaného ekodesignu – tedy povinnosti pro výrobce či dovozce spojené s celkovým dopadem na životní prostředí. Jedním z cílů je zamezit neustálému vyhazování porouchaných spotřebičů a vzniku těžko recyklovatelných odpadů.

Přestože nařízení míří hlavně k energetickým úsporám a udržitelnosti, podle Evropské komise by lidé měli ušetřit i finančně. Úsporu pro průměrnou domácnost spočítala na 150 eur ročně, což je podle současného kurzu přibližně 3900 korun.

V čem vlastně „právo na opravu“ spočívá? Nařízení má vést k delší dostupnosti náhradních dílů, snazší rozložitelnosti spotřebičů a rozšíření okruhu servisů, které budou moci výrobky opravit. Informace potřebné pro opravu musí výrobci zpřístupnit nejen autorizovaným servisům, ale všem odborným opravnám, které splní odborné požadavky.

Pravidla se prozatím netýkají drobných spotřebičů, ale jen myček nádobí, chladniček, praček a praček kombinovaných se sušičkou, elektronických displejů a monitorů (včetně televizí). Podle europoslankyně Dity Charanzové má další posun přinést nový program pro spotřebitele, který Evropská komise zveřejní v květnu.

„Cílem všech těchto kroků je nejen dostupnost náhradních dílů, a tedy prodloužení životnosti výrobků, ale také dostatek informací pro zákazníky už ve chvíli nákupu – už tehdy by měli vědět, jak dlouho jim bude produkt sloužit, jak snadné je ho opravit, zda je možné sehnat náhradní součástky a podobně,“ říká Charanzová.

Hlavní efekt až za dva roky

Nové požadavky musí splňovat výrobky, kterou budou na trh v zemích Evropské unie uvedeny od 1. března 2021. „Nicméně první dva roky jsou výrobky v zákonné záruce – v tuto dobu obvykle problém s díly ještě nebývá ani teď. První citelnější změny se tedy budou projevovat až za dva roky,“ očekává Jan Charvát, předseda spolku Opravme Česko a koordinátor projektu Opravárna, který sdružuje téměř 1900 opravářů a servisů.

Hlavní novinky Dostupnější náhradní díly. Výrobce musí být schopen dodat vybrané náhradní díly ještě sedm až deset let od ukončení prodeje konkrétního modelu spotřebiče. Rychlejší má být i jejich dodání – musí být dostupné do 15 pracovních dní od objednání.

Výrobce musí být schopen dodat vybrané náhradní díly ještě sedm až deset let od ukončení prodeje konkrétního modelu spotřebiče. Rychlejší má být i jejich dodání – musí být dostupné do 15 pracovních dní od objednání. Snadnější rozebrání výrobků a výměna náhradních dílů. Náhradní díly musí jít vyměnit snadněji, za použití běžných nástrojů, aniž by došlo k trvalému poškození spotřebiče.

Náhradní díly musí jít vyměnit snadněji, za použití běžných nástrojů, aniž by došlo k trvalému poškození spotřebiče. Nejen autorizované, ale všechny odborné opravny. Dostanou informace, jak postupovat při opravě – schéma pro rozložení výrobku, technickou příručku, seznam opravárenského vybavení, schéma vodičů, pokyny pro instalaci softwaru a podobně.

Dostanou informace, jak postupovat při opravě – schéma pro rozložení výrobku, technickou příručku, seznam opravárenského vybavení, schéma vodičů, pokyny pro instalaci softwaru a podobně. Informace o možnostech opravy a správné údržbě. Návody pro spotřebitele musí obsahovat doporučené nastavení spotřebiče, pokyny ke správné instalaci a údržbě.

„V nařízení je definována povinnost od 1. března zajistit dostupnost náhradních dílů pro běžnou údržbu. Jde například o dveřní kliky, přihrádky, filtry, externí zdroj a dálkové ovládání,“ upřesňuje Radek Hacaperka, generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ. Výrobci tyto požadavky ve značné míře plnili už teď.

„Od roku 2023 pak začne platit povinnost odborných oprav vztahující se na takové náhradní díly, které jsou potřeba pro opravu chodu spotřebiče – čerpadla, motory, čidla, napájecí zdroje nebo kondenzátory,“ upřesňuje.

Náhradní díly pro opravu chodu spotřebičů jsou k dispozici i nyní, nicméně nové unijní předpisy zpřísňují některé požadavky na výrobce. Budou totiž muset být k dispozici delší dobu (osm až deset let v závislosti na produktové skupině) a výrobci a dovozci musí být schopni dodat náhradní díly ve lhůtě maximálně 15 pracovních dnů od objednání. Dosud byla stanovena lhůta pouze u záručních oprav – 30 pracovních dnů na opravu výrobku jako celku. „V nové legislativě jde o tlak zrychlit případné opravy po záruční době a tím prodloužit životnost výrobků,“ dodává Hacaperka.

Opraváři se už nyní těší, že snáze seženou náhradní díly. U chladniček musí být dostupné sedm let, těsnění ke dveřím u chladniček a některé díly pro pračky a myčky nádobí dokonce ještě deset let od ukončení prodeje posledního kusu daného modelu. Opraváři mají mít možnost je snadno objednávat přes veřejně přístupný web.

Málo opravářů a vysoké ceny?

Právo na opravu však neznamená, že podrobné informace o rozložení a opravě výrobku získají přímo spotřebitelé. Podklady dostanou jen „odborné opravny“. A jejich registraci budou posuzovat právě výrobci a dovozci. Opravna bude muset mít mimo jiné sjednáno pojištění odpovědnosti.

„Odbornost servisů je otázka národní legislativy – například živnostenský list, vyhláška č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Jako zástupce výrobců dbáme o to, aby byla primárně zajištěna bezpečnost domácích spotřebičů. Zároveň spolupracujeme s některými odbornými školami a učilišti na výchově nových odborných servisních pracovníků,“ říká Hacaperka.

Přesná čísla sice nejsou k dispozici, ale jisté je, že každým rokem ubývají servisní pracovníci, kteří dokončili školu před rokem 1989. A mladší je zatím nedokážou početně nahradit. Sdružení APPLiA CZ před rokem upozornilo, že v Česku chybějí desítky až stovky opravářů domácích spotřebičů.

„Naši členové to vnímají ve svých servisních sítích. A proto náš projekt vznikl. Od tohoto školního roku probíhá na čtyřech odborných školách (Chomutov, Plzeň, Praha, Ostrava) výuka částečně zaměřená na opravu elektrospotřebičů. Naši členové vybavili školy spotřebiči k výuce, proběhlo proškolení pedagogického personálu, připravují se i odborné učebnice,“ uvádí Hacaperka. Ve třetím ročníku mají žáci vykonat praxi u odborných servisů. „Bohužel v tuto chvíli nám do projektu vstoupil covid-19, žáci mají distanční výuku, a to je u praktické výuky velký problém,“ připomíná.

Zároveň roste obava opravářů z toho, že náhradní díly nebo registrace opraven budou drahé. Evropské nařízení totiž umožňuje, aby si výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za poskytnutí pravidelných aktualizací účtovaly „přiměřené a úměrné poplatky“.

„Tato definice je podle nás trochu vágní. V nařízení se píše, že poplatek je přiměřený, pokud odborné opravny neodrazuje od jejich placení. Její výše však nijak stanovená není,“ upozorňuje Charvát. Právě opravny by tento poplatek měly platit za svou registraci u výrobců.

Zdražit mohou i náhradní díly. Podle nařízení totiž mají být dostupné 15 dnů od objednání, což přinese výrobcům či distributorům náklady na jejich skladování nebo dopravu.

„My jsme ale optimisti a věříme, že se výrobci a dovozci k tomu postaví čelem a budou svým přístupem opravu usnadňovat,“ dodává Charvát. Myslí si, že ekonomická krize, která nastoupí po epidemii koronaviru, důraz na lepší opravitelnost ještě umocní: Jednoduše si nebudeme moci dovolit kupovat stále nové věci.

Chystá se zlepšení i pro mobily

Na úrovni Evropské unie se momentálně jedná o tom, že se právo na opravu rozšíří také na mobilní telefony. „Velcí výrobci proti tomu v Bruselu podle našich informací velmi aktivně bojují. Když si představíte, jak dnes vypadá mobil, je to pochopitelné. Baterie je většinou součástí mobilu,“ říká Jan Charvát.

Nová pravidla totiž mimo jiné počítají s tím, že náhradní díly musí být vyměnitelné za použití běžně dostupných nástrojů, aniž by došlo k trvalému poškození spotřebiče. „U mobilů je navíc problém, že přístroj někdy zastará i dříve, než skončí zákonná záruka. To je ale spíše otázka technologického vývoje a spotřebitelského chování,“ připomíná předseda spolku Opravme Česko.

Chystaná pravidla by Evropská komise měla zveřejnit v květnu. „Obecně lze říci, že je zhruba rok potřeba k dojednání evropské legislativy a pak je nutné dát podnikům adekvátní dobu, aby se na změnu adaptovaly,“ dodává Charanzová. Dokumenty týkající se takzvané cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) předpokládají, že by právo na opravu rozšířilo i na tablety a počítače.

„Výrobci a někteří prodejci přichází s řadou nejrůznějších požadavků. Jejich hlavním argumentem je, že opravitelnost výrobku neznamená, že je kvalitnější. To mají samozřejmě pravdu. Pokud si koupíte telefon, který sice půjde opravit, ale rozbije se každý týden, legislativa by nedávala smysl,“ upozorňuje europoslankyně tím, že nic není černobílé.

Některé v dnešní době vyráběné výrobky mohou být totiž ekologicky méně náročné než jejich předchůdci, takže může být žádoucí používat právě je. „I tak si ale troufám tvrdit, že opravitelnost výrobků je v našem zájmu ekonomickém i ekologickém,“ říká Charanzová.

